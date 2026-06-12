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29 साल पुराना वो हादसा… जब खचाखच भरे थिएटर में मची चीख-पुकार, सनी देओल स्टारर फिल्म के शो में लगी आग; 59 लोगों की हुई मौत

13 जून 1997 को सिनेमाघरों में सनी देओल की फिल्म बॉर्डर ने दस्तक दी थी. देशभक्ति, ड्रामा और जवानों की जिंदगी पर आधारित ये फिल्म महीनों तक खबरों में छाई रही. जिसकी वजह फिल्म की कहानी, कास्ट या गाने नहीं, बल्कि एक ऐसा हादसा था, जिसने 59 लोगों की जान ले ली थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 12, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:03 PM IST
29 साल पुराना वो हादसा… जब खचाखच भरे थिएटर में मची चीख-पुकार, सनी देओल स्टारर फिल्म के शो में लगी आग; 59 लोगों की हुई मौत

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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