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IIM से पढ़ाई, Meta में नौकरी...अब फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनेंगी नव्या नवेली नंदा? पिता बोले-सिर्फ सरनेम काफी नहीं

जाने-माने उद्योगपति निखिल नंदा ने साफ कर दिया है कि नव्‍या नवेली नंदा को कंपनी में अपनी जगह बनानी होगी. सिर्फ नंदा सरनेम होना इसके लिए काफी नहीं है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 09, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:45 PM IST
IIM से पढ़ाई, Meta में नौकरी...अब फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनेंगी नव्या नवेली नंदा? पिता बोले-सिर्फ सरनेम काफी नहीं

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