संजय लीला भंसाली की कल्ट क्लासिक फिल्म हम दिल दे चुके सनम बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी. आज भी फिल्म कहानी और गाने को पसंद किया जाता है. साल 1999 रिलीज में फिल्म हिंदी सिनेमा का माइलस्टोन है. 16 करोड़ में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी.
फिल्म में सलमान और ऐश्वर्या राय की खूबसूरत लव स्टोरी को दिखाया गया था. वहीं पर्दे के पीछे सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी चल रही थी. संजय लीला भंसाली की फिल्म मास्टरपीस है. फिल्म की अनोखी कहानी, दुखद लव ट्रायंगल ने फिल्म को अमर बना दिया.
1999 में फिल्म का बजट 16 करोड़ था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी. फिल्म ने अपने बजट से कई गुना कमाई की थी. मेकर्स ने फिल्म में जमकर कमाई की है. लेकिन फिल्म के रियल लाइफ कपल का ब्रेकअप हो गया.
हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान और ऐश्वर्या के बीच प्यार परवान चढ़ा. संजय लीला भंसाली के कैमरे में भी दोनों की रियल केमिस्ट्री नजर आती है. आंखों की गुस्ताखियां गाने में रोमांटिक सीन में दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी रियल लग रही है.
फिल्म रिलीज के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी. फिल्म में नंदिनी और समीर की लव स्टोरी अधुरी रह जाती है. वहीं रियल लाइफ में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लवस्टोरी अधुरी रह गई. रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान के ऑब्सेशन, पजेसिवनेस और कुछ झगड़ों की वजह से इनका रिश्ता टूट गया. इस फिल्म के बाद सलमान खान और ऐश्वर्या ने कभी भी साथ में काम नहीं किया.
फिल्म कहानी में दिखाया है कि समीर और नंदिनी को एक दूसरे प्यार हो जाता है. नंदिनी की शादी वनराज से हो जाती है. वनराज को पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है. वनराज अपनी पत्नी के प्यार के लिए सात समंदर पार इटली उसके लवर से मिलवाने लेकर जाता है. नंदिनी अंत में समीर का हाथ छोड़कर वनराज के गले लगाती है.