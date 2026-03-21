Advertisement
trendingNow13148332
Hindi Newsबॉलीवुड8 देशों में होगा Sidhu Moose Wala का मेगा शो, सुपरहिट गानों के साथ वर्ल्ड टूर में मचेगी धूम, फैंस के लिए इमोशनल मोमेंट

8 देशों में होगा Sidhu Moose Wala का मेगा शो, सुपरहिट गानों के साथ वर्ल्ड टूर में मचेगी धूम, फैंस के लिए इमोशनल मोमेंट

Sidhu Moose Wala Hologram Tour: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. दिवंगत सिंगर Sidhu Moose Wala को लेकर एक खास होलोग्राम टूर की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो इस साल 11 जून से शुरू होगा. इस टूर में सिंगर को एक नए अंदाज में स्टेज पर दिखाया जाेगा, जिसे देखकर फैंस एक बार फिर अपने पसंदीदा कलाकार को ‘लाइव’ महसूस कर पाएंगे. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 देशों में होगा Sidhu Moose Wala का मेगा शो, सुपरहिट गानों के साथ वर्ल्ड टूर में मचेगी धूम, फैंस के लिए इमोशनल मोमेंट

28 साल के पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की साल 2022 में गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में मातम पसर गया था. सिंगर की मौत का झटका ना सिर्फ उनके करोड़ों फैंस को लगा बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने वाले उनके कई साथी गायकों के लिए भी चौंका देने वाली घटना थी. लेकिन अब लगभग 3 साल बाद सिद्धू मूसेवाला के फैंस को एक खुशखबरी सुनने को मिली है. दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के इस खास टूर की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एडवांस होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा.

सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी 3D डिजिटल इमेज को स्टेज पर इस तरह दिखाया जाएगा जैसे वो खुद परफॉर्म कर रहे हों. ये टेक्नोलॉजी पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े कलाकारों के लिए इस्तेमाल की जा चुकी है, और अब इसे पंजाबी म्यूजिक में लाया जा रहा है. 

इन शहरों में होगा होस्ट
खबरों मानें तो, सिद्धू मूसेवाला का ये टूर कुल 8 देशों में होस्ट किया जाएगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों का नाम शामिल है. इन शहरों में सिंगर सिद्धू की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा मात्रा में है, इसलिए 'साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर 2026’ को होस्ट करने वाली टीम को ये उम्मीद है कि ये टूर जबरदस्त हिट होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जन्मदिन को बनाया जाएगा खास
खबरों के अनुसार, ये टूर दिवंगत सिगंर की जन्मतिथि है, जिससे ये तारीख उनकी विरासत को ग्लोबल श्रद्धांजलि देने का दिन बन जाएगी. वहीं हाल ही में हाल ही में जारी किए गए एक टीजर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त सुर्खियां बटोरी हैं. इस क्लिप में मूस वाला को स्टेज पर दिखाया गया है, जिसके साथ उनके लाइव परफॉर्मेंस की याद दिलाने वाले एक्साइटेड फैंस को भी शामिल किया गया है, जिसमें लाइन, ‘साम्राज्य उठते हैं, साम्राज्य गिरते हैं, लेकिन दिग्गज अमर रहते हैं.’ 

पहले भी हो चुका इसका इस्तेमाल
आपको बता दें कि ग्लोबल लेबल पर इस तरह के होलोग्राम का इस्तेमाल टुपैक शकूर, व्हिटनी ह्यूस्टन और माइकल जैक्सन जैसे कलाकारों के लिए भी पहले किया गया है. इस दौरे के साथ, मूसेवाला इस तकनीक का उपयोग करके इतने बड़े पैमाने पर परफॉर्मेंस देने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से एक बन गए हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Sidhu Moose Wala Hologram Tour

Trending news

खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
Indian Army
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
General Manoj Naravane
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
Nashik Bhondu Baba
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
tata steel plant
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
Assam elections
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
weather update
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
West Bengal Election 2026
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
National News
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...
Rain
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...