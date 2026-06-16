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जीरो से हीरो बना 29 साल का कंटेंट क्रिएटर, Special Ops 2 में छोटे रोल से जीता लोगों का दिल

इंस्टाग्राम की दुनिया जहां ज्यादातर लोग रील स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसी बीच कंटेंट क्रिएटर वैभव कंवर ने इसे अपना करियर बनाकर नया मुकाम हासिल कर लिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 16, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:46 PM IST
जीरो से हीरो बना 29 साल का कंटेंट क्रिएटर, Special Ops 2 में छोटे रोल से जीता लोगों का दिल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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