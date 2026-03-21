8 देशों में होगा Sidhu Moose Wala का मेगा शो, सुपरहिट गानों के साथ वर्ल्ड टूर में मचेगी धूम, फैंस के लिए इमोशनल मोमेंट

Sidhu Moose Wala Hologram Tour: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. दिवंगत सिंगर Sidhu Moose Wala को लेकर एक खास होलोग्राम टूर की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो इस साल 11 जून से शुरू होगा. इस टूर में सिंगर को एक नए अंदाज में स्टेज पर दिखाया जाेगा, जिसे देखकर फैंस एक बार फिर अपने पसंदीदा कलाकार को ‘लाइव’ महसूस कर पाएंगे.
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28 साल के पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की साल 2022 में गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में मातम पसर गया था. सिंगर की मौत का झटका ना सिर्फ उनके करोड़ों फैंस को लगा बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने वाले उनके कई साथी गायकों के लिए भी चौंका देने वाली घटना थी. लेकिन अब लगभग 3 साल बाद सिद्धू मूसेवाला के फैंस को एक खुशखबरी सुनने को मिली है. दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के इस खास टूर की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एडवांस होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा.
सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी 3D डिजिटल इमेज को स्टेज पर इस तरह दिखाया जाएगा जैसे वो खुद परफॉर्म कर रहे हों. ये टेक्नोलॉजी पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े कलाकारों के लिए इस्तेमाल की जा चुकी है, और अब इसे पंजाबी म्यूजिक में लाया जा रहा है.
इन शहरों में होगा होस्ट
खबरों मानें तो, सिद्धू मूसेवाला का ये टूर कुल 8 देशों में होस्ट किया जाएगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों का नाम शामिल है. इन शहरों में सिंगर सिद्धू की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा मात्रा में है, इसलिए 'साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर 2026’ को होस्ट करने वाली टीम को ये उम्मीद है कि ये टूर जबरदस्त हिट होगा.
जन्मदिन को बनाया जाएगा खास
खबरों के अनुसार, ये टूर दिवंगत सिगंर की जन्मतिथि है, जिससे ये तारीख उनकी विरासत को ग्लोबल श्रद्धांजलि देने का दिन बन जाएगी. वहीं हाल ही में हाल ही में जारी किए गए एक टीजर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त सुर्खियां बटोरी हैं. इस क्लिप में मूस वाला को स्टेज पर दिखाया गया है, जिसके साथ उनके लाइव परफॉर्मेंस की याद दिलाने वाले एक्साइटेड फैंस को भी शामिल किया गया है, जिसमें लाइन, ‘साम्राज्य उठते हैं, साम्राज्य गिरते हैं, लेकिन दिग्गज अमर रहते हैं.’
पहले भी हो चुका इसका इस्तेमाल
आपको बता दें कि ग्लोबल लेबल पर इस तरह के होलोग्राम का इस्तेमाल टुपैक शकूर, व्हिटनी ह्यूस्टन और माइकल जैक्सन जैसे कलाकारों के लिए भी पहले किया गया है. इस दौरे के साथ, मूसेवाला इस तकनीक का उपयोग करके इतने बड़े पैमाने पर परफॉर्मेंस देने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से एक बन गए हैं.
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