28 की उम्र में शादी के बंधन में बंधे एक्टर, सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का थामा हाथ, बोले- ‘बीवी बनाने के लिए...’

Bhavin Bhanushali Wedding: हाल ही में एक्टर और इंफ्लुएंसर भाविन भानुशाली ने दिशा भानुशाली से एक प्राइवेट सेरेमनी में वैदिक रीति रिवाज निभाते हुए शाद की. साथ ही उन्होंने ये गुड न्यूज जब अपने फैंस के साथ शेयर की तो हर किसी ने उन्होंने कमेंट्स में ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भेजी.
Trending Photos
Bhavin Bhanushali Disha Bhanushali Wedding: जाने-माने एक्टर और इंफ्लुएंसर भाविन भानुशाली ने 27 नवंबर को दिशा भानुशाली से ट्रेडिशनल रीति-रिवाजों के साथ शादी कर ली है. ये शादी भले ही ग्रैंड थी, लेकिन इसे काफी प्राइवेट रखा गया. भाविन ने बताया कि वे दोनों पिछले 3 साल से अच्छे दोस्त थे और अब जिंदगी का नया सफर शुरू करने को लेकर काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, बस अब दिशा हमेशा उनके साथ रहेंगी.
शादी के बारे में बात करते हुए भाविन ने बताया कि उनके माता-पिता चाहते थे कि पूरा वैदिक रीति रिवाजों के साथ शादी करें. घरवालों की इच्छा के मुताबिक मंत्र, रस्में और सभी परंपराएं निभाई गईं. उनका कहना है कि वे खुद भी परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं और दिशा उनके परिवार के साथ घुलमिल गई हैं. उन्होंने ये भी कहा कि भले ही वे एक-दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन ये रिश्ता उन्हें अरेंज मैरिज जैसा ही महसूस होता है, क्योंकि दोनों परिवारों की रजामंदी इसमें सबसे अहम थी.
वैदिक रीति रिवाजों से की शादी
आजकल जहां सेलिब्रिटीज अपनी शादी को सोशल मीडिया पर खूब दिखाते हैं, वहीं भाविन ने ऐसा करने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि शादी उनके लिए एक निजी खूबसूरत पल है, किसी दिखावे या कमाई का मौका नहीं. इसलिए उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर प्रमोट नहीं किया. उनका मानना है कि परिवार और कुछ चुनिंदा लोग ही इस खास मौके का हिस्सा बनने चाहिए. वे शादी की तस्वीरें जरूर शेयर करेंगे, लेकिन वही जो वे खुद जनता के साथ साझा करना चाहते हैं, न कि ट्रेंड के दबाव में.
58 साल पुराना वो सुपरहिट गाना... जिसने देव आनंद को बनाया ‘रोमांस का किंग’, गुरुदत्त ने बताया था ‘बेकार’, आज भी खूब गुनगुनाते हैं लोग
शादी को नहीं बनाना चाहते थे ब्रांड एक्टिविटी
भाविन ने साफ किया कि वे अपनी शादी को ब्रांड एक्टिविटी नहीं बनाना चाहते थे. आजकल कई लोग अपनी शादी को प्रमोशन और पैसों से जोड़ देते हैं, लेकिन भाविन ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया है और कमाई के कई दूसरे सोर्स हैं. इस वजह से उन्हें अपनी शादी को बिजनेस बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई. वे इस मौके को सिर्फ परिवार, रिश्तों और असली खुशी के लिए यादगार बनाना चाहते थे, न कि व्यूज और कोलैब के लिए.
पत्नी दिशा के लिए बनाया रोमांटिक गाना
दिशा के लिए भाविन ने एक खास गाना भी बनाया है, जिसे उन्होंने खुद लिखा और कंपोज किया. इस गाने को उन्होंने सिंगर आदित्य गढ़वी के साथ मिलकर गाया है. उनका कहना है कि ये गाना बेहद पर्सनल है और शादी के लिए ही बनाया गया था, इसलिए ये उनके दिल के बहुत करीब है. उन्होंने कहा कि भले ही इस गाने को कम व्यूज मिलें, फिर भी वे इसे अपने चैनल पर जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये दिशा के लिए उनके प्यार की एक सच्ची निशानी है.
हनीमून पर जाएंगे केन्या और तंजानिया
शादी के बाद दोनों जल्द ही केन्या और तंजानिया के मसाई मारा में हनीमून मनाने जाने वाले हैं. इसके बाद भाविन 25 दिसंबर से अपनी गुजराती फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू कर देंगे. दिशा मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, इसलिए वे भी अपना काम साथ-साथ संभालेंगी. अपनी पहली मुलाकात याद करते हुए भाविन ने बताया कि वे 2022 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान लंदन में मिले थे. भाविन के मुताबिक दिशा बेहद समझदार हैं और उनके काम की डिमांड को बखूबी समझती हैं, जो उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.