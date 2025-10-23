‘मां के कहने पर...’ प्लास्टिक सर्जरी को लेकर जान्हवी कपूर ने तोड़ी चुप्पी, खोले कई सीक्रेट्स, बोलीं- ‘जो भी फैसला लिया...’

Janhvi Kapoor On Plastic Surgery Rumours: हाल ही में हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी की बेटी जान्हवी कपूर फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो ‘Two Much With Kajol and Twinkle’ के लेटेस्ट एपिसोड में पहुंचीं. इस एपिसोड में उन्होंने सिर्फ अपनी फिल्मों की बातें नहीं की, बल्कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और समाज में फैले ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर भी खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने साफ-साफ कहा कि यंग लड़कियों पर सोशल मीडिया और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का बहुत असर होता है.

शो के दौरान जाह्नवी ने बताया कि उन्होंने अपनी पर्सनल चीजों को सबके सामने इसलिए शेयर किया, ताकि किसी भी तरह का ‘परफेक्शनिज्म’ का माहौल न बने. उन्होंने कहा, ‘मैं गेटकीपिंग में विश्वास नहीं करती. मैं भी सोशल मीडिया के शुरुआती दिनों में बहुत प्रभावित हुई थी और ये देखती थी कि हर कोई कैसे जज किया जाता है और कैसा दिखना चाहिए. मैं नहीं चाहती कि यंग लड़कियों को ये लगे कि परफेक्ट होना जरूरी है’. उनका मानना है कि हर किसी को वही करना चाहिए जो उसे खुश करे.

प्लास्टिक सर्जरी पर बोलीं जाह्नवी कपूर

बॉलीवुड में अक्सर दिखावे और फिल्टर के पीछे छुपा जाता है, लेकिन जाह्नवी ने इसे तोड़ने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहती हैं और अपनी खुशियों के लिए जो भी फैसला लिया, वो सही सोच-समझकर ही लिया है. उनके विचार ये दिखाते हैं कि ब्यूटी में शर्म या छिपावे की कोई जरूरत नहीं है. ऑनलाइन अफवाहों और गलत वीडियो के बारे में भी जाह्नवी ने खुलकर बात की. कुछ वायरल वीडियो में लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने ‘बफेलो-प्लास्टी’ करवाई है.

ऋषभ टंडन का आखिरी पोस्ट... निधन के बाद हो रही वायरल, पत्नी संग बिताए खूबसूरत पल, देखकर भर आएंगी आंखें

मां की सलाह के साथ किया- जाह्नवी

इसके बारे में बात करते गुए जाह्नवी ने बताया कि उन्होंने जो भी किया, वो सोच-समझकर और अपनी मां की सलाह के साथ किया. उन्होंने कहा, ‘अगर कोई यंग लड़की इन वीडियोस को देखकर वही करने की कोशिश करे और कुछ गलत हो जाए, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी’. जाह्नवी की इन बातों को काफी पसंद किया जा रहा है. लोग उनकी खुली बातों और सहजता की तारीफ कर रहे हैं. जाह्नवी का रवैया इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और हेल्दी बातचीत का एक शानदार एग्जांपल हैं.

जाह्नवी कपूर ने शेयर किया एक्सपीरियंस

आखिर में जाह्नवी का कहना है कि वे हमेशा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हैं ताकि नई पीढ़ी को सही जानकारी मिले और कोई गलत कदम न उठाए. उन्होंने ये भी कहा कि ये बातचीत केवल उनकी नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए है जो अपने आप को लेकर इनसिक्योर महसूस करती हैं. उनका ये अंदाज इंडस्ट्री में सच बोलने और युवा पीढ़ी को सपोर्ट करने का प्रेरक उदाहरण बन गया है. बता दें, जाह्नवी इन दिनों 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म में वरुण धवन के साथ नजर आ रही हैं.