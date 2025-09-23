30 सितंबर को मंगेतर मिलिंद की दुल्हनिया बनेंगी अविका गौर, शादी में आप भी हो सकते हैं शामिल, जानें कैसे
30 सितंबर को मंगेतर मिलिंद की दुल्हनिया बनेंगी अविका गौर, शादी में आप भी हो सकते हैं शामिल, जानें कैसे

Balika Vadhu फेम अविका गौर मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंधने वाली है. खास बात है कि इन दोनों की शादी रियलिटी शो 'पति पत्नि और पंगा' शो पर होगी.

 

Sep 23, 2025
मिलिंद और अविका गौर
मिलिंद और अविका गौर

Balika Vadhu Avika Gor Wedding: 'बालिका' वधू फेम अविका गौर अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी संग जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. हाल ही में ये दोनों मुंबई के सबसे फेमस सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने एक साथ गए. जहां पर दोनों ने शादी करने से पहले बप्पा का आशीर्वाद लिया. इसी दौरान अविका ने पैपराजी से बात करते हुए कहा कि अब वो अपनी जिंदगी का अगला कदम यानी कि शादी करने जा रही हैं.

30 सितंबर को दुल्हनिया बनेंगी अविका
अविका ने आगे कहा- 'मेरे दिल के बहुत करीब है ये मंदिर. सारे शुभ कामों की शुरुआत मैंने यहां आकर की है. फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब हम अपनी शादी की तारीख रिवील कर रहे हैं. हमारी शादी 30 सितंबर को हो रही है. बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत नर्वस भी हूं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Avika Gor (@avikagor)

सेट पर करेंगी शादी

खास बात है कि मिलिंद और अविका इन दिनों 'पति पत्नी और पंगा' शो में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहे है. ऐसे में इन दोनों ने शादी करने का फैसला इसी सेट पर लिया है. यानी कि इन दोनों की शादी इसी शो के सेट पर 30 सितंबर को होगी. जिसमें शो के बाकी कंटेस्टेंट के अलावा उनके फैंस भी इस शादी का अहम हिस्सा बनेंगे. 

उर्वशी रौतेला के बाद 'गंदी बात' फेम अन्वेषी जैन से ED की पूछताछ, अवैध बेटिंग ऐप का है मामला

 

रियलिटी शो में करेंगी शादी

अविका ने कहा कि ' हम लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है क्योंकि नवरात्रि में हम दोनों शादी के बंधन में बंध रहे हैं. इस शुभ दिन पर ही हम दोनों अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे. नवरात्रि के पहले दिन बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग अपनी शादी का इनविटेशन बांटने की शरुआत कर रहे हैं. मैं हमेशा से ऐसी शादी चाहती थी कि पूरी दुनिया उसकी गवाह बने और सेलिब्रेट करे और ये सपना सच होने जा रहा है.'आपको बता दें, हाल ही में शो के सेट पर राधे मां इस कपल को अपना आशीर्वाद देने पहुंची थीं. इस शो अविका और मिलिंद की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली.
 

 

