बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिचिंग पर भड़कीं जाह्नवी कपूर, बोली- 'जो हो रहा, वह बर्बर...'

Janhvi Kapoor: बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी. देशभर में इसे लेकर काफी आक्रोश देखा गया था. अब गुरुवार को जान्हवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर इस मामले पर रिएक्ट किया है. 

|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:30 PM IST
Janhvi Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग का जिक्र करते हुए इसे 'कत्लेआम' करार दिया. जान्हवी कपूर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जानकारी लें, सवाल उठाएं और सांप्रदायिक भेदभाव का विरोध करें.

जान्हवी कपूर ने शेयर किया पोस्ट 
जान्हवी कपूर ने पोस्ट में लिखा, 'दीपू चंद्र दास... यह कत्लेआम है और यह कोई अकेली घटना नहीं है. अगर आपको उसकी बेरहमी से मॉब लिंचिंग के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें.' उन्होंने आगे कहा कि अगर इन सबके बाद भी गुस्सा नहीं आता तो यह गलत और दोहरा व्यवहार है जो सबके लिए खतरनाक है. उन्होंने लिखा, 'बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह देखकर अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो यह ठीक इसी तरह का दोहरा व्यवहार है, जो हम सबको खत्म कर देगा. हम दुनिया के दूसरे कोने में किसी घटना पर दुख जताते हैं. हम दूर की घटनाओं पर रोते हैं, लेकिन अपने भाई-बहनों को जलते देखते रहते हैं.'

जान्हवी ने की सांप्रदायिक कट्टरपंथ की निंदा
जान्हवी ने स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक कट्टरपंथ की निंदा की और अपनी बात रखते हुए आगे लिखा, 'किसी भी तरह का सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरपंथ, चाहे हम पीड़ित हों या आरोपी, हमें अपनी इंसानियत भूलने से पहले इसकी बुराई करनी चाहिए. हम मोहरे हैं जो मानते हैं कि हम एक अनदेखी लाइन के दोनों तरफ हैं. इसे पहचानें और खुद को जानकारी से लैस करें ताकि आप उन बेगुनाह लोगों के लिए खड़े हो सकें जो इस सांप्रदायिकता में अपनी जिंदगी खोते जा रहे हैं और इससे डरे हुए हैं.'

हाल ही में बांग्लादेश में 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने कथित ईशनिंदा के आरोप में बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी और शव को आग लगा दी थी. इस घटना ने भारत सहित कई देशों में आक्रोश पैदा किया है, जिसे लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध भी देखने को मिला. (एजेंसी) 

Janhvi Kapoor

Trending news

