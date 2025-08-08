इस हसीना ने 27 की उम्र में रचा इतिहास, कर दिखा कुछ ऐसा, जो आज तक नहीं कर पाईं दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस
Advertisement
trendingNow12872408
Hindi Newsबॉलीवुड

इस हसीना ने 27 की उम्र में रचा इतिहास, कर दिखा कुछ ऐसा, जो आज तक नहीं कर पाईं दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

Guess This Actress: बॉलीवुड की एक हसीना, जिसने सिर्फ 27 साल की उम्र में अपने नाम एक बड़ा खिताब कर लिया है. दरअसल, कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही ये एक्ट्रेस हाल ही में एक नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाली हैं, जिसके लिए उन्होंने पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक गुफा में फिल्म की शूटिंग कर इतिहास रच दिया है. 

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 08, 2025, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस हसीना ने 27 की उम्र में रचा इतिहास, कर दिखा कुछ ऐसा
इस हसीना ने 27 की उम्र में रचा इतिहास, कर दिखा कुछ ऐसा

Sadia Khateeb New Movie Silaa: जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमैट' में अपने दमदार अभिनय से अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सादिया खतीब अब एक दमदार अवतार में नजर आने वाली हैं. डायरेक्टर ओमंग कुमार की अगली फिल्म 'सिला' में फैंस को सादिया का एक नया और फियरलेस लुक देखने को मिलेगा. सादिया ने 2020 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ‘शिकारा’ से डेब्यू किया था और उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिला था.

जम्मू और कश्मीर में जन्मी 27 साल की सादिया खतीब अब तक ‘रक्षा बंधन’ और ‘द डिप्लोमैट’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं, लेकिन इस बार फिल्म 'सिला' में वे एक ऐसे किरदार में नजर आएंगी जो अब तक की उनकी इमेज से बिलकुल अलग है. फिल्म का पोस्टर जारी हो चुका है जिसमें उनका लुक काफी रॉ, रियल और इमोशन से भरपूर नजर आ रहा है. इस फिल्म में सादिया खतीब के साथ हर्षवर्धन राणे नजर आएंगे. 

दुनिया की सबसे बड़ी गुफा में की शूटिंग 

दोनों पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे, जिसको लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. दोनों ही एक बिल्कुल नई क्रिएटिव दिशा में कदम रखने जा रहे हैं. फिल्म में कुछ एडवेंचर और खतरनाक सीन भी शूट किए गए हैं, जो इसे एक अलग लेवल की कहानी बना देते हैं. इस फिल्म की खास बात ये है कि इसके कुछ सीन्स वियतनाम की 'सोन डूंग' गुफा में शूट किए गए हैं. ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गुफा मानी जाती है. 

53 साल पुरानी वो फिल्म, जिसके रिकॉर्ड हुए थे 20 गाने, लेकिन चुने गए सिर्फ 11, जिनमें से ये 3 आज भी हैं सुपर-डुपर हिट, सुनते हैं बार-बार

कुछ ऐसा रहा एक्सपीरियंस 

सादिया खतीब यहां शूटिंग करने वाली पहली एक्ट्रेस बन गई हैं. इतना ही नहीं, ये पहली फीचर फिल्म है जिसे इस गुफा के अंदर शूट किया गया है. सादिया ने अपने इंस्टाग्राम पर इस खास एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए लिखा कि वो इस पल के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं. उन्होंने डायरेक्टर ओमंग कुमार का धन्यवाद किया कि उन्होंने सिला का रोल निभाने का मौका दिया और इस खूबसूरत लेकिन चुनौतीपूर्ण एक्सपीरियंस से रूबरू कराया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Omung Kumar B (@omungkumar)

गुफा में बिताए 4 दिन

उन्होंने बताया कि 4 दिन तक वे गुफा में बिना नेटवर्क, बिजली और वॉशरूम के रहीं. गुफा के अंदर चार दिन बिताने के बाद सादिया को उनकी हिम्मत और योगदान के लिए मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया. सादिया ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे ‘स्पाइडर वुमन’ बन गई हों. उन्होंने लिखा कि वो पहले कभी अपनी इस ताकत से वाकिफ नहीं थीं और ये एक्सपीरियंस उन्हें जीवनभर याद रहेगा. अब सबको इस फिल्म और उनके नए अवतार का बेसब्री से इंतजार है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
वंदना सैनी

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Sadia Khateeb

Trending news

आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
kulgaon news
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
Hindus
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
boeing jet deal
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
operation sindoor rakhi
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
Chirag Purushottam
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
road safety
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
;