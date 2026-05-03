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Hindi NewsबॉलीवुडCrazy सीन हो गया भाई… कपिल शर्मा के शो में समय रैना का चौंकाने वाला खुलासा, IGL विवाद से पहले आया था फोन, कहा- ‘तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है’

Crazy सीन हो गया भाई… कपिल शर्मा के शो में समय रैना का चौंकाने वाला खुलासा, IGL विवाद से पहले आया था फोन, कहा- ‘तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है’

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना हाल ही में ‘द कपिल शर्मा शो’ में रणवीर अल्लाहबादिया के साथ पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस को हैरान कर दिया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 03, 2026, 09:09 AM IST
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Crazy सीन हो गया भाई… कपिल शर्मा के शो में समय रैना का चौंकाने वाला खुलासा, IGL विवाद से पहले आया था फोन, कहा- ‘तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है’

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ कॉन्ट्रोवर्सी के एक साल से भी ज्यादा समय बाद, समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया एक बार फिर कपिल शर्मा के होस्ट 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में साथ नजर आए हैं. नेटफ्लिक्स के इस पॉपुलर कॉमेडी प्लेटफॉर्म पर दोनों कॉमेडियन-यूट्यूबर को साथ में देखने के बाद इंटरनेट पर हलचल मच गई है. क्योंकि विवाद के बाद लंबे ब्रेक के बाद दोनों ने एक साथ किसी मंच पर साथ दिखाई दिए हैं. समय और रणवीर के साथ में आने के बाद न केवल सुर्खियों में उन्हें वापस ला दिया, बल्कि कॉमेडी शो के नए सीजन में भी जान फूंक दी है. 

 

फैंस काफी लंबे समय से इन दोनों कॉमेडियन-यूट्यूबर और दोस्तों को साथ देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन ‘समय रैना इज स्टिल अलाइव’ के बाद रणवीर अल्लाहबादिया का अपने दोस्त समय रैना के साथ दिखना लगभग नामुमकिन सा था. मगर दोनों को कपिल शर्मा के शो में साथ एंट्री लेते देखना फैंस के लिए किसी बिग सरप्राइज से कम नहीं था. 

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कपिल ने ली समय-रणवीर की चुटकी

समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया जब कपिल शर्मा के शो में पहुंचे, तो माहौल काफी खुशनुमा हो गया और ऑडियंस एक्साइटेड हो गई. वहीं कपिल ने दोनों का इन्ट्रो देते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि समय और रणवीर साल 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लोग हैं. उन्होंने आगे मस्ती करते हुए कहा कि न सिर्फ इंटरनेट, बल्कि कई राज्यों की पुलिस टीमें भी उन्हें ‘ढूंढ रही हैं, और इस तरह उन्होंने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद पर तंज कस दिया. 

 

शो से पहले कपिल ने किया था फोन

इसी हल्के-फुल्के मजाकिया माहौल के दौरान स्टैंड-अप कॉमेडियन ने कपिल की खूब तारीफ की और उन्हें ‘लीजेंड’ कहा. वहीं इसी बीच रणवीर ने कपिल से सवाल करते हुए पूछा कि क्या वो समय का शो देखते थे?. इस पर कपिल ने जवाब देते हुए कहा, ‘मैंने बहुत एपिसोड देखे. मैंने समय को फोन भी किया था. मैंने इसको बोला फोन करके, 'तेरे पे अभी तक केस क्यों नहीं हुआ?’

 

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समय का चौंकाने वाला खुलासा

कपिल के जवाब के बाद समय ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा, 'इंडियाज गॉट लेटेंट' की कॉन्ट्रोवर्सी और यूट्यूब से हटाए जाने से पहले कपिल शर्मा ने उन्हें फोन किया था और उनसे कहा, 'तेरे पे अभी तक केस क्यों नहीं हुआ?’. उन्होंने आगे बताया कि ‘कसम से जब मेरा शो बंद हुआ, उसके एक दिन पहले मुझे सर (कपिल शर्मा) का कॉल आया था, कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है सच मुझे.’

 

कपिल ने दी थी सलाह

समय रैना के खुलासे के बाद कपिल शर्मा ने उनकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, ‘मैंने कहा था, 'देख तू नजरों में आ गया है, थोड़ा संभल के चलना. तो मैं अपने अनुभव से बता रहा था, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं. आप कुछ भी बोलें फेमस हो जाओ, लेकिन जब आप फेमस होंगे तो आप फिर कुछ भी नहीं बोल सकते.’ इस माहौल को हल्का करने के लिए कपिल ने मजाक करते हुए समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया से कहा कि इस शो में सभी शादीशुदा हैं और बच्चे भी हैं, इसलिए हमें अपने शब्दों और मजाक पर थोड़ा ध्यान देना होगा. 

 

कपिल की इस बात पर समय ने चुटकी लेते हुए रणवीर की ओर देखते हुए कहा, ‘मैंने तो संभाल के ही किया था सर.’ जिस पर रणवीर ने कहा, ‘नहीं, नहीं, आज फैमिली-फ्रेंडली बनकर रहेंगे.’ जिसके बाद कपिल, अर्चना पूरन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और वहां बैठे लोग हंस पड़े.

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