/IIM से पढ़ाई, Meta में नौकरी...अब फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनेंगी नव्या नवेली नंदा? पिता बोले-सिर्फ सरनेम काफी नहीं

नव्या नवेली नंदा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कंपनी के काम में रुचि दिखा रही हैं, लेकिन उनका उपनाम उन्हें किसी पद का अधिकार नहीं देता. नंदा ने कहा कि नव्या को अपनी जगह खुद बनानी होगी और अपनी योग्यता साबित करनी होगी. उन्होंने भरोसा जताया कि नव्या ऐसा करने में सक्षम हैं. निखिल नंदा ने उन्हें स्मार्ट और महत्वाकांक्षी बताया. उन्होंने कहा कि नव्या ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ाई पूरी की है और ‘मेटा’ जैसी बड़ी कंपनी में काम भी कर चुकी हैं.