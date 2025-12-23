Advertisement
trendingNow13050285
Hindi Newsबॉलीवुड800 करोड़ की ‘धुरंधर’ को पीछे छोड़ अवतार: फायर एंड ऐश’ रेस में आगे, तीसरे ही दिन किया 28,741,500,000 करोड़ रुपये का बिजनेस

800 करोड़ की ‘धुरंधर’ को पीछे छोड़ अवतार: फायर एंड ऐश’ रेस में आगे, तीसरे ही दिन किया 28,741,500,000 करोड़ रुपये का बिजनेस

Avatar Fire and Ash box office collection Day 3: हॉलीवुड के पॉपुलर फिल्म ‘अवतार’ का तीसरा भाग हाल में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुआ है. फिल्म ने रिलीज होते ही कई नए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं फिल्म की कहानी के बारे में जो पहले दो भागों से कैसे अलग है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

800 करोड़ की ‘धुरंधर’ को पीछे छोड़ अवतार: फायर एंड ऐश’ रेस में आगे, तीसरे ही दिन किया 28,741,500,000 करोड़ रुपये का बिजनेस

Avatar Fire and Ash box office collection Day 3: हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ 19 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो गई है और रिलीज के तीसरे दिन ही फिल्म ने मैदान में अपने झंडे गाड़ दिए हैं. ये फिल्म ‘अवतार’ का तीसरा भाग है, जो कि फिल्म की कहानी को आगे की ओर ले जा रहा है. ये फिल्म ग्लोबली वीकेंड पर रिलीज हुई थी और तीसरे दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर लगभग 345 मिलियन डॉलर ( 28,741,500,000 करोड़ रुपये) की कमाई कर रूल कर रही है. ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ साल 2025 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है. पहले स्थान पर अभी भी डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया 2' है, जिसने 497 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी. 

इंडिया में ‘अवतार-3’ का कलेक्शन
फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ का इंडिया में पहले दो दिन का नेट कलेक्शन लगभग 41 करोड़ रुपए का रहा था और वीकेंड के खत्म होते ही ग्रॉस कलेक्शन 66 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. वहीं अगर हम ‘अवतार’ के 3 पार्ट की तुलना पहले दो भागों से करें तो इनका कलेक्शन काफी कम था. ‘अवतार’ का पहला पार्ट साल 2009 में रिलीज हुआ था, जो कि कमाई के मामले में अच्छी रही थी. वहीं इसका दूसरा भाग साल 2022 में रिलीज हुआ, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 435 मिलियन डॉलर के साथ ओपनिंग की थी. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म के बारे में…
अवतार: फायर एंड ऐश में मुख्य कलाकार के रुप में फिर से सैम वर्थिंगटन और जो सल्डाना नजर आए हैं, जो कि अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं. 3 पार्ट में विजुअल और इफेक्ट्स की जमकर बात की जा रही है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं. लेकिन फिर भी फिल्म की रेटिंग रॉटन टोमेटोज (फिल्मों का रिव्यू करने वाली वेबसाइट) पर सिर्फ 68 फीसदी ही रही है, जो कि काफी कम है. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

avatar fire and ash box office collection 3 dayDhurandhar

Trending news

वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
Atal Sansmaran
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान