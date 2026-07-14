/सुप्रीम कोर्ट में समय रैना पर चल रही थी सुनवाई, फिर अचानक सॉलिसिटर ने क्यों कर दिया नींबू-मिर्च का जिक्र?

कंट्रोवर्सियल शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में होस्ट समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अन्य इन्फ्लुएंसर्स द्वारा दिव्यांगों का मजाक उड़ाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कहा कि कमीडियन समय रैना ने अदालत को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बयान दिए हैं. इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अदालत ने समय रैना समेत इंडिया गॉट लेटेंट के विवादित शो में शामिल रहे कमीडियन और अन्य गेस्ट्स पर 3-3 लाख का जुर्माना लगाया है.
इसके साथ ही कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि जुर्माने की राशि दो हफ्ते में जमा नहीं की गई, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य कमीडियन्स से सवाल पूछा कि उन्होंने अपने अंदर सुधार लाने के लिए क्या किया है?
एसजी तुषार मेहता ने कहा, 'हाल ही में, समय रैना ने नया शो शुरू किया है. शो की शुरुआत में वह कहते हुए नजर आते हैं- मैं कुछ करना चाहता हूं, जो मैंने पिछली बार नहीं किया था. फिर वह नींबू और मिर्ची टांग देते हैं. उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझ आता है. मैं इस सब में नहीं घुसना चाहता, लेकिन अगर समय ने एसएमए फाउंडेशन या दिव्यागों से मुलाकात नहीं की है तो...
कॉमेडियन समय रैना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एक ऐसा जिक्र हुआ, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. कोर्ट में अचानक नींबू-मिर्ची वाले एपिसोड की बात सामने आई. यह वही एपिसोड है, जिसे लेकर पहले सोशल मीडिया पर काफी बहस हुई थी. अब जब इस मामले की सुनवाई हुई तो यह विवाद भी अदालत की चर्चा का हिस्सा बन गया.
दरअसल, समय रैना के शो को लेकर पहले से ही कई विवाद सामने आ चुके हैं. इन्हीं विवादों के बीच नींबू-मिर्ची से जुड़ा एक सेगमेंट भी चर्चा में रहा. किसी ने इसे महज कॉमेडी बताया तो किसी ने इसे आपत्तिजनक करार दिया था. नींबू-मिर्ची वाले एपिसोड का जिक्र सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मामले की चर्चा तेज हो गई. कई यूजर्स यह जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर इस एपिसोड का कोर्ट में चल रहे मामले से क्या संबंध है. कुछ लोगों ने इसे कॉमेडी की सीमा से जुड़ा मुद्दा बताया, जबकि कुछ का कहना था कि किसी भी कंटेंट का मूल्यांकन उसके पूरे संदर्भ में होना चाहिए.
'नींबू-मिर्ची' का कनेक्शन समय रैना के शो 'India's Got Latent' के दूसरे सीजन के प्रमोशन से है. दरअसल, जब शो के दूसरे सीजन का ऐलान हुआ तब समय रैना और नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर लोगों से नींबू-मिर्ची वाले इमोजी कमेंट करने को कहा था. इसका मकसद मजाकिया अंदाज में यह कहना था कि शो को नजर न लगे', क्योंकि पहला सीजन कई विवादों और FIR के बाद बंद हो गया था. ये भी रिपोर्ट्स है कि समय रैना ने अपने शो पर नींबू-मिर्ची रखा भी था.
वकील की इस दलील पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'आज के आदेश को प्रतिवादियों ने खुद निमंत्रण दिया है. हम छूट दे रहे थे. हमने सोचा कि आप सभी युवा प्रतिष्ठित परिवारों से हैं.' सीजेआई ने समय रैना के रवैये पर कहा, 'वे सोचते हैं कि देश से बाहर बैठे हैं तो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, अब इन्हें झेलने दो. अगर ये अहंकार नहीं है, तो फिर हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बदलनी पड़ेगी.' समय रैना के अलावा चार और कॉमेडियन पर भी जुर्माना लगा है, जो उस एपिसोड में मौजूद थे.