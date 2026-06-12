/29 साल पुराना वो हादसा… जब खचाखच भरे थिएटर में मची चीख-पुकार, सनी देओल स्टारर फिल्म के शो में लगी आग; 59 लोगों की हुई मौत

13 जून 1997 के दिन हिंदी सिनेमा के लिए बेहद खास था. ये वही दिन था जब धर्मेंद्र के बेटे और एक्टर सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर’ देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट और थिएटरों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई थीं. लोग देशभक्ति से भरपूर इस वॉर फिल्म को देखने के लिए हजारों की संख्या में सिनेमाघरों के बाहर पहुंच रहे थे. लेकिन एंटरटेनमेंट और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए मूवी देखने गए लोगों ने ये नहीं सोचा था कि यही दिन उनके परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दुख लेकर आएगा. ये फिल्म देखने पहुंचे दर्जनों लोग कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके और ये दिन हिंदी सिनेमा इतिहास के सबसे दर्दनाक सिनेमा हादसों में दर्ज हो गया.