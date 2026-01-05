Advertisement
सिर पर पल्लू, हाथों में चूडियां, माथे पर बिंदी…28 साल बाद फिर दिखा गोविंदा का अतरंगी अंदाज, वीडियो वायरल होते ही फैंस ने रखी डिमांड!

Govinda New Look Viral: हिंदी सिनेमा की फैमिली ड्रामा और कॉमेडी फिल्मों की जब भी बात होती है तो सबसे पहले गोविंदा का नाम हमारे सामने आता है. आज से 28 साल पहले गोविंदा की फिल्म Aunty No.1 रिलीज हुई थी, जिसमें उनके अतरंगी अवतार ने फैंस को खूब इंप्रेस किया था. लेकिन अब इतने सालों बाद गोविंदा फिर से एक बार उसी अंदाज में दिखे हैं. एक्टर के इस अवतार को देखने के बाद फैंस ने उनसे एक डिमांड कर दी है. 

 

Jan 05, 2026
गोविंदा काफी लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं मगर अपनी पत्नी सुनीता के बेबाक बयानों की वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. वहीं गोविंदा एक बार फिर इंटरनेट पर छाए हुए हैं. लेकिन इस बार किसी कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से नहीं बल्कि अपने पुराने अवतार की वजह से. गोविंदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसको देखने के बाद फैंस ने उनके सामने एक डिमांड रख दी है. 

28 साल पहले का वो किरदार
दरअसल हाल ही में एक्टर ने एक फुटवियर का एड किया है, जिसमें वो अतरंगी अवतार में नजर आ रहे हैं. इस एडवर्टाइजमेंट ने लोगों का ध्यान अपनी और खींच लिया है, क्योंकि गोविंदा इसमें 28 साल पुराने कैरेक्टर को निभा रहे हैं. वो कैरेक्टर जिसने सभी को खूब एंटरटेन किया. इस वीडियो में गोविंदा गोविंदा लाल रंग का सूट पहने नजर आ रहे हैं और अपने फिल्म Aunty No.1 के कैरेक्टर में ड्रेस अप हैं. वहीं इस वीडियो में गोविंदा अलग-अलग किरदारों में नजर आ रहे हैं और फैंस को ये बता रहे हैं कि कैसे ये चप्पल हर उम्र के लोगों के लिए एक बैटर ऑप्शन है.

मिनटों में आए हजारों लाइक्स
इस वीडियो के साथ गोविंदा एक मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि फैशन की कोई सीमा नहीं है और ये सिर्फ यंग लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर इंसान अपनी पसंद और आराम के हिसाब से फैशन को चुन सकता है. इंटरनेट पर गोविंदा के इस एड का वीडियो वायरल होते ही, इस पर हजारों लाइक्स आ गए हैं. 

कर दी Aunty No.1 के सीक्वल की डिमांड
गोविंदा के इस एड की वीडियो वायरल होते ही फैंस ने उनसे इस फिल्म के दूसरे भाग को बनाने की डिमांड कर डाली है. एक्टर की फेमस फिल्म Aunty No. 1 साल 1998 में रिलीज हुई थी, जिसमें गोविंदा एक लड़की के किरदार में नजर आए थे. इस फिल्म में उनके रोल को खूब पसंद किया गया था, उनकी कॉमिक टाइमिंग देसी अंदाज फैंस को फैंस ने खूब एंजॉय किया था.

 

