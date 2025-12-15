Advertisement
‘धुरंधर’ देख बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस हुईं इंप्रेस, रणवीर सिंह और स्टारकास्ट की सोशल मीडिया पर जमकर कर दी तारीफ, बोलीं- ‘बार-बार देखना चाहती हूं फिल्म’

Dhurandhar: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा लगातार देखने को मिल रहा है. 300 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी फिल्म को खूब तारीफ मिल रही है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई स्पाई-थ्रिलर दर्शकों के साथ ही सेलेब्रिटीज को भी खूब पसंद आ रही है. वहीं ईरानी मूल की इस एक्ट्रेस और मॉडल ने भी फिल्म की तारीफों में कसीदे पढ़ दिए हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 15, 2025, 01:42 PM IST
फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ हर जगह हो रही है और लगातार इंडस्ट्री के कलाकार सोशल मीडिया पर फिल्म की बढ़ाई कर रहे हैं. वहीं एक्ट्रेस एलनाज ने भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के अकाउंट पर स्टोरीज सेक्शन का सहारा लिया. और 'धुरंधर' का पोस्टर पोस्ट करते हुए उन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की. एलनाज ने न केवल कहानी बल्कि निर्देशक और स्टारकास्ट को भी कमाल बताया.

 

सोशल माीडिया पर जमकर की तारीफ
एक्ट्रेस एलनाज ने पोस्ट में लिखा, ‘मैं बस यही महसूस कर रही हूं कि वाह! क्या कमाल की फिल्म है. फिल्म मेकिंग अपने सबसे अच्छे रूप में है आदित्य धर. एक्टर रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना ने बेजोड़ एक्टिंग की है.’

बार-बार देखना चाहती हैं फिल्म धुरंधर
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सिनेमा बहुत पसंद है, लेकिन आमतौर पर किसी भी फिल्म को वह दो बार से ज्यादा नहीं देखती हैं. लेकिन, 'धुरंधर' वह बार बार देखना चाहती हैं. उन्होंने लिखा, ‘मैं एक्टिंग के क्षेत्र से हूं और सिनेमा मुझे पसंद है. लेकिन मैं एक ही फिल्म को दो बार भी देखना पसंद नहीं करती. लेकिन, खास बात है कि 'धुरंधर' इतनी शानदार है कि इसे मैं तीन-चार-पांच या बार देखना चाहती हूं,’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फिल्म की कहानी के बारे में
'धुरंधर' को दर्शकों के साथ ही फिल्म जगत के तमाम सितारों से भी खूब तारीफ मिल रही है. भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की बहादुरी और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर आधारित फिल्म में रणवीर सिंह ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है, जबकि अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी महत्वपूर्ण किरदार में हैं.

 

फिल्म की कहानी को लेकर विवाद
फिल्म की कहानी कंधार हाइजैक, 26 नवंबर जैसी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है. तारीफ के साथ ही फिल्म की आलोचनाएं भी हो रही हैं. कुछ क्रिटिक्स ने इसे 'प्रोपेगेंडा' कहा है. एलनाज नौरोजी 'सेक्रेड गेम्स', 'मस्ती 4' के साथ ही बॉलीवुड में कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं.

