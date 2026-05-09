'मैं वापस आऊंगा' लिख इमोशनल हुईं शरवरी, इम्तियाज अली संग 'मस्कारा' के BTS मोमेंट्स ने जीता दिल

एक्ट्रेस शरवरी वाघ इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'क्या कमाल है' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में अभिनेत्री 'जिया' नाम का एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं. हाल ही में फिल्म का नया गाना 'मस्कारा' रिलीज हुआ है, जिसमें शरवरी का अंदाज पुराने दौर की बॉलीवुड हीरोइनों के रोमांस की याद दिला रहा है.

शरवरी ने शेयर किया पोस्ट

शरवरी ने इंस्टाग्राम पर गाने की शूटिंग के बीटीएस पल शेयर किए. इस पोस्ट में शरवरी ने इम्तियाज अली के साथ अपने काम करने के अनुभव को बयां करते हुए लिखा, "इम्तियाज अली सर और मैं इस एहसास को 'किस-मिस यारा' कहते थे. यह एक मजेदार बनाया गया शब्द है, जो पहली बार प्यार में पड़ने वाली उस मीठी और हल्की सी गुदगुदाहट को महसूस कराता है."

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "मेरा किरदार 'जिया' अपनी जिंदगी में कई बार इसी 'किस-मिस' वाले एहसास से गुजरती है. गाने में मेरा नटखट और शरारती अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है."

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शरवरी ने अपनी पोस्ट में इम्तियाज अली की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि किस तरह निर्देशक ने उन्हें अपनी परफॉर्मेंस की उन बारीकियों को समझने में मदद की, जिनसे वह खुद भी अनजान थीं. उन्होंने लिखा, "मैंने सिर्फ आपको देखकर ही भावनाओं और कहानी कहने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखा है. मुझ पर भरोसा करने और हर पल मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी.

'मस्कारा' को लेकर साझा किए BTS मोमेंट्स

'मस्कारा' गाने में शरवरी का लुक काफी क्लासी रखा गया है. गाने में उनका नटखट और शरारती अंदाज भी देखने को मिलता है. 'मस्कारा' गाना अपनी रोमांटिक धुन और शानदार केमिस्ट्री के लिए सोशल मीडिया पर छा गया है. इस गाने को वेदांग रैना और नीलांजना घोष दस्तीदार ने अपनी आवाज दी है. इसका संगीत दिग्गज संगीतकार ए.आर. रहमान ने दिया है, जबकि बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं.

गाने के वीडियो में वेदांग रैना और शरवरी वाघ की जोड़ी नजर आ रही है, जिनकी मासूम प्रेम कहानी और केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है. 'मस्कारा' एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है, जो जवानी के दिनों के प्यार, मासूम शरारत और जज्बातों को खूबसूरती से दिखाता है.

फिल्म में शरवरी का किरदार 'जिया' और वेदांग रैना का किरदार 'कीनू' समय और दूरी से आकार लिए हुए प्यार को दर्शाते हैं.