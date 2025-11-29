Advertisement
trendingNow13022348
Hindi Newsबॉलीवुड

28 की उम्र में शादी के बंधन में बंधे एक्टर, सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का थामा हाथ, बोले- ‘बीवी बनाने के लिए...’

Bhavin Bhanushali Wedding: हाल ही में एक्टर और इंफ्लुएंसर भाविन भानुशाली ने दिशा भानुशाली से एक प्राइवेट सेरेमनी में वैदिक रीति रिवाज निभाते हुए शाद की. साथ ही उन्होंने ये गुड न्यूज जब अपने फैंस के साथ शेयर की तो हर किसी ने उन्होंने कमेंट्स में ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भेजी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

28 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधे एक्टर
28 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधे एक्टर

Bhavin Bhanushali Disha Bhanushali Wedding: जाने-माने एक्टर और इंफ्लुएंसर भाविन भानुशाली ने 27 नवंबर को दिशा भानुशाली से ट्रेडिशनल रीति-रिवाजों के साथ शादी कर ली है. ये शादी भले ही ग्रैंड थी, लेकिन इसे काफी प्राइवेट रखा गया. भाविन ने बताया कि वे दोनों पिछले 3 साल से अच्छे दोस्त थे और अब जिंदगी का नया सफर शुरू करने को लेकर काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, बस अब दिशा हमेशा उनके साथ रहेंगी. 

शादी के बारे में बात करते हुए भाविन ने बताया कि उनके माता-पिता चाहते थे कि पूरा वैदिक रीति रिवाजों के साथ शादी करें. घरवालों की इच्छा के मुताबिक मंत्र, रस्में और सभी परंपराएं निभाई गईं. उनका कहना है कि वे खुद भी परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं और दिशा उनके परिवार के साथ घुलमिल गई हैं. उन्होंने ये भी कहा कि भले ही वे एक-दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन ये रिश्ता उन्हें अरेंज मैरिज जैसा ही महसूस होता है, क्योंकि दोनों परिवारों की रजामंदी इसमें सबसे अहम थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhavin Bhanushali (@bhavin_333)

Add Zee News as a Preferred Source

वैदिक रीति रिवाजों से की शादी 

आजकल जहां सेलिब्रिटीज अपनी शादी को सोशल मीडिया पर खूब दिखाते हैं, वहीं भाविन ने ऐसा करने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि शादी उनके लिए एक निजी खूबसूरत पल है, किसी दिखावे या कमाई का मौका नहीं. इसलिए उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर प्रमोट नहीं किया. उनका मानना है कि परिवार और कुछ चुनिंदा लोग ही इस खास मौके का हिस्सा बनने चाहिए. वे शादी की तस्वीरें जरूर शेयर करेंगे, लेकिन वही जो वे खुद जनता के साथ साझा करना चाहते हैं, न कि ट्रेंड के दबाव में.

58 साल पुराना वो सुपरहिट गाना... जिसने देव आनंद को बनाया ‘रोमांस का किंग’, गुरुदत्त ने बताया था ‘बेकार’, आज भी खूब गुनगुनाते हैं लोग

शादी को नहीं बनाना चाहते थे ब्रांड एक्टिविटी

भाविन ने साफ किया कि वे अपनी शादी को ब्रांड एक्टिविटी नहीं बनाना चाहते थे. आजकल कई लोग अपनी शादी को प्रमोशन और पैसों से जोड़ देते हैं, लेकिन भाविन ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया है और कमाई के कई दूसरे सोर्स हैं. इस वजह से उन्हें अपनी शादी को बिजनेस बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई. वे इस मौके को सिर्फ परिवार, रिश्तों और असली खुशी के लिए यादगार बनाना चाहते थे, न कि व्यूज और कोलैब के लिए.

पत्नी दिशा के लिए बनाया रोमांटिक गाना 

दिशा के लिए भाविन ने एक खास गाना भी बनाया है, जिसे उन्होंने खुद लिखा और कंपोज किया. इस गाने को उन्होंने सिंगर आदित्य गढ़वी के साथ मिलकर गाया है. उनका कहना है कि ये गाना बेहद पर्सनल है और शादी के लिए ही बनाया गया था, इसलिए ये उनके दिल के बहुत करीब है. उन्होंने कहा कि भले ही इस गाने को कम व्यूज मिलें, फिर भी वे इसे अपने चैनल पर जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये दिशा के लिए उनके प्यार की एक सच्ची निशानी है.

हनीमून पर जाएंगे केन्या और तंजानिया 

शादी के बाद दोनों जल्द ही केन्या और तंजानिया के मसाई मारा में हनीमून मनाने जाने वाले हैं. इसके बाद भाविन 25 दिसंबर से अपनी गुजराती फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू कर देंगे. दिशा मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, इसलिए वे भी अपना काम साथ-साथ संभालेंगी. अपनी पहली मुलाकात याद करते हुए भाविन ने बताया कि वे 2022 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान लंदन में मिले थे. भाविन के मुताबिक दिशा बेहद समझदार हैं और उनके काम की डिमांड को बखूबी समझती हैं, जो उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Bhavin Bhanushali

Trending news

नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
DNA
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
DNA
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
DNA
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
war
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे
DNA
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे
अब नहीं काटेंगे मच्छर! IIT के छात्रों ने तैयार किया मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट
Delhi IIT
अब नहीं काटेंगे मच्छर! IIT के छात्रों ने तैयार किया मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट
TMC ने झाड़ा पल्ला, कहा- पता नहीं, हुमायूं 6 दिसंबर को 'बाबरी' के शिलान्यास पर अड़े
Babri Masjid
TMC ने झाड़ा पल्ला, कहा- पता नहीं, हुमायूं 6 दिसंबर को 'बाबरी' के शिलान्यास पर अड़े