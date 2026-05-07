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Hindi Newsबॉलीवुड29 साल का वो हीरो… जिसने डेब्यू फिल्म में ही किया 4150 करोड़ का बिजनेस, लेकिन 1 सीन ने पैदा कर दी सनसनी, इंटरनेट पर मचा बवाल

29 साल का वो हीरो… जिसने डेब्यू फिल्म में ही किया 4150 करोड़ का बिजनेस, लेकिन 1 सीन ने पैदा कर दी सनसनी, इंटरनेट पर मचा बवाल

इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. 2026 की शुरुआत रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ की धमाकेदार ओपनिंग से हुई थी, जिसके आगे सभी फिल्में पीछे रह गई थीं. लेकिन अप्रैल माह के अंत तक एक और फिल्म रिलीज हुई, जिसने रिलीज के महज कुछ दिनों में ही 4150 करोड़ का बिजनेस कर लिया. लेकिन ये फिल्म अब विवादों का हिस्सा बन गई है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 07, 2026, 09:00 AM IST
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29 साल का वो हीरो… जिसने डेब्यू फिल्म में ही किया 4150 करोड़ का बिजनेस, लेकिन 1 सीन ने पैदा कर दी सनसनी, इंटरनेट पर मचा बवाल

साल 2026 में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने वाली फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया गया. इस फिल्म का क्रेज लोगों में इस कदर था कि कई हॉलीवुड मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी थी. लेकिन मई का महीना आते-आते ‘धुरंधर 2’ का तूफान जैसे ही थोड़ा थमा, वैसे ही एक हॉलीवुड फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी और शानदार कमाई की. 24 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म ‘माइकल’ ने दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई की. फिल्म ने रिलीज के महज 13 दिनों के भीतर ही 4150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया, जो कि किसी भी फिल्म की लिए एक बड़ी सफलता मानी जाती है. 

लेकिन इस साल की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी फिल्म के हीरो जफर माइकल विवादों से नहीं बच पाए. पॉप किंग माइकल जैक्सन की इस बायोपिक में मुख्य किरदार उनके भतीजे जफर ने निभाया है, जो उनकी डेब्यू फिल्म भी है. 

क्या फिल्म सच्चाई से है कोसों दूर?
माइकल जैक्सन की बायोपिक की सफलता को लेकर इंडस्ट्री में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ इसके एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है. 7.7 आईएमडीबी रेटिंग वाली इस फिल्म को लेकर लोगों का कहना है कि पॉप किंग की जिंदगी से जुड़े अहम विवाद बायोपिक में हटा दिए गए हैं, जिससे सिंगर की इमेज अच्छी बने रहे. लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने माइकल पर लगे गंभीर आरोपों और विवादों से जुड़े सीन पहले ही शूट कर लिए थे. 

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क्यों बनीं विवादों का हिस्सा?
माइकल जैक्सन की लाइफ पर बेस्ड ये फिल्म साल 1966 से 1988 तक की उनकी टाइमलाइन को कवर करती है. लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के बाद एक कानूनी समस्या पैदा हो गई. दरअसल साल 1993 का जो मामला था वो समझौता कोर्ट से बाहर हुआ था, जिसमें आरोपियों ने साफ-साफ शर्त रखी थी कि इस मामले को किसी भी मूवी या काम से जुड़े प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. 

मेकर्स को करने पड़े सीन में बदलाव
उस मामले में आरोपियों की शर्त को नजरअंदाज करने के चलते मेकर्स कानूनी मुश्किल में फंस गए, जिसके बाद उन्होंने फिल्म की कहानी से उन विवादों और अंत को अलग रूप देना पड़ा. वहीं जाफर जैक्सन के साथ विवादित हिस्सों को हटाकर नए सीन दोबारा शूट किए गए. सीन और कहानी को बदलने पर 1.5 करोड़ रुपये और खर्च हो गए. यही वजह है कि फिल्म में माइकल जैक्सन की जिंदगी के उन अहम विवादों से जुड़े कोई भी सीन नहीं हैं. 

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विवाद से फिल्म की कामयाबी पर असर?
लेकिन विवादों के बाद भी, फिल्म ‘Michael’ की सफलता पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है. बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है और ये कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. जाफर, जो इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें भी जबरदस्त पहचान मिल चुकी है और वो अब इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गए हैं. वहीं 1600 करोड़ रुपए के बजट में तैयार की गई ये फिल्म अब तक 4150 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है. 

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