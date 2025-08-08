इस हसीना ने 27 की उम्र में रचा इतिहास, कर दिखा कुछ ऐसा, जो आज तक नहीं कर पाईं दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

Sadia Khateeb New Movie Silaa: जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमैट' में अपने दमदार अभिनय से अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सादिया खतीब अब एक दमदार अवतार में नजर आने वाली हैं. डायरेक्टर ओमंग कुमार की अगली फिल्म 'सिला' में फैंस को सादिया का एक नया और फियरलेस लुक देखने को मिलेगा. सादिया ने 2020 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ‘शिकारा’ से डेब्यू किया था और उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिला था.

जम्मू और कश्मीर में जन्मी 27 साल की सादिया खतीब अब तक ‘रक्षा बंधन’ और ‘द डिप्लोमैट’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं, लेकिन इस बार फिल्म 'सिला' में वे एक ऐसे किरदार में नजर आएंगी जो अब तक की उनकी इमेज से बिलकुल अलग है. फिल्म का पोस्टर जारी हो चुका है जिसमें उनका लुक काफी रॉ, रियल और इमोशन से भरपूर नजर आ रहा है. इस फिल्म में सादिया खतीब के साथ हर्षवर्धन राणे नजर आएंगे.

दुनिया की सबसे बड़ी गुफा में की शूटिंग

दोनों पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे, जिसको लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. दोनों ही एक बिल्कुल नई क्रिएटिव दिशा में कदम रखने जा रहे हैं. फिल्म में कुछ एडवेंचर और खतरनाक सीन भी शूट किए गए हैं, जो इसे एक अलग लेवल की कहानी बना देते हैं. इस फिल्म की खास बात ये है कि इसके कुछ सीन्स वियतनाम की 'सोन डूंग' गुफा में शूट किए गए हैं. ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गुफा मानी जाती है.

कुछ ऐसा रहा एक्सपीरियंस

सादिया खतीब यहां शूटिंग करने वाली पहली एक्ट्रेस बन गई हैं. इतना ही नहीं, ये पहली फीचर फिल्म है जिसे इस गुफा के अंदर शूट किया गया है. सादिया ने अपने इंस्टाग्राम पर इस खास एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए लिखा कि वो इस पल के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं. उन्होंने डायरेक्टर ओमंग कुमार का धन्यवाद किया कि उन्होंने सिला का रोल निभाने का मौका दिया और इस खूबसूरत लेकिन चुनौतीपूर्ण एक्सपीरियंस से रूबरू कराया.

गुफा में बिताए 4 दिन

उन्होंने बताया कि 4 दिन तक वे गुफा में बिना नेटवर्क, बिजली और वॉशरूम के रहीं. गुफा के अंदर चार दिन बिताने के बाद सादिया को उनकी हिम्मत और योगदान के लिए मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया. सादिया ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे ‘स्पाइडर वुमन’ बन गई हों. उन्होंने लिखा कि वो पहले कभी अपनी इस ताकत से वाकिफ नहीं थीं और ये एक्सपीरियंस उन्हें जीवनभर याद रहेगा. अब सबको इस फिल्म और उनके नए अवतार का बेसब्री से इंतजार है.