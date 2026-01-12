Advertisement
trendingNow13072066
Hindi Newsबॉलीवुड28 साल पहले आई वो फिल्म...जिसे लिखने में लगे थे पूरे 10 साल; मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था स्वामी विवेकानंद का किरदार; मिला था नेशनल अवॉर्ड

28 साल पहले आई वो फिल्म...जिसे लिखने में लगे थे पूरे 10 साल; मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था स्वामी विवेकानंद का किरदार; मिला था नेशनल अवॉर्ड

हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. यह दिन युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरित करने के लिए समर्पित है. स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन और योग को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया और युवाओं को आत्मविश्वास, सेवा तथा निर्भीकता का संदेश दिया.

|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

28 साल पहले आई वो फिल्म...जिसे लिखने में लगे थे पूरे 10 साल; मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था स्वामी विवेकानंद का किरदार; मिला था नेशनल अवॉर्ड

हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. यह दिन युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरित करने के लिए समर्पित है. स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन और योग को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया और युवाओं को आत्मविश्वास, सेवा तथा निर्भीकता का संदेश दिया. उनकी शिक्षाओं से फिल्म इंडस्ट्री भी गहरे रूप से प्रभावित रही, जिसकी झलक साल 1998 में आई फिल्म 'स्वामी विवेकानंद' में दिखी.

स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आत्मविश्वास, निर्भीकता और सेवा का संदेश दिया. उनका प्रसिद्ध उद्घोष 'उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए' आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है. फिल्म में भी इसी सार को प्रस्तुत किया गया.

स्वामी विवेकानंद पर बनी फिल्म

Add Zee News as a Preferred Source

उनके जीवन पर आधारित इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने रामकृष्ण परमहंस का किरदार निभाया और अपने शानदार अभिनय के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता. फिल्म में कई बड़े सितारे भी शामिल थे, जो इस महान संत के जीवन को जीवंत करने में सफल रहे.

साल 1998 में आई हिंदी फिल्म स्वामी विवेकानंद का निर्देशन जी.वी. अय्यर ने किया और निर्माण टी. सुब्बारामी रेड्डी ने किया. फिल्म को सही तरह से फिल्माने के लिए पूरी टीम ने खूब मेहनत की थी, निर्देशक को पटकथा और शोध में 11 साल लगे थे. फिल्म 1994 में पूरी हो चुकी थी, लेकिन 12 जून 1998 को रिलीज हुई. 15 अगस्त 1998 को दूरदर्शन पर इसका प्रीमियर हुआ था.

मिथुन चक्रवर्ती को मिला था अवॉर्ड

फिल्म में सर्वदमन डी. बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद का किरदार निभाया, जबकि मिथुन चक्रवर्ती ने उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की भूमिका में शानदार काम किया था. मिथुन चक्रवर्ती के प्रदर्शन की खूब सराहना हुई और उन्हें अपना तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था. मिथुन के अलावा, फिल्म में प्रदीप कुमार उनके पिता और तनुजा उनकी मां के किरदार में थे. इसके अलावा, देबाश्री रॉय, मीनाक्षी शेषाद्री, ममूटी, शम्मी कपूर, शशि कपूर, अनुपम खेर, हेमा मालिनी, राखी और जया प्रदा जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं.

फिल्म स्वामी विवेकानंद में उनके जन्म से लेकर 1897 में पश्चिम से भारत लौटने तक के जीवन को दिखाती है, जिसमें उनके आंतरिक संघर्ष, गुरु भक्ति और शिकागो भाषण जैसे प्रसंग शामिल हैं. फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन मिथुन के अभिनय को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत माना गया. यह फिल्म युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम है.

12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद (नरेंद्रनाथ दत्ता) भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और युवा प्रेरक थे. वह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और वेदांत दर्शन तथा योग को पश्चिमी दुनिया में पहुंचाने वाले प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं. उनकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिया गया ऐतिहासिक भाषण है, जहां वह पूरी दुनिया को प्रभावित करने में सफल रहे. उन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में सक्रिय हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

TAGS

Actor Mithun Chakraborty

Trending news

शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
Merchant Navy
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी