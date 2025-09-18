28 साल की वो हॉलीवुड एक्ट्रेस, जिसको ऑफर हुई अब तक सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म, 5,30,00,00,000 होगी फीस!

Sydney Sweeney Bollywood Debut: हॉलीवुड एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. फिर चाहे वो जींस वाली कंट्रोवर्सी हो, बोल्ड रेड कार्पेट लुक्स हो या उनकी फिल्मों की सक्सेस, हर जगह उनका नाम छाया हुआ है. अब चर्चा है कि 'यूफोरिया' फेम सिडनी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. खबरों के मुताबिक, उन्हें एक मेगा बजट प्रोजेक्ट का ऑफर मिला है, जिसके लिए एक नामी प्रोडक्शन हाउस ने उनसे संपर्क किया है. इस डील की रकम सुनकर हर कोई हैरान है.

ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिडनी को इस फिल्म के लिए 35 मिलियन पाउंड (करीब 415 करोड़ रुपये) ऑफर किए गए हैं. इसके अलावा, उन्हें 10 मिलियन पाउंड (करीब 115 करोड़ रुपये) स्पॉन्सरशिप डील से मिलने की पॉसिबिलिटी है. यानी कुल मिलाकर लगभग 530 करोड़ रुपये का ऑफर उनके सामने रखा गया है. कहा जा रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल मार्केट तक ले जा सकती है.

बहुत दिलचस्प होगी फिल्म की कहानी

रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में सिडनी स्वीनी एक अमेरिकी स्टार का किरदार निभाएंगी. कहानी में वे एक भारतीय सेलिब्रिटी से प्यार कर बैठती हैं. फिल्म की शूटिंग पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई जैसे बड़े शहरों में की जाएगी. शूटिंग की शुरुआत अगले साल के शुरुआत में होने की उम्मीद है. हालांकि, अभी तक फिल्म का नाम या कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है. यहां तक की सिडनी स्वीनी ने फिल्म के लिए हां किया है या नहीं ये भी साफ नहीं हो पाया है.

ऑफर को लेकर सिडनी स्वीनी का रिएक्शन

खबर के मुताबिक, जब सिडनी स्वीनी को ये ऑफर मिला तो वे खुद भी हैरान रह गईं. सूत्रों के मुताबिक, उन्हें ये प्रोजेक्ट काफी दिलचस्प लगा और ये उनके करियर को ग्लोबल लेवल पर और मजबूत बना सकता है. हालांकि, अभी तक उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी है. फिलहाल सिडनी इस ऑफर को लेकर सोच-विचार कर रही हैं और जल्द ही फैसला ले सकती हैं, जिसको लेकर उनके विदेशी और भारतीय फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं.

पहले से ही हिट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा

सिडनी स्वीनी को असली पहचान 2019 में आई अमेजन प्राइम की सीरीज 'यूफोरिया' से मिली थी. इसके अलावा, एचबीओ की ब्लैक कॉमेडी 'द व्हाइट लोटस' में उनकी एक्टिंग को भी खूब सराहा गया. आने वाले समय में वे अमांडा सेफ्रिड के साथ साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'द हाउस्मेड' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का निर्देशन पॉल फीग कर रहे हैं और इसमें ब्रैंडन स्कलेनर और मिशेल मोरोन भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. इसके अलावा भी उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं.

बायोपिक में निभाएंगी खास किरदार

इतना ही नहीं, सिडनी स्वीनी जल्द ही अमेरिकी प्रो-फाइटर क्रिस्टी मार्टिन की बायोपिक 'क्रिस्टी' में नजर आएंगी. इस फिल्म को डेविड मिचोड डायरेक्ट कर रहे हैं. इसमें उनके साथ बेन फॉस्टर और मेरिट वीवर भी लीड रोल में होंगे. फिल्म इस साल 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है. अगर सब कुछ सही रहा तो सिडनी का बॉलीवुड डेब्यू भी उनके करियर का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है.