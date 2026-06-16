इसके बाद जल्द ही वैभव कई बड़े ब्रांड्स के एड में भी नजर आ चुके हैं. वैभव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्होंने कभी भी खुद को लिमिटेड नहीं रखा. आज जहां लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलने में घबराते हैं, वहीं वैभव ने हर प्लेटफॉर्म पर खुद को एक्सप्लोर किया है. वैभव कंवर हर यंग जनरेशन के इंसान के लिए सीख है, जिन्हें लगता है वो जीवन से हार रहे हैं. वैभव के स्ट्रगल ने बताया है कि सफलता रातों-रात नहीं मिलती है. अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो एक छोटी शुरुआत आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है.