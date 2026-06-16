'Sukhee Aatma' के नाम से अपना इंस्टाग्राम मशहूर कंटेंट क्रिएटर वैभव ने इन दिनों 'स्पेशल ऑप्स सीजन 2' को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. वैभव कोई आम कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक मजबूत पहचान बना ली है. वैभव ने अपने पैशन को अपनी ताकत बनाकर कमाल कर दिखाया है. वो न केवल खुद इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी, एक्टिंग और डांसिंग स्किल से अपने ऑडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन गए हैं. उनकी ये कहानी हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है, जिन्हें लगता है कि शौख कभी भी करियर नहीं बन सकता है.
प्रोफेशनल कोर्स के भेड़-चाल वाले रास्ते को छोड़कर अपने शौक के साथ आगे बढ़ना और नया रास्ता बनाना वैभव के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर इस मुकाम को हासिल किया है. इस सेटअप को शुरू करने के लिए न तो उनके पास बड़े प्रोडक्शन हाउस थे और न ही तैयार ऑडियंस, लेकिन वैभव को अपने मेहनत पर पूरा भरोसा था.
वैभव ने अपने लगातार प्रयासों के साथ खुद का कंटेंट बनाना शुरू किया, जो पूरी तरह से उनके नए आइडिया और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था. इस दरमियां उनकी मेहनत और हिम्मत ही उनकी सबसे सच्ची साथी बनी और फिर उन्होंने पोस्ट करने, लोगों से जुड़ने और अपने चैनल को बढ़ाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया. वैभव ने एक्टिंग करियर की शुरुआत ओटीटी प्लेटफॉर्म Disney+Hotstar पर आई फिल्म ‘संस्कार’ से की थी, जहां उनकी शानदार एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया था.
फिल्म 'संस्कार' के बाद, उन्हें 'स्पेशल ऑप्स सीजन 2' में एक ऐसा रोल मिला, जिससे उन्हें काफी मोटिवेशन आई. हालांकि ये एक छोटा सा किरदार था, फिर भी उनके लिए ये बहुत अहम था, क्योंकि ये उनके लिए इंडस्ट्री में बड़े मौकों तक पहुंचने का एक रास्ता बना. वैभव के इस सफर में उस समय एक बड़ा मोड़ पर आया, जब उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम डांस सीरीज शुरू की. ये ऐसा कंटेंट था, जो उनके फॉलोअर्स ने पहले कभी नहीं देखा था.
इस सीरीज के बाद वैभव ने 'Healing Hooling Series' शुरू की, जो सबसे अलग थी, जिसमें उन्होंने मजेदार कोरियोग्राफी, हावभाव और सिर्फ मनोरंजन को मिलाकर पेश किया. इसने लोगों के दिलों को तुरंत छू लिया. उन्होंने 'Deewangi Series' नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वो बॉलीवुड गानों पर सेलेब्स के डांस स्टेप्स को अपने अंदाज से रिक्रिएट करते हैं. वैभव ने अपनी सीरीज से सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि बॉलीवुड का भी ध्यान खींचा.
वैभव के कंटेंट की तारीफ मशहूर सितारों और निर्देशकों ने भी की, जिनमें फराह खान, सौंदर्या शर्मा और राशा थडानी शामिल हैं. इन सितारों ने उनके काम की काफी तारीफ की, जिससे इंडस्ट्री में उनका बढ़ता प्रभाव और भी पक्का होता जा रहा है. जैसे-जैसे उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छूती जा रही है, बड़े ब्रांड्स की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उनके हुनर को पहचाना.
इसके बाद जल्द ही वैभव कई बड़े ब्रांड्स के एड में भी नजर आ चुके हैं. वैभव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्होंने कभी भी खुद को लिमिटेड नहीं रखा. आज जहां लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलने में घबराते हैं, वहीं वैभव ने हर प्लेटफॉर्म पर खुद को एक्सप्लोर किया है. वैभव कंवर हर यंग जनरेशन के इंसान के लिए सीख है, जिन्हें लगता है वो जीवन से हार रहे हैं. वैभव के स्ट्रगल ने बताया है कि सफलता रातों-रात नहीं मिलती है. अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो एक छोटी शुरुआत आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है.