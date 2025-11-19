Advertisement
4 मिनट 16 सेकंड का वो ब्लॉकबस्टर गाना, जिसकी धमाकेदार बीट पर जमकर थिरके सलमान-शाहरुख, 27 साल बाद भी फैंस हैं इसके दीवाने

Salman Khan Superhit Songs: शाहरुख खान और सलमान खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों 27 साल पुराने सुपरहिट गाने पर साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं, दोनों के फैंस इस वीडियो पर खूब सारे रिएक्शन दे रहे हैं और दोनों सुपरस्टार्स की दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 19, 2025, 11:16 AM IST
27 साल पुराने गाने पर जमकर थिरके सलमान-शाहरुख
Salman Khan Superhit Songs: हिंदी सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती को 3 दशक से भी ज्यादा हो गए हैं. दोनों सुपरस्टार कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और अक्सर किसी न किसी इवेंट में मिलते भी रहते हैं. हाल ही में एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों एक साथ सलमान खान के 27 साल पुराने सबसे मशहूर गाने ‘ओ ओ जाने जाना’ पर डांस करते नजर आ रहे हैं. आज भी इस वीडियो के फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. 

दोनों ने ये परफॉर्मेंस काफी साल पहले दी थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो रेडिट पर मंगलवार को पोस्ट किया गया, जिसमें शाहरुख और सलमान 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' के हिट गाने ‘ओ ओ जाने जाना’ पर डांसर्स के बीच मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो देखने से लगता है कि ये किसी शादी की पार्टी का हिस्सा था, लेकिन इसकी तारीख या जगह साफ नहीं है. फैंस को सबसे ज्यादा ये बात पसंद आ रही है कि दोनों स्टार्स के स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो पर फैंस के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हु लिखा, ‘शाहरुख को सलमान के गानों के स्टेप्स तक याद हैं’. कुछ लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर किसके पास इतनी बड़ी रकम होगी कि वो दोनों खानों को एक ही शादी में परफॉर्म करने बुला ले. एक ने लिखा, ‘जब शाहरुख सलमान के साथ डांस करते हैं तो उनकी एनर्जी और ज्यादा दिखती है’. वहीं एक ने कमेंट किया कि अब बॉलीवुड सिर्फ नॉस्टेल्जिया पर चल रहा है. 2023 में सलमान और शाहरुख ने एक-दूसरे की फिल्मों में छोटी-छोटी झलकियां भी दी थीं. 

पटौदी रियासत के ‘नवाब’ की प्रॉपर्टी में हुआ इजाफा, मुंबई के पॉश एरिया में खरीदी करोड़ों की जमीन, पहले से ही बांद्रा में हैं 2 आलीशान घर

कई फिल्मों में साथ नजर आए शाहरुख-सलमान

शाहरुख ‘टाइगर 3’ में दिखाई दिए थे और सलमान ‘पठान’ में नजर आए थे. ये दोनों फिल्में YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा हैं. कहा जा रहा था कि इन कैमियो से आगे चलकर ‘टाइगर vs पठान’ नाम की एक बड़ी फिल्म बनेगी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई पक्की जानकारी नहीं है. सलमान खान इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और ये 2026 में रिलीज होने वाली है. अपूर्व लखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को एक बड़े पैमाने की वॉर ड्रामा कहा जा रहा है. 

शाहरुख-सलमान खान की आने वाली फिल्में 

सलमान फैंस इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि लंबे समय बाद वे ऐसे गंभीर और दमदार किरदार में नजर आएंगे. वहीं शाहरुख खान की अगली फिल्म ‘किंग’ है, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. ये मल्टी-स्टारर फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज होगी. खास बात ये है कि इस फिल्म में पहली बार शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इसे लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी चर्चा चल रही है. शाहरुख के फैंस इस खास कोलैबोरेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

