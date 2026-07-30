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279 मिलियन व्यूज वाला वो गाना... 4 साल से बना हुआ लोगों का फेवरेट, प्लेलिस्ट में भी रहता है सबसे ऊपर; सुनते ही गुनगुनाने लगते शिव भक्त

Sawan Bholenath Special Song: सावन आते ही देश में शिवभक्ति की एक अलग ही लहर देखने को मिलती है. मंदिरों और कावड़ यात्राओं में शिव के गानों की गूंज सुनाई देती है. इसी बीच एक ऐसा गाना भी है, जिसने करोड़ों दिलों को छुआ है. पिछले 4 साल से ये गाना हर कावड़ यात्रा का साक्षी रहा है. यूट्यूब पर 279 मिलियन व्यूज पाने वाले इस गाने का क्रेज आज भी बरकरार है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 30, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:32 PM IST
279 मिलियन व्यूज वाला वो गाना... 4 साल से बना हुआ लोगों का फेवरेट, प्लेलिस्ट में भी रहता है सबसे ऊपर; सुनते ही गुनगुनाने लगते शिव भक्त
Image Credit: Sawan Bholenath Special Song

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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