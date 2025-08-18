रोज बोलूंगी भारत माता की जय...; दही हांडी इवेंट में ट्रोल हुईं जाह्नवी कपूर का जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी के प्रमोशन में बिजी हैं. इसी बीच शनिवार को जन्माष्टमी के दिन एक्ट्रेस आयोजित दही हांडी इवेंट में शामिल हुईं. इस इवेंट में 'भारत माता की जय' कहने पर एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अब जाह्नवी ने मीम्स पर रिएक्श दिया है और बताया कि उन्होंने इस इवेंट में 'भारत माता की जय' क्यों कहा.

जाह्नवी कपूर ने बताई वजह

जाह्नवी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर उस इवेंट का एक छोटा सा वीडियो शेयर किया, जब उन्हें हांडी फोड़ने के लिए कहा गया था. वीडियो में 'भारत माता की जय' का नारा उनके खुद बोलने से ठीक पहले सुनाई दे रहा था. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सिर्फ बताने के लिए ये पूरा वीडियो अपलोड किया. वहां पहले से भारत माता की जय का नारा लगा था, उनके बोलने के बाद नहीं बोलतीं तो दिक्कत होती, और बोलो तो भी वीडियो को मीम मटीरियल के तौर पर एडिट करके अपलोड कर देते हैं'.

उन्होंने आगे कहा, 'वैसे सिर्फ जन्माष्टमी के दिन नहीं रोज बोलूंगी भारत माता की जय'. इवेंट में जाह्नवी ने मराठी में भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं और 29 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली अपनी फिल्म परम सुंदरी देखने की रिक्वेस्ट भी की.

एक्ट्रेस परम सुंदरी में आएंगी नजर

परम सुंदरी एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें दिल्ली के एक लड़के (सिद्धार्थ मल्होत्रा का किरदार) और केरल की एक लड़की (जाह्नवी कपूर के किरदार) के बीच रोमांस दिखाया गया है. सिद्धार्थ और जाह्नवी के अलावा, इस फिल्म में राजीव खंडेलवाल और आकाश दहिया भी लीड रोल में हैं. दिनेश विजान द्वारा निर्मित, यह फिल्म 29 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है.