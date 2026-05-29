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Hindi Newsबॉलीवुडएक या दो नहीं, आज आएंगी 14 फिल्में-सीरीज, थिएटर्स में 9 और OTT पर 5 देंगी दस्तक; यहां देखिए लिस्ट

एक या दो नहीं, आज आएंगी 14 फिल्में-सीरीज, थिएटर्स में 9 और OTT पर 5 देंगी दस्तक; यहां देखिए लिस्ट

29 May OTT & Box Office Release: शुक्रवार 29 मई को ओटीटी और थिएटर में सिनेप्रेमियों के लिए बड़ा धमाका होने वाला है. आज ओटीटी पर 5 और थिएटर में 9 फिल्में-सीरीज दस्तक देने वाली हैं, जिन्हें देखने के बाद दर्शकों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी. आइए ऐसे में रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज के नाम जानते हैं-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 29, 2026, 08:04 AM IST
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इस हफ्ते थिएटर और ओटीटी पर हर मूड के लिए फिल्म (AI PHOTO)
इस हफ्ते थिएटर और ओटीटी पर हर मूड के लिए फिल्म (AI PHOTO)

29 May OTT & Box Office Release: आज मई महीने का आखिरी शुक्रवार है, जो सिनेप्रेमियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस शुक्रवार एक या दो नहीं, बल्कि 14 फिल्में और सीरीज एक साथ रिलीज होने वाली हैं. खास बात ये है कि इन 14 में से 5 फिल्में-सीरीज ओटीटी पर दस्तक देंगी, जिन्हें आप आराम से घर बैठे देख पाएंगे. आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के नाम-

कजिन्स एंड कल्याणम

ओटीटी पर फिल्में देखने का आपको बहुत ज्यादा क्रेज है, तो आज 29 मई को फैमिली ड्रामा-कॉमेडी सीरीज ‘कजिन्स एंड कल्याणम’ ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर दस्तक देने वाली है. इस सीरीज में 6 भाई-बहनों की कहानी दिखाई गई है. बचपन से साथ रहने वाले इन भाई-बहनों की बॉन्डिंग समय के साथ और जिंदगी में आए उतार-चढ़ाव के कारण बदलती जाती है.

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मर्डर माइंडफुली (सीजन 2)

अगर आप घर बैठे डार्क कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हैं, तो आप ‘मर्डर माइंडफुली’ का सीजन 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. यह जर्मनी के फेमस शो का दूसरा सीजन है. एडवोकेट ब्योर्न डिमेल अब पूरी तरह माइंडफुलनेस का रास्ता चुन चुका है. पिछले सीजन में दो बड़े माफिया लीडर्स को ठिकाने लगाने के बाद अब उसके सामने उनके अंडरवर्ल्ड को गुप्त रूप से चलाने की चुनौती है. यह सीरीज भी 29 मई को रिलीज हो चुकी है.

ब्राजील 70: द थर्ड स्टार

घर बैठे कुछ स्पोर्ट्स ड्रामा या मिनी सीरीज देखने का मन है, तो आप ‘ब्राजील 70: द थर्ड स्टार’ भी देख सकते हैं. यह भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी. इस 6 एपिसोड वाली सीरीज की कहानी 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजील टीम के सफर को दर्शाती है. साल 1962 की नाकामी के बाद मेक्सिको पहुंचे खिलाड़ियों ने जो इतिहास रचा था, वही आपको इसमें देखने को मिलेगा.

सुखमानो सुखमन्न

अगर आप कुछ मजेदार कॉमेडी-ड्रामा देखना चाहते हैं, तो ‘सुखमानो सुखमन्न’ देख सकते हैं. यह आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी. यह फिल्म एक अकेले एम्बुलेंस ड्राइवर की कहानी है, जो अपने ट्रॉमा और अकेलेपन से जूझ रहा है. उसे उन लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं, जिन्हें वह उनकी मौत के बाद अपनी गाड़ी में ले जाता है.

लीडर

इस लिस्ट में ‘लीडर’ का नाम भी शामिल है. आप इसे घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. यह एक एक्शन-थ्रिलर सीरीज है. इसकी कहानी एक आम कार मैकेनिक की है, जो अपराधियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच खतरनाक तनाव में फंस जाता है.

वहीं थिएटर में आज 9 फिल्में रिलीज होने वाली हैं, चलिए उनके बारे में भी जानते हैं-

द ब्रेडविनर

अगर आप थिएटर में मजेदार फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं, तो ‘द ब्रेडविनर’ देख सकते हैं. यह फिल्म 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इसकी कहानी में दिखाया गया है कि एक महिला को अपने करियर के एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक महीने के लिए विदेश जाना पड़ता है और घर संभालने की जिम्मेदारी उसके पति पर आ जाती है.

ऑब्सेस

एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म ‘ऑब्सेस’ इस शुक्रवार 29 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शांत जिंदगी अचानक रहस्यमयी घटनाओं की वजह से पूरी तरह बदल जाती है. उसके साथ होने वाली अजीब घटनाएं कहानी को और ज्यादा थ्रिलिंग बना देती हैं. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि ‘ऑब्सेस’ बॉक्स ऑफिस पर कैसी शुरुआत करती है.

पैसेंजर

अगर आप सुपरनैचुरल हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानी देखने के मूड में हैं, तो ‘पैसेंजर’ आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल हो सकती है. फिल्म की कहानी एक कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कार से सफर पर निकला होता है. लेकिन रास्ते में हुए एक रहस्यमयी एक्सीडेंट के बाद उनकी जिंदगी डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है. धीरे-धीरे उन्हें एहसास होता है कि कोई खौफनाक बुरी आत्मा उनका पीछा कर रही है. ट्रेलर के बाद से ही फिल्म को लेकर हॉरर फैंस के बीच काफी उत्साह बना हुआ है.

द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो

अगर आप साइंस-फिक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर देखना चाहते हैं, तो ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. फिल्म की कहानी एक छोटे बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे पता चलता है कि उसके दादाजी के पास दुनिया को बचाने वाली जादुई ताकतें हैं. कहानी में एलियंस, रोमांच और मजेदार ट्विस्ट दर्शकों को आखिर तक बांधे रखते हैं.

श्री बाबा नीब करौरी महाराज

वहीं बायोपिक फिल्मों के शौकीनों के लिए ‘श्री बाबा नीब करौरी महाराज’ भी इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म में लक्ष्मण नारायण शर्मा के साधारण जीवन से लेकर परम पूज्य संत ‘नीब करौरी बाबा’ बनने तक के प्रेरणादायक सफर को दिखाया गया है. आध्यात्म और संघर्ष से भरी यह कहानी दर्शकों को भावुक कर सकती है.

रजनी की बारात

अगर आपका मूड रोमांटिक कॉमेडी और सोशल ड्रामा देखने का है, तो ‘रजनी की बारात’ भी एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है. फिल्म की कहानी रजनी नाम की एक आत्मसम्मानी लड़की पर आधारित है, जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है. जब उसके बॉयफ्रेंड के पिता उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं, तब रजनी हालात के आगे झुकने के बजाय अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला करती है. इमोशन, रोमांस और हल्के-फुल्के कॉमेडी ट्विस्ट से भरी यह फिल्म दर्शकों को पसंद आ सकती है.

कृष्ण और चिट्ठी

अगर आप स्पोर्ट्स ड्रामा और इमोशनल कहानी देखने के शौकीन हैं, तो ‘कृष्ण और चिट्ठी’ को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. फिल्म में एक युवा के क्रिकेट के प्रति जुनून और भगवान में उसके अटूट विश्वास की कहानी दिखाई गई है. संघर्ष, सपनों और भावनाओं से भरी यह कहानी दर्शकों को प्रेरित कर सकती है. इसमें आपको अरुण गोविल और दर्शील सफारी नजर आएंगे.

हीर सारा और पुडुचेरी

अगर आपका मन हल्के-फुल्के रोड-ट्रिप ड्रामा का है, तो ‘हीर सारा और पुडुचेरी’ एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. फिल्म की कहानी हीर और सारा नाम की दो दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जिंदगी की परेशानियों से दूर भागते हुए इंदौर से पुडुचेरी की यात्रा पर निकल पड़ती हैं. यह सफर उनके लिए खुद को समझने, खुलकर जीने और दोस्ती को नए अंदाज में महसूस करने का जरिया बन जाता है.

जीना दिल से

वहीं म्यूजिकल और यूथफुल फिल्मों के शौकीनों के लिए ‘जीना दिल से’ भी इस शुक्रवार थिएटर में रिलीज हो रही है. फिल्म की कहानी आज की युवा पीढ़ी, उनके सपनों, रोमांस और जिंदगी को खुलकर जीने के जज्बे पर आधारित है. दोस्ती, प्यार और मस्ती से भरपूर यह फिल्म युवाओं को खास तौर पर पसंद आ सकती है. फिल्म में रूमा शर्मा, लक्ष्य हांडा, यश पुरोहित और अभिषेक सिंह राजपूत मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

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About the Author
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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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