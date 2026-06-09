/IIM से पढ़ाई, Meta में नौकरी...अब फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनेंगी नव्या नवेली नंदा? पिता बोले-सिर्फ सरनेम काफी नहीं

IIM अहमदाबाद से पढ़ाई कर चुकी अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा को लेकर उनके पिता और उद्योगपति निखिल नंदा का बयान चर्चा में है. दरअसल, एस्कॉर्ट्स कुबोटा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल नंदा ने कहा है कि उनकी बेटी नव्या नवेली नंदा को कंपनी में जगह सरनेम से नहीं, बल्कि काबिलियत से मिलेगी.
दरअसल, हाल ही में निखिल नंदा ने सृष्टि साहू के साथ बातचीत में अपनी कंपनी के लिए अपने विजन और अपनी लीडरशिप को दिशा देने वाली सोच के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वो कंपनी के प्रति लंबे समय के कमिटमेंट से प्रेरित हैं.
साथ ही इस इंटरव्यू में निखिल नंदा ने कंपनी के फ्यूचर और फैमिली की भूमिका पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'उनका लक्ष्य कंपनी को आने वाले 200 सालों तक मजबूत बनाना है. उनके मुताबिक, वे कंपनी को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें सत्ता या चर्चा में रहने का शौक नहीं है, बल्कि कंपनी और उसमें काम करने वाले लोगों की प्रगति देखकर खुशी मिलती है.
कंपनी में परिवार की अगली पीढ़ी की भूमिका पर निखिल नंदा ने कहा कि ‘एस्कॉर्ट्स कुबोटा’ एक लिस्टेड कंपनी है, जहां कॉरपोरेट गवर्नेंस और शेयरहोल्डर की अपेक्षाएं बहुत अहम होती हैं. ऐसे में परिवार का प्रतिनिधित्व नियमों के तहत जारी रहेगा, लेकिन किसी को सिर्फ पारिवारिक पहचान के आधार पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती.
नव्या नवेली नंदा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कंपनी के काम में रुचि दिखा रही हैं, लेकिन उनका उपनाम उन्हें किसी पद का अधिकार नहीं देता. नंदा ने कहा कि नव्या को अपनी जगह खुद बनानी होगी और अपनी योग्यता साबित करनी होगी. उन्होंने भरोसा जताया कि नव्या ऐसा करने में सक्षम हैं. निखिल नंदा ने उन्हें स्मार्ट और महत्वाकांक्षी बताया. उन्होंने कहा कि नव्या ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ाई पूरी की है और ‘मेटा’ जैसी बड़ी कंपनी में काम भी कर चुकी हैं.