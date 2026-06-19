India's Got Latent Season 2: लंबे विवाद के बाद स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर से अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, पहले नेटफ्लिक्स की एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. वहीं, अब खुद समय ने शो के नए सीजन का ऐलान कर दिया है, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा.
साथ ही फैंस इसे यूट्यूब पर भी देख सकेंगे. समय रैना ने खुद अपने शो के नए सीजन का ऐलान किया है. इसका एक अनाउंसमेंट वीडियो भी शेयर किया है. नेटफ्लिक्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शो का टीजर पोस्ट किया है.इस पोस्ट में समय रैना अपने इस शो के बारे में बता रहे हैं कि कब और कहां कहां आप इसे देख सकते हैं.
साथ समय ने कैप्शन में लिखा, 'अब एक बड़े खुलासे का समय आ गया है. जल्द ही Netflix पर 'India’s Got Latent' का सीजन 2 देखें.' इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में कमेंट की बाढ़ ला दी है. कई यूजर्स ने इसे साल की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट अनाउंसमेंट बताया, जबकि कुछ ने शो के नए सीजन का बेसब्री से इंतजार करने की बात कही.
इस वीडियो पोस्ट में समय रैना अपने दो दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं. एक दोस्त उनसे आकर कहता है, 'यार समय मैंने क्या सुना है लेटेंट का नया सीजन अब नेटफ्लिक्स पर आने वाला है?' इस पर समय हां में जवाब देते हैं और कहते हैं शो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर आएगा.
इसके बाद शो को लेकर कई सवाल भी किए जाते है कि पहले इसे अटिीटी पर रिलीज किया जाएगा फिर इसे यूट्यूब पर देखो. इस पर समय कहते हैं, 'सेम डे.' वहीं, फिर सवाल किया जाता है कि वो छोटी क्लिप यूट्यूब पर डालेंगे और कहेंगे नेटफ्लिक्स पर देखो. तो इस पर समय कहते हैं, 'सेम ड्यूरेशन.' समय फिर क्लियर करते हैं कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर कुछ अलग नहीं होगा. सब कुछ सेम होगा कोई बदलाव नहीं होगा. अब सवाल यहां आता है कि सब सेम तो कोई नेटफ्लिक्स क्यों देखेगा? इस पर वो कहते हैं कि 'नेटफ्लिक्स पर ऐड नहीं आता.'
'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया ने पेरेंट्स को लेकर अभद्र कमेंट किया था जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया गया था. विवाद बढ़ने पर रणवीर, समय और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. इस शो के सभी वीडियो को समय ने अपने चैनल से डिलीट कर दिया था.