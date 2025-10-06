अहान पांडे अब इस हसीना संग करेंगे रोमांस, दे चुकीं 100 करोड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म

Ahaan Pandey के साथ नई फिल्म में नजर आने वाली हीरोइन फाइनल हो गई है.ये वो हीरोइन हैं जो पहले 100 करोड़ी फिल्म दे चुकी हैं.
Ahaan Pandey Sharvari Wagh: 'सैयारा' एक्टर अहान पांडे को लेकर बीते दिनों से ऐसी खबर आ रही है कि वो अली अब्बास जफर की फिल्म में नजर आएंगे. लेकिन, उनके साथ हसीना कौन होगी इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ था.रिपोर्ट्स की मानें को अहान के साथ नजर आने वाली हसीना का नाम फाइनल हो गया है.ये वही हसीना है जो 'मुंज्या' में नजर आई थीं.
अहान के साथ नजर आएंगी ये हसीना
फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने इस खबर पर मुहर लगाई. सूत्र के मुताबिक 'सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है और अहान पांडे आज हमारे देश के सबसे बड़े जेन जी एक्टर हैं. शरवरी 100 करोड़ रुपये की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मुंज्या' का भी हिस्सा थीं. आपके पास दो शानदार सितारे हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि सिर्फ उम्दा एक्टिंग ही लोगों को सिनेमाघरों तक खींच सकती है.'
अली अब्बास की अगली फिल्म
उन्होंने आगे कहा-'दशकों बाद आपके पास बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिजल्ट देने वाले नए सितारे हैं. यह अली अब्बास जफर जैसे बड़े फिल्म निर्माताओं को एक ऐसी युवा फिल्म बनाने के लिए उत्साहित करता है, जो रोमांटिक होने के साथ ही एक एक्शन फिल्म भी है.इन दोनों को डायरेक्ट करने के लिए अली अब्बास काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.
अहान की पॉपुलैरिटी को भुनाना चाहते हैं डायरेक्टर
इस फिल्म का अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुआ है. इस मूवी को आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं. खास बात है कि इससे पहले अली और आदित्य कई सारी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं. जिसमें'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'गुंडे','सुल्तान'और 'टाइगर जिंदा है' शामिल है और अब ये इन दोनों की साथ में पांचवीं फिल्म होगी.आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स को 'सैयारा' की सफलता के बाद अहान पांडे पर भरोसा बढ़ा है. उनका मानना है कि अहान के अंदर जेन जी को सिनेमाघरों में लाने की ताकत है, इसलिए वे भी इसे भुनाना चाहते हैं.
(इनपुट-एजेंसी)
