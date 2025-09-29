रातोंरात स्टार बन गया था 'सैयारा' एक्टर अहान पांडे, 45 करोड़ के बजट में छापे 500 करोड़ से ज्यादा, हाथ लगी तगड़ी फिल्म

Ahaan Panday Next Film: 'सैयारा' से रातोंरात सेंसेशन बन जाने वाले एक्टर अहान पांडे ने लोगों के फेवरेट स्टार बन चुके हैं. 27 साल के इस एक्टर ने अपनी पहली ही फिल्म से रोमांस से ऐसी तबाही मचाई कि फिल्म ने चुटकियों में बजट निकालकर छप्परफाड़ कमाई कर डाली. अपनी बिगेस्ट हिट रोमांटिक फिल्म के बाद अब अहान पांडे को उनकी अगली फिल्म मिल गई है. लेकिन, इस फिल्म में उनका अवतार पहली वाली फिल्म से बिल्कुल अलग होगा.

एक्शन रोमांटिक फिल्म में आएंगे नजर

सूत्रों की मानें तो अहान पांडे अली अब्बास जफर की एक्शन रोमांस फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म का अभी तक कोई टाइटिल नहीं सिलेक्ट हुआ है लेकिन, ये फिल्म वाईआरएफ के बैनर तले बनेगी. आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर चाहते हैं कि वो एक रोमांटिक फिल्म बनाएं जिसमें एक्शन के साथ-साथ रोमांस का भी तड़का हो.

Add Zee News as a Preferred Source

'सैयारा' ने बनाया रातोंरात स्टार

'सैयारा' में रोमांटिक रोल प्ले करने के बाद अहान पांडे की फैन फॉलोइंड काफी तगड़ी बन गई है. खास तौर पर युवा बॉयज एंड गर्ल्स के बीच. यहां तक तक कि इनी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा धमाकेदार थी कि कई दर्शक थिएटर में फफक-फफक कर रोते बिलखते नजर आए. सैयारा का बजट 45 करोड़ था जबकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड अभी तक 579.23 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

कहानी बिल्कुल तैयार

अली अब्बास जफर इससे पहले 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' फिल्म कर चुके हैं. कहा जा रहा है कि अहान पांडे की नई फिल्म की कहानी अली अब्बास जफर और आदित्य चोपड़ा ने लॉक कर दी है. कहा जा रहा है कि शूटिंग साल 2026 की शुरुआत में हो सकती है. खास बात है कि अली और आदित्य अब तक कई फिल्मों के लिए एक साथ कोलेबरोशन कर सकते हैं. जिसमें 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'गुंडे', 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' शामिल है.

8 एपिसोड की वो धांसू सीरीज, जिसे देखने के बाद 'द ट्रायल' तो क्या 'क्रिमिनल जस्टिस' भी लगेगी फीकी, 517 दिनों से नेटफ्लिक्स पर लोगों की फेवरेट

'ए मोमेंट टू रिमेंबर' पर थी बेस्ड

'सैयारा' की बात करें तो इस म्यूजिकल ड्रामा फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था. ये साल 2004 की कोरियन फिल्म 'ए मोमेंट टू रिमेंबर' पर बेस्ड थी. सैयारा में अहान के साथ अनीत पड्डा लीड रोल में थी. ये साल 2025 की हाईएस्ट ग्रासिंग फिल्मों में से एक थी.