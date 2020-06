Shahrukh Khan ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरे किए 28 साल, सोशल मीडिया पर फैंस ने ऐसे दी बधाई

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सबसे चर्चित एक्टर में से एक हैं शाहरुख खान Shahrukh Khan). देश ही नहीं दुनियाभर में शाहरुख खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. शाहरुख की स्माइल, उनका फिल्मों में रोमांटिक अंदाज हर किसी को आज भी भाता है. शाहरुख खान ने फिल्म 'दीवाना' से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था. शाहरुख ने टीवी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. 1992 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले शाहरुख खान ने आज इंडस्ट्री में 28 साल पूरे कर लिए हैं. सोशल मीडिया पर फैंस शाहरुख के इंडस्ट्री में 28 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं. ट्विटर पर #28GoldenYearsOfSRK ट्रेंड कर रहा है.

शाहरुख खान ने टीवी शो 'फौजी' और 'सर्कस' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इन टीवी शोज में भी शाहरुख के अभिनय की जमकर सराहना हुई. टीवी पर सफलता हासिल करने के बाद शाहरुख खान ने बॉलीवुड में कदम रखा और एक के बाद एक कई शानदार फिल्मों में काम किया. 'बाजीगर', 'करण अर्जुन', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'यस बॉस', 'परदेस', 'दिल तो पागल है' ये शाहरुख के करियर की बंपर हिट फिल्में रही हैं.

फिल्मों में शाहरुख खान के हार्ड वर्क की उनके फैंस सोशल मीडिया पर काफी सराहना कर रहे हैं. शाहरुख के एक फैन ने लिखा है, 'बिना किसी गॉडफादर के शाहरुख खान ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई और हमारे दिल पर राज किया.'

To celebrate the 28th anniversary of SRK's debut in Bollywood we will have a special quiz at 8PM IST. @samarmumbaikhan's book autographed by @iamsrk will be up for grabs!

RT if you'll be there. And tell us your favourite character of SRK from all these. #28YearsOfKingOfBollywood pic.twitter.com/lVrSVprykZ

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) June 25, 2020