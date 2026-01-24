Advertisement
trendingNow13084553
Hindi Newsबॉलीवुडयुजवेंद्र चहल को अनफॉलो करते ही वायरल हुआ आरजे महवश का नया पोस्ट, वीडियो के शेयर कर लिखा- ‘90% टाइम मैं…’

युजवेंद्र चहल को अनफॉलो करते ही वायरल हुआ आरजे महवश का नया पोस्ट, वीडियो के शेयर कर लिखा- ‘90% टाइम मैं…’

कई दिनों से सोशल मीडिया पर आर जे महवश और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को लेकर कई खबरें आ रही हैं, जिसमें पहले उनकी डेटिंग की न्यूज ने बवाल मचाया. तो अब दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, जो की खूब चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं इस दौरान आर दे महवश का एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं ऐसा क्या है इस वायरल पोस्ट में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युजवेंद्र चहल को अनफॉलो करते ही वायरल हुआ आरजे महवश का नया पोस्ट, वीडियो के शेयर कर लिखा- ‘90% टाइम मैं…’

आर जे महवश और युजवेंद्र चहल काफी लंबे समय से साथ में कई पब्लिक इवेंट में नजर आते रहते हैं. मगर कुछ समय पहले ही दोनों के बीच अनबन की खबरों से इंटरनेट पर भूचाल आ गया. वहीं इन खबरों के बीच, आरजे महवश ने सोशल मीडिया पर एक सस्पेंस फुल इंस्टा स्टोरी शेयर कर दी है. उन्होंने अपनी इस इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो अपनी कार में बैठकर अपने बालों को संवारती हुई नजर आ रही हैं. मगर  लोगों का ध्यान इस वीडियो ने नहीं बल्कि इसमें लिखे कैप्शन ने अपनी ओर खींचा है. 

लाइफ फिक्स करने में लगीं आरजे महवश
आरजे महवश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘90% समय आप मुझे अपने बाल संवारते हुए देखेंगे. बाकी समय मैं अपनी जिंदगी संवार रही होती हूं.’ इस कैप्शन को लिखने के बाद उन्होंने एक फनी लाफिंग इमोजी का इस्तेमाल किया है. आर जे सिर्फ एक यही पोस्ट नहीं शेयर किया बल्कि इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी लगाई, जिसमें वो कैमरे में देखती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने इसमें एक और कैप्शन लिखा.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अनफॉलो के बाद वायरल पोस्ट
आरजे महवश ने इस दूसरे पोस्ट में कैप्शन में लिखा, ‘आपकी के लिए शांति की शुभकामनाएं’, जिसके साथ उन्होंने एक हार्ट इमोजी भी लगाया. कंटेंट क्रिएटर के इस पोस्ट के वायरल होते ही फैंस अटकलें लगाने लगे हैं कि उन्होंने ये कैप्शन चहल के साथ हुई अनबन को लेकर लिखे हैं. क्योंकि ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने के बाद सामने आई हैं. वहीं फैंस इस बात को लेकर काफी सवाल कर रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच ऐसे क्या हो गया, जो दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahvash (@rj.mahvash)

कहां से शुरू हुईं डेटिंग रिमूर्स 
आपको बता दें कि महवश और चहल की डेटिंग रिमूर्स को लेकर लोग हमेशा से अटकले लगा रहे हैं और ये अफवाह उस समय और भी ज्यादा फैल गई, जब क्रिकेटर ने साल 2025 में अपनी पत्नी धनश्री वर्मा से तलाक ले लिया. डेटिंग रिमूर्स को लेकर आरजे महवश और चहल ने हमेशा एक अच्छा दोस्त ही बताया. वहीं क्रिकेटर ने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए इसे सिर्फ एक अफवाह का नाम दिया था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

RJ MAVESHYuzvendra Chahal

Trending news

वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
Vande Mataram
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
first republic day
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
FIR against khalistani
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
Granth Kutir
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
Abdul Majid Hakim Elahi
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
Stray Dogs Mass Death
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
North India
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
G RAM G
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
Bangladesh PM Sheikh Hasina Rajasthan Visit
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
Kashmir
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर