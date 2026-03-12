Advertisement
नहीं रहा ये मशहूर चाइल्ड एक्टर, 50 से ज्यादा फिल्मों में किया काम, घर में पड़ी मिली लाश

नहीं रहा ये मशहूर चाइल्ड एक्टर, 50 से ज्यादा फिल्मों में किया काम, घर में पड़ी मिली लाश

50 से ज्यादा फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम कर चुके सितारे की मौत हो गई है. इनकी लाश घर में पाई गई. जिसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंम मच गया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 12, 2026, 02:13 PM IST
चाइल्ड एक्टर की मौत
Child Actor Hari Murali Found Dead: फिल्म इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर है. कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके चाइल्ड एक्टर हरीमुरारी की मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक हरीमुरारी अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए. इनकी उम्र महज 27 साल थी. इस खबर ने मलयालम इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. किसी का इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया.

27 साल के एक्टर की मौत
हरी मुरारी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 50 फिल्मों में काम किया और अब इंडस्ट्री में बतौर वीएफएक्स आर्टिस्ट एक्टिव थे. हरीमुरारी की डेड बॉडी उनके केरल के पय्यानूर में पाई गई. फिलहाल, एक्टर की डेड बॉडी को पप्यानूर के बेबी मोमोरियल अस्पताल के मॉर्ज में रखा गया है. 

कई टॉप स्टार्स संग किया काम

हरीमुरारी ने मलयालम के टॉपस्टार्स के साथ काम बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया है. इन्होंने ममूटी के साथ साल 2008 में 'अन्नम थामी' में काम किया है. ये कई मलयालम फिल्मों में काम कर चुके हैं जिसमें 'उलाकम चुट्टुम वालिबन', 'डॉन', और 'पट्टानाथिल भूतम' शामिल है. इसके अलावा साल 2015 में आई पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'अमर अकबर एंथोनी' में भी काम किया.

टिस्का के बाद प्रियंका चोपड़ा के घर पसरा मातम, करीबी रिश्तेदार की हुई मौत, दिल और फेफड़ों ने काम करना कर दिया था बंद

चैलेंजिंग रही स्कूली लाइफ

फिलहाल, हरी ने एक्टिंग छोड़ दी. एक बार अपनी एक्टिंग को लेकर इन्होंने कहा था कि 'बाल कलाकार होने की वजह से उनकी स्कूली लाइफ काफी चैलेंजिंग रही. ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उनसे दूरी बनाए रखते थे. क्योंकि मैं उस वक्त फिल्मों में काम करता था और उस चेहरे को अपने साथ बैठा देख वो असमंजस में थे.' हरीमुरारी के परिवार में उनकी मां प्रसन्ना, भाई श्रीमुरारी और पिता के यू मुरली हैं. आपको बता दें, दो दिन के अंदर फिल्म इंडस्ट्री से ये तीसरी बुरी खबर है. एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने अपनी मां की मौत की जानकारी 11 मार्च को पोस्ट में दी तो वहीं प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस की मुंहबोली बहन का निधन हो गया और अब हरीमुरारी की मौत की खबर ने सबको सन्न कर दिया.

