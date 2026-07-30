/279 मिलियन व्यूज वाला वो गाना... 4 साल से बना हुआ लोगों का फेवरेट, प्लेलिस्ट में भी रहता है सबसे ऊपर; सुनते ही गुनगुनाने लगते शिव भक्त

सावन का महीना शुरू होते ही चारों तरफ महादेव की भक्ति का माहौल बन जाता है. मंदिरों में सुबह से ही लंबी लाइनें लगने लगती हैं और सड़कों पर कांवड़ यात्रियों का उत्साह देखते ही बनता है. इस दौरान हर कोई शिव की भक्ति में डूबा नजर आता है. लोग अपने दिन की शुरुआत भी भोलेनाथ के भजनों के साथ करना पसंद करते हैं. यही वजह है कि इस मौसम में भक्ति से भरे गानों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ता है. पुराने दौर के पारंपरिक गाने हों या आज के दौर के नए भजन, लोग इन्हें पूरे दिल से सुनते हैं.
महादेव के भजनों की सबसे बड़ी खासियत उनका म्यूजिक और इमोशन होता है. इन गानों में एक अलग तरह की एनर्जी और शांति महसूस होती है, जो सुनने वाले को सीधे ईश्वर से जोड़ देती है. सावन के दिनों में सोशल मीडिया से लेकर हर छोटी-बड़ी गली तक ऐसे गानों की आवाज गूंजती रहती है. लोग इन गानों पर रील्स बनाते हैं और एक-दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं. साल-दर-साल नए गाने आते हैं, लेकिन कुछ भजन ऐसे होते हैं जो हमेशा लोगों की पसंद बने रहते हैं और जिनकी पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं होती.
भक्ति म्यूजिक की दुनिया में कुछ साल पहले एक ऐसा भजन आया, जिसने आते ही हर तरफ धूम मचा दी. इसकी धुन बहुत ही सीधी, सरल और सुरीली थी, जो एक बार सुनते ही दिल में उतर जाती थी. मंदिर और पूजा-पाठ के इवेंट्स से लेकर लोगों के घरों तक, हर जगह बस यही गाना गूंजने लगा. सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी इसे लोगों का भरपूर प्यार मिला. देखते ही देखते ये पूरा गाना देश के कोने-कोने में मशहूर हो गया. भक्ति से भरा ये सुपरहिट गाना आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है.
इस गाने के बोल हैं ‘हर हर शंभू शिव महादेवा’. ये भजन को मई 2022 में रिलीज किया गया था. इस खूबसूरत और भक्तिमय गाने को अभिलिप्सा पांडा और जीतू शर्मा ने अपनी सुरीली आवाज में गाया था. इस गाने को जीतू शर्मा ने ही कंपोज किया था और लिखा था. रिलीज होते ही इस गाने ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी. इसकी सादगी और भोलेनाथ के लिए समर्पण भाव ने हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ खींचा. खास बात ये रही कि बुजुर्गों के साथ-साथ युवाओं ने भी इसे अपनी प्लेलिस्ट में खूब शामिल किया.
इस भजन की सक्सेस की कहानी इसके व्यूज खुद बयां करते हैं. यूट्यूब पर इस गाने के ओरिजिनल वर्जन को 279 मिलियन यानी लगभग 27 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. इतनी बड़ी संख्या में व्यूज मिलना दिखाता है कि लोगों को ये गाना कितना पसंद आया है. रिलीज के इतने समय बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है. आज भी जब सावन की शुरुआत होती है, तो ये गाना सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाले भजनों की लिस्ट में ऊपर आ जाता है. साथ लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा है.
आज ये भजन सिर्फ एक गाना नहीं रह गया है, बल्कि सावन के महीने और कांवड़ यात्रा की पहचान बन चुका है. मंदिरों, भंडारों और धार्मिक जुलूसों में इस गाने की गूंज साफ सुनाई देती है. इसके बोल और म्यूजिक में ऐसा जादू है जो किसी को भी भक्ति में लीन कर दे. लगभग 4 साल बीत जाने के बाद भी शिवभक्तों का इस गाने के लिए प्यार वैसा ही बना हुआ है. हर साल सावन में इसकी गूंज और बढ़ जाती है और लोग इसे बड़े ही चाव से सुनते हैं. अब एक दो दिन में कावड़ यात्रा शुरू होने वाली हैं, जिसमें ये गाना खूब सुनाई देगा.