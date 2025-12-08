14 की उम्र में किया डेब्यू, खूबसूरती ऐसी की सभी को बनाया दीवाना; लेकिन 11 साल बाद बदला ऐसा लुक हुआ पहचानना मुश्किल

Trending Photos
कई स्टार्स करियर में लंबा ब्रेक लेने के बाद भी वैसा ही धमाका करते हैं. लेकिन आज हम आपको ऐसी हसीना के बारे बता रहे हैं, जिन्होंने 11 साल तक पर्दे से दूर रहने का फैसला लिया. लेकिन अब वह एक बार फिर कमबैक कर रही हैं. अब जब उन्होंने पर्दे पर वापसी की तो देख सब हैरान रह गए. आइए जानते हैं कौन है वो एक्ट्रेस...
कौन है एक्ट्रेस तुलसी?
हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस राधा की बेटी तुलसी नायर की. तुलसी का जन्म चेन्नई में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं पूरी की. वह पढ़ाई में अच्छी थीं लेकिन फिल्मों की ओर उनका झुकाव बचपन से ही था. तुलसी ने बहुत कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और मणिरत्नम की फिल्म "कदल" से डेब्यू किया. उस समय उनकी उम्र मात्र चौदह साल थी और यह शुरुआत उनके करियर के लिए खास रही.
तुलसी का करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा. उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया और फिर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए इंडस्ट्री से दूरी बना ली. इंडस्ट्री में उनका सफर कुछ सालों का ही रहा, लेकिन उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान खींचा. तुलसी की तुलना अक्सर अपनी मां राधा और बहन कार्तिका नायर से की जाती रही है, जो खुद भी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रही हैं.
11 साल बाद बदला ऐसा लुक हुआ पहचानना मुश्किल
समय के साथ तुलसी का लुक काफी बदल गया. शुरुआती दिनों में वह बेहद स्लिम और आकर्षक दिखती थीं, लेकिन बाद में उनके वजन बढ़ने की वजह से उनकी पर्सनैलिटी में बड़ा बदलाव आया. सोशल मीडिया पर उनके बदले हुए लुक की चर्चा होती रही. हालांकि उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार किया और खुद को उसी रूप में पेश किया. यह बदलाव उनके आत्मविश्वास को कम नहीं कर पाया.
तुलसी ने बहुत ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज में काम नहीं किया, लेकिन "कदल" जैसी फिल्म उनके करियर की पहचान बनी. उनकी फीस और नेटवर्थ बहुत बड़ी नहीं रही क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं किए. फिर भी वह एक स्टार परिवार से आती हैं और उनकी पहचान कायम है. तुलसी का सफर छोटा जरूर रहा, लेकिन उनकी मौजूदगी ने यह साबित किया कि वह भी अपनी मां राधा की तरह फिल्मी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकती थीं.
