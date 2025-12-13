Advertisement
trendingNow13039271
Hindi Newsबॉलीवुड27 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसने 10 गुना कमाई कर रचा था इतिहास, 8 गानों ने भी तोड़े थे रिकॉर्ड, लेकिन 1 गाने से घबरा गए थे उदित नारायण

27 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसने 10 गुना कमाई कर रचा था इतिहास, 8 गानों ने भी तोड़े थे रिकॉर्ड, लेकिन 1 गाने से घबरा गए थे उदित नारायण

Bollywood Blockbuster Movie: हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे पर आते ही खूब धमाल मचाया. इन फिल्मों की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज सालों बाद भी लोग इन फिल्मों को टीवी या ओटीटी पर देखना पसंद करते गैं. आज हम आपको 27 साल पुरानी ऐसी ही एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने रिकॉर्डतोड़ कमाई और सुपरहिट गानों से इतिहास रचा था. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

27 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसके 8 गानों ने भी तोड़े थे रिकॉर्ड
27 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसके 8 गानों ने भी तोड़े थे रिकॉर्ड

Bollywood Blockbuster Movie: सिंगिंग रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल’ सीजन 16 का आने वाला एपिसोड संगीत प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है. इस बार मंच पर हिंदी सिनेमा की दो दिग्गज आवाजें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति नजर आएंगी, जिन्होंने 90s में अनगिनत फिल्मों के गानों को अपनी आवाज से सजाया है. शो के दौरान दोनों सिंगर्स ने पुराने दौर की कई यादें ताजा कीं. खास तौर पर 1998 में आई फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ के सुपरहिट गाने ‘कोई मिल गया’ से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया. 

खास बात ये है कि आज भी ये गाना लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है. इस गाने को उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याज्ञनिक ने मिलकर गाया था. इस गाने की रिकॉर्डिंग को याद करते हुए उदित नारायण ने एक दिलचस्प किस्सा बताया. उन्होंने बताया कि स्टूडियो में जाने से पहले वे काफी घबराए हुए थे. उदित ने हंसते हुए कहा, ‘जतिन-ललित ने मुझे दो शेरनियों के बीच खड़ा कर दिया’. उनका इशारा कविता और अलका की दमदार आवाजों की तरफ था, जिससे वे थोड़ा घरबा गए थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Indian Idol (@indianidols)

Add Zee News as a Preferred Source

आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में है शामिल 

उदित नारायण ने आगे बताया कि उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर्स जतिन-ललित से अपनी रिकॉर्डिंग बाद में करने की बात भी कही थी. लेकिन जतिन-ललित ने उन्हें हौसला देते हुए मजाक में कहा, ‘दो शेरनी के बीच एक शेर तो आ ही जाए’. उनकी इस बात को सुनने के बाद सभी हंसने लगे. उन्होंने आगे बताया कि जतिन-ललित की बात सुनने के बाद वे रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गए. यही वजह थी कि ये गाना इतना खूबसूरत बना कि आज भी लोगों के बीच काफी फेमस और लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है. 

3 घंटे 34 मिवट की फिल्म, जिसने 8 दिनों में मचाया कोहराम, हीरो नहीं.. विलेन ने लूटी लाइमलाटइट, विदेशों में भी की छप्परफाड़ कमाई

कविता कृष्णमूर्ति ने की उदित नारायण की तारीफ

इस दिलचस्प किस्से की याद ताजा करते हुए सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने उदित नारायण की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि उदित नारायण अक्सर उनकी और अलका याज्ञनिक की खूब तारीफ करते हैं. लेकिन जब माइक ऑन होता है, तो असली जादू उदित की आवाज ही चलती है. कविता ने मुस्कुराते हुए कहा कि उदित सिर्फ एक साधारण सा ‘हे’ गुनगुना दें, तो उसकी गूंज सीधे ‘हिमालय के पहाड़ों तक पहुंच जाती है’. कविता ने ये भी बताया कि वे और अलका याज्ञनिक गाने से पहले हर सुर की खूब रिहर्सल करती थीं. 

fallback

आज भी खूब पसंद किया जाता है ये गाना 

वहीं उदित नारायण बिना ज्यादा मेहनत के बेहद सहज तरीके से गाना गा लेते थे. उनकी गायकी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और सिंपलिसिटी नजर आती थी. ‘इंडियन आइडल’ के इस एपिसोड में दर्शकों को न सिर्फ शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बल्कि ऐसे ही कई अनसुने और दिल छू लेने वाले किस्से भी सुनने को मिलेंगे. इस गाने के बोल समीर ने लिखे थे और इसका संगीत जतिन–ललित ने कंपोज किया था. आज भी इस गाने को यूट्यूब पर लाखों-करोंड़ों में व्यूज मिले हुए हैं, जिसको लोग खूब सुनते हैं. 

इस फिल्म में टोटल 8 सुपरहिट गाने 

‘कुछ कुछ होता है’ फिल्म में टोटस 8 गाने हैं, जिनमें से टाइटल ट्रेक ‘कुछ कुछ होता है’, ‘कोई मिल गया’, ‘साजन जी घर आए’, ‘लड़की बड़ी अनजानी है’, ‘ये लड़का है दीवाना’, ‘तुझे याद ना मेरी आई’, ‘रघुपति राघव’ और ‘कुछ कुछ होता है’ (सैड वर्जन) शामिल हैं. ये सभी गाने 90s में काफी लंबे समय तक चार्टबस्टर में रहे थे. खास बात ये है आज भी इस गानों को खूब पसंद किया जाता है. बता दें, 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 106 करोड़ की धमाकेदार कमाई की थी. आज भी इस फिल्म को खूब पसंद किया जाता है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Blockbuster MovieUdit NarayanShah Rukh KhanKuch Kuch Hota Hai

Trending news

ठाणे में 'लूट का ड्रामा', पहले की चोरी फिर पुलिस को बनाया बेवकूफ,ऐसे सामने आई सच्चाई
Maharashtra news
ठाणे में 'लूट का ड्रामा', पहले की चोरी फिर पुलिस को बनाया बेवकूफ,ऐसे सामने आई सच्चाई
हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा
Gold mining
हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा
कफन चोर...के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी आज
2001 Parliament attack
कफन चोर...के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी आज
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
intelligence agency
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
MGNREGA
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Supreme Court News
जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
imd india weather update heavy fog cold wave delhi kashmir himachal pradesh snowfall
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा
ahmedabad plane crash
Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा
भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
india china talks
भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश
parliament attack news
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश