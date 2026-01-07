Advertisement
trendingNow13066550
Hindi Newsबॉलीवुड27 साल पुरानी सबसे बड़ी फ्लॉप, जिसके नाम है 12 सुपरहिट गानों का रिकॉर्ड, 90s से लेकर आज तक हैं लोगों के फेवरेट

27 साल पुरानी सबसे बड़ी फ्लॉप, जिसके नाम है 12 सुपरहिट गानों का रिकॉर्ड, 90s से लेकर आज तक हैं लोगों के फेवरेट

Flop Movie Hit Songs: हिंदी सिनेमा में ऐसे कई फिल्में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाईं, लेकिन उन फिल्मों के गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं. आज हम आपको 27 साल पुरानी एक ऐसी ही सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके 12 गाने आज भी लोगों की पसंदीदा गानों की लिस्ट में शामिल हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

27 साल पुरानी सबसे बड़ी फ्लॉप, जिसके नाम है 12 सुपरहिट गानों का रिकॉर्ड
27 साल पुरानी सबसे बड़ी फ्लॉप, जिसके नाम है 12 सुपरहिट गानों का रिकॉर्ड

Flop Movie Hit Songs: हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में रहीं, जो रिलीज के बाद सिनेमाघरों में लोगों का ध्यान नहीं खींच पाईं, लेकिन उनके म्यूजिक और गानों ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई जो बाद बनी हुई है. वक्त के साथ ऐसी फिल्मों के गाने लोगों की यादों, सफर और प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं. हैरानी की बात ये है कि सालों बाद भी ये गाने नए नहीं लगते. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके गानों की दीवानगी आज भी बरकरार है.
 
ये फिल्म आज से 27 साल पहले यानी 1999 में रिलीज हुई थी, जिसका डायरेक्शन सुभाष घई ने किया था. फिल्म में अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार लीड रोल में नजर आए थे. उनके साथ अमरीश पुरी और आलोक नाथ जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी काम किया था. हम यहां ‘ताल’ फिल्म की बात कर रहे हैं, जो रिलीज के वक्त काफी चर्चा में थी, लेकिन लोगों को इसकी कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन इसके सभी गानों को लोग दीवाने हो गए. 

fallback

फिल्म की कहानी नहीं, गानों ने जीता दिल

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म की कहानी एक अमीर परिवार के बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे हिमाचल की एक फोक सिंगर की बेटी से प्यार हो जाता है. दोनों की दुनिया, सोच और सोशल बैकग्राउंड एक-दूसरे से काफी अलग होती है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, करियर, शोहरत और फैमिली दबाव उनके रिश्ते के बीच आ जाते हैं. यही टकराव कहानी को इमोशनल मोड़ लेता है और रिश्तों की हकीकत सामने आने लगती है. इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका म्यूजिक था. 

5 मिनट 31 सेकंड का वो गाना, जिसकी धुन में आज भी कहीं खो जाता है मन, 10 साल से लाखों लोगों के दिलों पर जमा रखा कब्जा

फिल्म में टोटल 12 हिट गाने

फिल्म में टोटल 12 गाने हैं, जो आज भी लोगों को याद हैं. इनमें ‘ताल से ताल मिला’, ‘इश्क बिना क्या मरना यारा’, ‘रमता जोगी मैं रमता जोगी’, ‘नहीं सामने ये अलग बात है’, ‘कहीं आग लगे लगे जाए’, ‘कारीये ना’ और ‘नी मैं समझ गई’ जैसे गाने शामिल हैं. इन गानों ने फिल्म से ज्यादा लंबी उम्र पाई और आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं. खास बात ये है कि इन गानों को ए आर रहमान ने कंपोज किया था. ये गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं, जिनको वो बार-बार सुनना पसंद करते हैं. 

fallback

फ्लॉप होते हुए भी जीते कई बड़े अवॉर्ड 

‘ताल से ताल मिला’, ‘इश्क बिना’ और ‘रमता जोगी’ जैसे गानों को यूट्यूब पर लाखों बार देखा और सुना जा चुका है. फिल्म का ज्यूकबॉक्स भी बड़ी संख्या में व्यूज हासिल कर चुका है. यही वजह है कि ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर पीछे रह गई हो, लेकिन इसका म्यूजिक समय के साथ और मजबूत होता चला गया. फिल्म को अवॉर्ड्स और पहचान भी कम नहीं मिली. इसे कई बड़े अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन्स मिले और कई कैटेगरी में जीते भी.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Flop Movie Hit SongsTaalAishwarya Rai Bachchan

Trending news

ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
Umar Khalid Bail Rejected
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
Rahul Mamkootathil
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
Ratna Chakraborty
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
Maharashtra Congress leader murder
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
BJP Congress alliance
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
मिस्टर सिब्बल, आवारा कुत्तों को काउंसलिंग भी दें कि वो किसी को ना काटें- SC
Stray dogs
मिस्टर सिब्बल, आवारा कुत्तों को काउंसलिंग भी दें कि वो किसी को ना काटें- SC
ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
Maharastra News
ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े
Karnataka News
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े