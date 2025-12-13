27 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसने 10 गुना कमाई कर रचा था इतिहास, 8 गानों ने भी तोड़े थे रिकॉर्ड, लेकिन 1 गाने से घबरा गए थे उदित नारायण

Bollywood Blockbuster Movie: सिंगिंग रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल’ सीजन 16 का आने वाला एपिसोड संगीत प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है. इस बार मंच पर हिंदी सिनेमा की दो दिग्गज आवाजें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति नजर आएंगी, जिन्होंने 90s में अनगिनत फिल्मों के गानों को अपनी आवाज से सजाया है. शो के दौरान दोनों सिंगर्स ने पुराने दौर की कई यादें ताजा कीं. खास तौर पर 1998 में आई फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ के सुपरहिट गाने ‘कोई मिल गया’ से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया.

खास बात ये है कि आज भी ये गाना लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है. इस गाने को उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याज्ञनिक ने मिलकर गाया था. इस गाने की रिकॉर्डिंग को याद करते हुए उदित नारायण ने एक दिलचस्प किस्सा बताया. उन्होंने बताया कि स्टूडियो में जाने से पहले वे काफी घबराए हुए थे. उदित ने हंसते हुए कहा, ‘जतिन-ललित ने मुझे दो शेरनियों के बीच खड़ा कर दिया’. उनका इशारा कविता और अलका की दमदार आवाजों की तरफ था, जिससे वे थोड़ा घरबा गए थे.

आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में है शामिल

उदित नारायण ने आगे बताया कि उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर्स जतिन-ललित से अपनी रिकॉर्डिंग बाद में करने की बात भी कही थी. लेकिन जतिन-ललित ने उन्हें हौसला देते हुए मजाक में कहा, ‘दो शेरनी के बीच एक शेर तो आ ही जाए’. उनकी इस बात को सुनने के बाद सभी हंसने लगे. उन्होंने आगे बताया कि जतिन-ललित की बात सुनने के बाद वे रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गए. यही वजह थी कि ये गाना इतना खूबसूरत बना कि आज भी लोगों के बीच काफी फेमस और लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है.

कविता कृष्णमूर्ति ने की उदित नारायण की तारीफ

इस दिलचस्प किस्से की याद ताजा करते हुए सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने उदित नारायण की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि उदित नारायण अक्सर उनकी और अलका याज्ञनिक की खूब तारीफ करते हैं. लेकिन जब माइक ऑन होता है, तो असली जादू उदित की आवाज ही चलती है. कविता ने मुस्कुराते हुए कहा कि उदित सिर्फ एक साधारण सा ‘हे’ गुनगुना दें, तो उसकी गूंज सीधे ‘हिमालय के पहाड़ों तक पहुंच जाती है’. कविता ने ये भी बताया कि वे और अलका याज्ञनिक गाने से पहले हर सुर की खूब रिहर्सल करती थीं.

आज भी खूब पसंद किया जाता है ये गाना

वहीं उदित नारायण बिना ज्यादा मेहनत के बेहद सहज तरीके से गाना गा लेते थे. उनकी गायकी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और सिंपलिसिटी नजर आती थी. ‘इंडियन आइडल’ के इस एपिसोड में दर्शकों को न सिर्फ शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बल्कि ऐसे ही कई अनसुने और दिल छू लेने वाले किस्से भी सुनने को मिलेंगे. इस गाने के बोल समीर ने लिखे थे और इसका संगीत जतिन–ललित ने कंपोज किया था. आज भी इस गाने को यूट्यूब पर लाखों-करोंड़ों में व्यूज मिले हुए हैं, जिसको लोग खूब सुनते हैं.

इस फिल्म में टोटल 8 सुपरहिट गाने

‘कुछ कुछ होता है’ फिल्म में टोटस 8 गाने हैं, जिनमें से टाइटल ट्रेक ‘कुछ कुछ होता है’, ‘कोई मिल गया’, ‘साजन जी घर आए’, ‘लड़की बड़ी अनजानी है’, ‘ये लड़का है दीवाना’, ‘तुझे याद ना मेरी आई’, ‘रघुपति राघव’ और ‘कुछ कुछ होता है’ (सैड वर्जन) शामिल हैं. ये सभी गाने 90s में काफी लंबे समय तक चार्टबस्टर में रहे थे. खास बात ये है आज भी इस गानों को खूब पसंद किया जाता है. बता दें, 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 106 करोड़ की धमाकेदार कमाई की थी. आज भी इस फिल्म को खूब पसंद किया जाता है.