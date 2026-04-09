2899 करोड़ की मालकिन बनी ‘धुरंधर 2’, 21 दिन में हिला डाले दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस, तोड़ रही हॉलीवुड फिल्मों के भी रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Collection: रणवीर सिंह की फिल्म ’धुरंधर 2’ तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. बुधवार को इस फिल्म ने भारत में 1200 करोड़ और दुनिया भर में 1600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड फिल्मों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. ये फिल्म 2026 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.
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Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म ’धुरंधर 2’ तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है. हालांकि, इस हफ्ते फिल्म की घरेलू कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली. सैकिनल्क की रिपॉर्ट ते मुताबिक, बुधवार को फिल्म की ग्रॉस कमाई 9.46 करोड़ रुपए रही, जबकि नेट कमाई 7.90 करोड़ रुपए रही. इसके साथ ही फिल्म की कुल घरेलू ग्रॉस कमाई 1,246.67 करोड़ रुपए और नेट कमाई 1,041.27 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है. दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखना जारी रखे हुए हैं.
लेकिन हफ्ते के बीच में शो की ओक्यूपेंसी में थोड़ी कमी आई है. बुधवार को देशभर में 13,093 शो में फिल्म की ओक्यूपेंसी 13% रही. इसके बावजूद ’धुरंधर 2’ ने 2026 की दुनिया की 10वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म का टाइटल अपने नाम कर लिया है. इसने अब तक दुनिया भर में 1,653.67 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. ये हॉलीवुड फिल्मों ’स्केयर आउट’ ($196 मिलियन) और ’GOAT’ ($185.2 मिलियन) के पीछे 8वें और 9वें नंबर पर खड़ी है. ऐसे में कुल मिलाकर फिल्म 2899 करोड़ कमा चुकी है.
इतना ही नहीं, फिल्म की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है. डोमेस्टिक लेवल पर ’धुरंधर 2’ की नजरें ’पुष्पा 2: द रूल’ की वर्ल्डवाइड कमाई को पार करने पर हैं, जिसकी लाइफटाइम कमाई 1,742.10 करोड़ रुपए रही है. अगर फिल्म ये रिकॉर्ड तोड़ देती है, तो ये तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन जाएगी. खास बात ये है कि ’धुरंधर 2’ ने ये खिताब चीन में बिना रिलीज के अपने नाम किया है, जबकि ’पुष्पा 2’ चीन में भी रिलीज हुई थी. ये फिल्म दुनियाभर में अपने दमदार परफॉर्म कर रही है.
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विदेशों में भी रणवीर सिंह की ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने कमाल देखा जा सकता है. फिल्म ने अब तक 407 करोड़ रुपए की कमाई की है और ये पोस्ट-कोविड दौर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. इसके साथ ही ये 400 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है और अब इस फिल्म का टारगेट टॉप तक पहुंचने का है, जहां फिलहाल ‘पठान’ का कब्जा है. विदेशों में इसके दर्शक भी इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है.
पोस्ट-कोविड समय के टॉप 5 विदेशी कमाई करने वाली फिल्मों में ’धुरंधर 2’ दूसरे नंबर पर है. पहले नंबर पर ’पठान’ 412 करोड़ रुपए के साथ है, फिर ’धुरंधर 2’ 407 करोड़ रुपए के साथ, तीसरे नंबर पर ’जवान’ 406 करोड़ रुपए, चौथे नंबर पर ’RRR’ 314.15 करोड़ रुपए और पांचवें नंबर पर ’धुरंधर’ 299.35 करोड़ रुपए के साथ शामिल हैं. ये आंकड़े दिखाते हैं कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सबका दिल जीत रही है.
फिल्म में आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, डेनिश पंडोर और मनव गोहिल भी नजर आ रहे हैं. इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीसरे हफ्ते में भी कई सिनेमाघरों में शोज पूरी तरह भरे हुए हैं. इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई है बल्कि विदेशी मार्केट में भी भारतीय फिल्मों का मान बढ़ाया है. फिल्म का ग्रॉस और नेट कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है. अब देखना ये है कि ये ’पुष्पा 2’ की वर्ल्डवाइड कमाई को पार कर पाएगी या नहीं.
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