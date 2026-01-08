क्या शादी के 3 महीने बाद प्रेग्नेंट हैं 'बालिका वधू' फेम अविका गौर? गुड न्यूज को लेकर अब दे दिया ये बयान

Avika Gor on Pregnancy Rumors: 'बालिका वधू' फेम अविका गौर की महज 3 महीने पहले ही शादी हुई है. एक्ट्रेस ने एंटरप्रेन्योर मिलिंद चंदवानी संग फेरे लिए. शादी के बाद ये दोनों लगातार व्लॉग के जरिए फैंस से कनेक्टेड रहते हैं. लेकिन, हाल ही में इन दोनों ने अपने व्लॉग में कुछ ऐसी बात कह दी जिसके बाद से लगातार इन खबरों को जोर मिल रहा है कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है और जल्द ही गुड न्यूज देने वाली हैं. अफवाहों का बाजार गर्म होते ही अब एक्ट्रेस ने इस पर चुप्पी तोड़ी और सच बताया.

प्रेग्नेंसी पर अविका का जवाब

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अविका गौर ने इन खबरों पर रिएक्ट करते हुए कहा- 'ये बिल्कुल सच नहीं है. ये मेरे लिए भी एक खबर है.अविका ने कहा कि इन अफवाहों से ना तो मैं और ना ही मिलिंद अपसेट हैं. हम तो ये सुनकर हंसने लगे.'

क्यों उड़ी थीं प्रेग्नेंसी की खबरें?

दरअसल, अपने लेटेस्ट व्लॉग में अविका और मिलिंद ने बताया कि 2026 में उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला है. अविका ने कहा कि नई शुरुआतों से भरा साल 2025 रहा और 2026 में हमारी लाइफ में और बड़ा चेंज लेकर आएगा. जिसे लेकर हम दोनों एक्साइटेड हैं.

एक व्लॉग ने मचाया कोहराम

अविका के बाद उनके पति मिलिंद ने कहा - 'ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी हम लोगों ने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी. ना ही कभी कोई प्लानिंग की. ये बहुत बड़ा और बेहतरीन बदलाव है. अविका ने पूछा मिलिंद से कि क्या आप नर्वस हैं? जवाब में मिलिंद ने कहा- थोड़ा एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस हूं. किसी भी इंसान के लिए थोड़ा नर्वस होना जरूरी है.' हालांकि इस व्लॉग में इन दोनों ने ये भी कहा कि वो यूट्यूब फैमली को इस एक्साइटिंग न्यूज के बारे में जल्द ही शेयर करेंगे.' ये व्लॉग मिनटों में वायरल हो गया जिसके बाद प्रेग्नेंसी की लोग अटकलें लगाने लगे.

रियलिटी शो में की असली शादी

अविका और मिलिंद ने रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' शो में धूमधाम से शादी की थी. अपनी शादी को लेकर अविका ने कहा था कि जब हमने टेलीविजन पर शादी करने का फैसला लिया था तो हमें पता था कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे. तो हमें कोई हैरानी नहीं थी. मैं बचपन से ही अलग फैसले लेती आई हूं. चाहे वो काम शुरू करना हो या फिर शादी करना हो. कई लोग आपके फैसले से सहमत नहीं होते. आपको बता दें, अविका गौर को पहचान 'बालिका वधू' में आनंदी के बचपन का रोल निभाकर मिली थी.