ब्लाउज में फंसे गॉगल और देसी स्टाइल में छाईं 28 साल की हसीना, 'पेद्दी' के फर्स्ट लुक ने मचाया तहलका, पोस्टर ने उड़ा दिए फैंस के होश

Janhvi Kapoor Peddi First Look: साउथ सुपरस्टार राम चरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच शनिवार, 1 नवंबर के दिन मेकर्स ने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. इस फिल्म का पहला पोस्टर जारी हो गया है. पोस्टर में बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का लुक रिवील किया गया है. जान्हवी फिल्म में 'अचियम्मा' के दमदार किरदार में नजर आ रही हैं. 'पेद्दी' का फर्स्ट लुक देख फैंस के होश ही उड़ गए है. पोस्टर देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. चलिए आपको बताते हैं जान्हवी कपूर फिल्म में कौन सा किरदार निभाने वाली हैं.

पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल

'पेद्दी' फिल्म के मेकर्स ने पोस्ट के जरिए जान्हवी कपूर का पहला लुक शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस लीड रोल में नजर आने वाली हैं. मेकर्स ने एक नहीं, बल्कि दो शानदार पोस्टर रिवील किए हैं. इन पोस्टर्स में जान्हवी कपूर का अंदाज देखकर फैंस काफी हैरान हैं. एक पोस्ट में जान्वी माइक पर खड़े होकर कुछ बोलती नजर आ रही हैं. उनका देसी लुक, ब्लाउज में फंसा गॉगल हसीना को जबरदस्त स्वैग दे रहा है. ये पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

दूसरे पोस्टर की बात करें तो उसमें जान्हवी एक खुली जीप में सवार होकर जनता अभिवादन स्वीकार कर दिख रही हैं. इन दोनों पोस्टर में हसीना का स्वैग दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. पोस्टर देखने के बाद फैस इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

बता दें कि फिल्म 'पेद्दी' सिनेमाघरों में 27 मार्च 2026 को दस्तक देगी. यह एक मल्टी-लैंग्वेज फिल्म होगी. इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. बता दें कि इस फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर के अलावा दिव्येंदु शर्मा, शिव राजकुमार और जगपति बाबू जैसे कई दिग्गज सितारे नजर आएंगे.