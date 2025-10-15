'सैयारा' एक्टर अहान पांडे ने बदल लिया अपना पूरा हुलिया, न्यू लुक देख हैरान है लोग

Ahaan Pandey का नया लुक लोगों को दीवाना बना रहा है. 27 साल के इस छोरे ने 'सैयारा' के बाद अपना पूरा लुक बदल लिया है जिसमें वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं.
Ahaan Pandey New Look: 'सैयारा' फिल्म के स्टार अहान पांडे रातोंरात लोगों के चहेते बन गए. फिल्म में अनीत और अहान की केमिस्ट्री को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेककार है. इस बीच कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि अहान ने नई फिल्म अली अब्बास के साथ साइन कर ली है. अब इस फिल्म से एक्टर का पहला लुक वायरल हो रहा है जो लोगों को इंप्रेस कर रहा है.
किलर लुक हो रहा वायरल
अहान की नई अपकमिंग फिल्म को अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं और यश राज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा है. ये एक एक्शन रोमांटिक फिल्म होगी. इस बीच अहान ने इंस्टाग्राम पर अपना नई फोटो शेयर की है जिसमें वो अपने किलर लुक से लोगों को एक बार फिर से इंप्रेस कर गए.
करवा लिए छोटे बाल
लेटेस्ट लुक में अहान लंबे बड़े बाल और दाढ़ी को कटवा दिया है. एक्टर का छोटे बाल वाला और ट्रिम दाढ़ी वाला इंटेस लुक दिल जीत रहा है. इस फोटो को शेयर करते हुए सैयारा एक्टर ने लिखा- 'और ये कट.'
एक्शन रोमांटिक फिल्म में आएंगे नजर
अहान की नई फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है. कहा जा रहा है कि साल 2026 की शुरुआत में इस मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी. ये जफर और आदित्य चोपड़ा के बीच फिल्म का पांचवां कोलैबोरेशन है. इससे पहले 'गुंडे', 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' में साथ काम किया था.'सैयारा' की बात करें तो इस ये लो बजट फिल्म कम ही दिनों में 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर गई. यहां तक कि ये इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग लव स्टोरी वाली फिल्म थी. इसने थिएटर में रिलीज के 50 दिन पूरे कर लिए हैं.अहान की इस पहली फिल्म के बाद उनका यूथ के बीच इतना ज्यादा क्रेज है फिल्म देखने के बाद लोग थिएटर में रोते बिलखते नजर आए थे.
