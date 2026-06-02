28 साल पुराने ‘ब्लैकबक केस’ पर बनने वाली फिल्म से मचा बवाल, सलमान खान ने उठाया बड़ा कानूनी कदम, मेकर्स को भेजा नोटिस

Salman Khan Blackbuck Case: करीब 28 साल पुराना काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है. हालांकि, इस बार वजह किसी अदालत की सुनवाई नहीं, बल्कि ‘काला हिरण’ नाम से बनाई जा रही एक फिल्म है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान ने इस फिल्म पर आपत्ति जताते हुए मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा है. अभिनेता का कहना है कि फिल्म में उनके नाम और इस मामले को जिस तरह दिखाया जा रहा है, उससे उनकी इमजे पर गलत असर पड़ सकता है. इसी वजह से उन्होंने फिल्म को रोकने की मांग की है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान की ओर से लॉ फर्म डीएसके लीगल ने कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पांडे को कानूनी नोटिस भेजा है. बताया जा रहा है कि ये नोटिस 24 अप्रैल, 2026 को जारी किया गया था. नोटिस में संबंधित फिल्म को बनाने और उसके प्रमोशन से जुड़ी सभी एक्टिविटीज को तुरंत रोकने की मांग की गई है. इसके अलावा फिल्म के मेकर्स से बिना किसी शर्त के लिखित माफी मांगने को भी कहा गया है. सलमान खान की टीम का कहना है कि इस फिल्म की वजह से उनकी इमेज और रेप्यूटेशन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है.

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नोटिस में क्या दावे किए गए

कानूनी नोटिस में कहा गया है कि ‘काला हिरण’ नाम की फिल्म का कथित संबंध साल 1998 के फेमस काला हिरण शिकार मामले से जोड़ा जा रहा है. वकीलों का कहना है कि अगर इस पर फिल्म बनाई जाती है, तो इससे सलमान खान की इमेज पर नेगेटिव असर पड़ सकता है. नोटिस में ये भी कहा गया है कि ये मामला अभी अदालत में चल रहा है और इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. ऐसे में इस पर फिल्म बनाना न्यायिक कार्यवाही के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा. इसी वजह से फिल्म के मेकर्स को सावधानी बरतने और फिल्म रोकने को कहा गया है.

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पर्सनालिटी राइट्स का भी उठाया मुद्दा

सलमान खान की ओर से भेजे गए नोटिस में पर्सनालिटी राइट्स का मुद्दा भी उठाया गया है. टीम का कहना है कि किसी इंसान की पर्सनल लाइफ से जुड़ी घटनाओं और एक्सपीरियंस को उसकी परमिशन के बिना फिल्म या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में दिखाना सही नहीं माना जा सकता. नोटिस में ये कहा गया है कि अगर मेकर्स इस मांग पर ध्यान नहीं देते, तो उनके खिलाफ मानहानि और हर्जाने से जुड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है. फिलहाल इस पूरे विवाद पर फिल्म निर्माताओं की तरफ से कोई आधिकारिक और विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

टीजर रिलीज से पहले बढ़ा विवाद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ‘काला हिरण’ का निर्माण अमित जानी कर रहे हैं, जबकि इसके निर्देशन की जिम्मेदारी भारत एस. श्रीनाटे ने संभाली है. फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के संभल, मुरादाबाद और आसपास के कई इलाकों में की गई है. मेकर्स ने पहले ऐलान किया था कि 20 जून, 2026 को फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा. हालांकि, सलमान खान की ओर से कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद फिल्म को लेकर कई तरह के कायस लग रहे हैं. अब हर किसी की नजर इसकी रिलीज से जुड़े फैसलों पर बनी हुई है. अब देखना ये फिल्म रिलीज होती है या नहीं.