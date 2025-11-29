Advertisement
सिद्धू मूसेवाला का नया गाना ‘बरोटा’ रिलीज, नंबर 1 पर कर रहा ट्रेंड, देखें वीडियो

Sidhu Moosewala New Song: फेमस दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दीवानगी आज भी लोगों के बीच कम नहीं हुई है. उनकी मौत के तीन साल बाद आज भी उनकी आवाज फैंस के कानों में गूंजती रहती हैं. हाल ही में सिद्धू का नया गाना रिलीज हुआ है, जिसने आते ही इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 29, 2025, 08:29 PM IST
सिद्धू मूसेवाला का गाना 'बरोटा'
सिद्धू मूसेवाला का गाना 'बरोटा'

Sidhu Moosewala New Song: पंजाबी फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला 29 मई 2022 को दुनिया को अलविदा कह गए थे. उनकी हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था. पंजाब के मानसा जिले के जवाहर गांव में 6 हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी और यह घटना उनके सिक्योरिटी कवर में कटौती के सिर्फ एक दिन बाद हुई थी. सिद्धू का फैन बेस उनकी यादों में आज भी जिंदा है. इसी बीच, उनकी मौत के तीन साल बाद स्वीताज बराड़ के साथ उनका एक नया ट्रैक 'बरोटा' रिलीज किया गया है. जिसने आते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.  

शुक्रवार को हुआ रिलीज
शुक्रवार को यूट्यूब पर रिलीज हुए गाने 'बरोटा' ने सिर्फ एक ही दिन में म्यूजिक ट्रेंडिंग चार्ट में नंबर वन पोजिशन हासिल कर ली है. इस गाने में सिद्धू की आवाज सुनकर एक बार फिर फैंस भावुक हो गए हैं. इस ट्रैक के लिरिक्स और म्यूजिक खुद सिद्धू ने ही तैयार किए थे और उनकी मौत के बाद रिलीज हुए पिछले 11 गानों की तरह ये गाना भी तेजी से वायरल हो रहा है. 

मिल चुके इतने व्यूज
बरोटा गाने को रिलीज होने के 30 मिनट में ही 70 लाख से ज्यादा व्यूज, 2.5 लाख लाइक्स और लगभग 2 लाख कमेंट्स मिल गए थे. वीडियो में सिद्दू कुछ पुराने फुटेज और कथित तौर पर एआई-जेनरेटेड विजुअल्स के दिखाए गए हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, सिद्धू मूसेवाला इस गाने के सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर हैं. जिसे देखकर फैंस की आंखें नम हो गई. आने वाले दिनों में यह गाना और भी ज्यादा ट्रेंड कर सकता है. 

इसी साल, सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे शुभदीप का जन्मदिन मनाया था. सिद्धू के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर के घर पिछले साल मार्च में एक बेटे को जन्म दिया था. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मूसा गांव पहुंचे और शुभदीप का पहला जन्मदिन परिवार के साथ मनाया था. मूसेवाला परिवार ने इंस्टाग्राम पर इस खुशी को शेयर करते हुए लिखा कि शुभदीप के लाखों फैंस की दुआओं से उनका परिवार एक नए सदस्य से धन्य हुआ है और सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया. 

