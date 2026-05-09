Advertisement
trendingNow13210843
Hindi Newsबॉलीवुडमैं वापस आऊंगा लिख इमोशनल हुईं शरवरी, इम्तियाज अली संग मस्कारा के BTS मोमेंट्स ने जीता दिल

'मैं वापस आऊंगा' लिख इमोशनल हुईं शरवरी, इम्तियाज अली संग 'मस्कारा' के BTS मोमेंट्स ने जीता दिल

एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने फिल्म ‘Maskara’ से जुड़े BTS पलों को शेयर करते हुए इम्तियाज अली के लिए एक इमोशनल नोट लिखा. उन्होंने 'मैं वापस आऊंगा' लाइन का जिक्र करते हुए शूटिंग का BTS मोमेंट्स शेयर किया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 09, 2026, 06:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं वापस आऊंगा' लिख इमोशनल हुईं शरवरी, इम्तियाज अली संग 'मस्कारा' के BTS मोमेंट्स ने जीता दिल

एक्ट्रेस शरवरी वाघ इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'क्या कमाल है' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में अभिनेत्री 'जिया' नाम का एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं. हाल ही में फिल्म का नया गाना 'मस्कारा' रिलीज हुआ है, जिसमें शरवरी का अंदाज पुराने दौर की बॉलीवुड हीरोइनों के रोमांस की याद दिला रहा है.

शरवरी ने शेयर किया पोस्ट 

शरवरी ने इंस्टाग्राम पर गाने की शूटिंग के बीटीएस पल शेयर किए. इस पोस्ट में शरवरी ने इम्तियाज अली के साथ अपने काम करने के अनुभव को बयां करते हुए लिखा, "इम्तियाज अली सर और मैं इस एहसास को 'किस-मिस यारा' कहते थे. यह एक मजेदार बनाया गया शब्द है, जो पहली बार प्यार में पड़ने वाली उस मीठी और हल्की सी गुदगुदाहट को महसूस कराता है."

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "मेरा किरदार 'जिया' अपनी जिंदगी में कई बार इसी 'किस-मिस' वाले एहसास से गुजरती है. गाने में मेरा नटखट और शरारती अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है."

Add Zee News as a Preferred Source

शरवरी ने अपनी पोस्ट में इम्तियाज अली की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि किस तरह निर्देशक ने उन्हें अपनी परफॉर्मेंस की उन बारीकियों को समझने में मदद की, जिनसे वह खुद भी अनजान थीं. उन्होंने लिखा, "मैंने सिर्फ आपको देखकर ही भावनाओं और कहानी कहने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखा है. मुझ पर भरोसा करने और हर पल मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मस्कारा' को लेकर साझा किए BTS मोमेंट्स

'मस्कारा' गाने में शरवरी का लुक काफी क्लासी रखा गया है. गाने में उनका नटखट और शरारती अंदाज भी देखने को मिलता है. 'मस्कारा' गाना अपनी रोमांटिक धुन और शानदार केमिस्ट्री के लिए सोशल मीडिया पर छा गया है. इस गाने को वेदांग रैना और नीलांजना घोष दस्तीदार ने अपनी आवाज दी है. इसका संगीत दिग्गज संगीतकार ए.आर. रहमान ने दिया है, जबकि बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं.

गाने के वीडियो में वेदांग रैना और शरवरी वाघ की जोड़ी नजर आ रही है, जिनकी मासूम प्रेम कहानी और केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है. 'मस्कारा' एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है, जो जवानी के दिनों के प्यार, मासूम शरारत और जज्बातों को खूबसूरती से दिखाता है.

फिल्म में शरवरी का किरदार 'जिया' और वेदांग रैना का किरदार 'कीनू' समय और दूरी से आकार लिए हुए प्यार को दर्शाते हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Sharvari

Trending news

केंद्रीय मंत्री के बेटे से वसूली और हनीट्रैप की कोशिश, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज
hindi news
केंद्रीय मंत्री के बेटे से वसूली और हनीट्रैप की कोशिश, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज
'न तख्त रहा ना ताज', अब ममता को चाहिए लेफ्ट का भी साथ; संयुक्त मंच पर क्यों बुलाया?
Mamata Banerjee
'न तख्त रहा ना ताज', अब ममता को चाहिए लेफ्ट का भी साथ; संयुक्त मंच पर क्यों बुलाया?
भारत की MIRV तकनीक वाली अग्नि मिसाइल का टेस्ट कामयाब, जिनपिंग-मुनीर की बढ़ेगी बेचैनी
DRDO
भारत की MIRV तकनीक वाली अग्नि मिसाइल का टेस्ट कामयाब, जिनपिंग-मुनीर की बढ़ेगी बेचैनी
महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी?
Mahabharat
महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी?
विजय ही बने तमिलनाडु के 'थलापति', TVK को VCK ने बिना शर्त दिया समर्थन, मिल गया बहुमत
Tamil Nadu
विजय ही बने तमिलनाडु के 'थलापति', TVK को VCK ने बिना शर्त दिया समर्थन, मिल गया बहुमत
पंजाब की मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी की रेड के बाद हुआ एक्शन
Punjab
पंजाब की मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी की रेड के बाद हुआ एक्शन
नासिक TCS मामले में फडणवीस के मंत्री का बड़ा दावा, AIMIM नेता पर लगाए कई आरोप
AIMIM
नासिक TCS मामले में फडणवीस के मंत्री का बड़ा दावा, AIMIM नेता पर लगाए कई आरोप
कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
AIDS
कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
suvendu adhikari
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
thalapathy vijay
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस