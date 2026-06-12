/29 साल पुराना वो हादसा… जब खचाखच भरे थिएटर में मची चीख-पुकार, सनी देओल स्टारर फिल्म के शो में लगी आग; 59 लोगों की हुई मौत

13 जून 1997 के दिन हिंदी सिनेमा के लिए बेहद खास था. ये वही दिन था जब धर्मेंद्र के बेटे और एक्टर सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर’ देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट और थिएटरों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई थीं. लोग देशभक्ति से भरपूर इस वॉर फिल्म को देखने के लिए हजारों की संख्या में सिनेमाघरों के बाहर पहुंच रहे थे. लेकिन एंटरटेनमेंट और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए मूवी देखने गए लोगों ने ये नहीं सोचा था कि यही दिन उनके परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दुख लेकर आएगा. ये फिल्म देखने पहुंचे दर्जनों लोग कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके और ये दिन हिंदी सिनेमा इतिहास के सबसे दर्दनाक सिनेमा हादसों में दर्ज हो गया.
दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में बना उपहार सिनेमा में 13 जून के दिन दोपहर करीब 3 बजे ‘बॉर्डर’ का शो चल रहा था. थिएटर ऑडियंस से खचाखच भरा हुआ था. फिल्म के दौरान अचानक बिजली से जुड़े एक ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई, जिसके कारण आग लग गई. देखते ही देखते इस आग का धुआं पूरे सिनेमाघर में फैलने लगा. शुरुआत में लोगों को हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में सिनेमा हॉल के अंदर भगदड़ मच गई. कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते चले गए.
हादसे के बाद, जांच में सामने आया कि सिनेमा हॉल की सिक्योरिटी में कई गंभीर खामियां थीं. सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कुछ एग्जिट गेट बंद थे, जिससे लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया. धुआं लगातार बढ़ता गया और कई लोग सिनेमाघरों के अंदर ही फंसे रह गए. आग से ज्यादा नुकसान जहरीले धुएं के कारण हुआ. दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए. कई परिवारों ने अपने करीबियों को खो दिया. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया.
उपहार सिनेमा में हुए इस हादसे की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उस समय फिल्म ‘बॉर्डर’ की पूरी टीम ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया था. एक्टर सनी देओल, सुनील शेट्टी और फिल्म के निर्देशक जेपी दत्ता ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी. लेकिन आज सालों बाद भी, उपहार सिनेमा का नाम सुनते ही लोगों की आंखों के सामने वो दर्दनाक हादसा आ जाता है.
हालांकि, इस दर्दनाक हादसे के बाद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल फिल्मों में शामिल हुई. ‘बॉर्डर’ को जेपी दत्ता ने लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था. फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और लोंगेवाला की हिस्टोरिकल वॉर पर बेस्ड थी. इसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. इसके अलावा पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, पूजा भट्ट, राखी गुलजार और शर्बानी जैसे कलाकारों ने भी अहम किरदार निभाए थे. इस फिल्म को बनाने में करीब 12 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. वहीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66.70 करोड़ रुपये की ताबड़तोड़ कमाई की थी.
उपहार सिनेमा हादसे के बाद लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली. इस मामले ने देश में सिनेमाघरों, मॉल और दूसरे पब्लिक प्लेस की सिक्योरिटी को लेकर जांच तेज हो गई. सरकार ने फायर सेफ्टी नियमों को और सख्त बना दिया. इमरजेंसी एग्जिट, फायर इक्विपमेंट और सेफ्टी जांच जैसे मुद्दों को गंभीरता से लिया जाने लगा. इस घटना को भारत में फायर सेफ्टी अवेयरनेस का एक अहम मोड़ माना जाता है. हालांकि, हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए ये दर्द आज भी उतना ही ताजा है जितना 29 साल पहले था.