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पिता बने अनुराग डोभाल, राम नवमी पर पत्नी ने दिया बच्चे को जन्म; गोद में लेकर इमोशनल दिखे यूट्यूबर

Anurag Dobhal aka UK 07 Rider : बिग बॉस के कंटेस्टेंट और मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ यूके 07 राइटर इन दिनों काफी चर्चा में हैं.इसी बीच उन्होंने फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:09 PM IST
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पिता बने अनुराग डोभाल, राम नवमी पर पत्नी ने दिया बच्चे को जन्म; गोद में लेकर इमोशनल दिखे यूट्यूबर

YouTuber UK07 Rider First Child: यूट्यूबर और 'बिग बॉस 16' के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल यानी यूके07 राइडर पिता बन गए हैं. उनकी अपनी पत्नी रितिका चौहान ने राम नवमी के शुभ अवसर पर पहले बच्चे को जन्म दिया है. अनुराग ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अपने लाडले की झलक दिखाई, जिसमें वह बेहद इमोशनल नजर आए. 

पिता बने अनुराग डोभाल ने दिखाई बच्चे की झलक

अनुराग ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह नवजात को गोद में लेकर दुलारते और फूट-फूटकर रोते नजर आए. इस दौरान वह बार-बार उसका चेहरा देखते नजर आए. उन्होंने इस पल को “दूसरा जन्म” बताया और लिखा – “मेरे बच्चे के लिए दूसरा जन्म....” हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह बेटा है या बेटी.

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अनुराग और रितिका ने पिछले साल सितंबर में फैंस के साथ बड़ी खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की थी. राम नवमी के दिन बच्चे के जन्म ने उनके लिए इस त्योहार को और भी खास बना दिया. रितिका चौहान ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर परिवार के इस नए सदस्य के स्वागत की जानकारी दी.

इमोशनल नजर आए यूके07 राइडर

इस वीडियो को देखकर उनके फैंस भी भावुक और कमेंट्स में ढेर सारी बधाइयां देते नजर आए. वहीं, उनकी पत्नी रितिका ने भी इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर तस्वीर पोस्ट की, जिसमें बेबी के पैर नजर आ रहे हैं. रितिका ने फोटो के साथ लिखा, 'राम नवमी के शुभ अवसर पर भगवान ने हमें एक प्यारा तोहफा दिया है. साथ में रितिका ने बेबी के जन्म की तारीख 27 मार्च भी बताई.

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अनुराग डोभाल पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने मई 2025 में रितिका चौहान से शादी की थी. शादी के समय दोनों अलग-अलग जातियों से होने के कारण उनके परिवार में काफी विवाद हुआ था. अनुराग ने दावा किया था कि उनके माता-पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी. शादी के दौरान भी उन्हें परिवार की तरफ से अपमान का सामना करना पड़ा था. इसके बावजूद दोनों ने शादी की रस्में पूरी कीं और अब खुशहाल परिवार की शुरुआत कर रहे हैं.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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