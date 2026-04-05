'प्राइवेट पार्ट्स पर बेवजह जूम..' जाह्नवी कपूर ने पैपराजी की लगाई क्लास, 'पैप कल्चर' पर भड़कीं हसीना

Janhvi Kapoor Slams Paparazzi: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने हाल ही में बॉडी पर जूम करके फोटो और वीडियो बनाने वाले पैप्स की क्लास लगाई है. एक्ट्रेस का 'पैप कल्चर' पर गुस्सा फूटा है. उन्होंने पैपराजी के अश्लील एंगल और जूम वीडियो के वायरल होने पर खुलकर बात की है.
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Janhvi Kapoor Slams Paparazzi: फिल्मी दुनिया में कैमरे और फ्लैश लाइट्स की चमक हमेशा हर जगह देखने को मिलती है. ये लाइट्स और कैमरे कभी भी फिल्मी सितारों का पीछा नहीं छोड़ते हैं. कई बार ये उनके लिए ही परेशानी का सबब बनते हैं. जान्हवी कपूर पैपराजी की पसंदीदा हीरोइनों में से एक हैं और उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती रहती हैं. लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि कुछ पैपराजी कैमरों से अश्लील एंगल लेकर जूम करते थे और फिर उसे शेयर करते थे. इसको लेकर एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने हाल ही में पैपराजी की एक टीम को प्राइवेट में बुलाकर समझाइश दी है.
हाल ही में एक एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट में जान्हवी कपूर ने बताया, 'कुछ दिन पहले मेरी पैपराजी से बात हुई थी. मैं उनसे निजी तौर पर मिली थी और उनसे इस बारे में बात कर रही थी कि वे कभी-कभी महिलाओं की तस्वीरें कैसे खींचते हैं.' मैंने उनसे कहा, 'ये हमारे लिए तो बुरा है ही. हमें अच्छा नहीं लगता. ये हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन है और हमें लगता है कि ये हमारी सहमति के बिना होता है. भले ही हम सज-धज कर बाहर आए हों, हम ये उम्मीद नहीं करते कि कोई कैमरा डालकर किसी खास जगह पर जूम करेगा, लेकिन हमसे ज्यादा इसका बुरा असर आप लोगों पर पड़ता है कि आप लोग एक महिला के शरीर को उसकी मर्जी के बिना ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं. आप लोग खुद का सम्मान कैसे करते हैं? पैसे के लिए, व्यूज के लिए, आप लोग शरीर के किसी भी पार्ट पर जूम कर रहे हैं.' जिसके बाद वे मेरी बात को लेकर काफी जागरूक और सचेत दिखे.
वहीं जान्हवी कपूर ने कंसेंट यानी सहमति पर जोर देते हुए उदाहरण दिया कि एक बार उन्हें भीगी साड़ी में सीन शूट करना था, जिसमें हीरोइन कामुक अंदाज में भीगी साड़ी में डांस कर रही है, लेकिन उसकी सहमति ली गई है और ये बहुत सही तरीके से शूट हो रहा है. लेकिन कैमरों को बिना मेरी सहमति के किसी भी बॉडी पार्ट पर जूम करने की सहमति नहीं है. ये बहुत ही असहज और भद्दा लगता है.
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'जब मैं बाहर निकलती हूं, तो मुझे जो चाहे वह पहनने की पूरी आजादी है, लेकिन कुछ ऐसे एंगल और तरीके होते हैं, जिनमें मेरी जानकारी या सहमति के बिना तस्वीरें ली जाती हैं और उन्हें फैला दिया जाता है. फिर वे उसमें गाना, स्लो-मोशन और जूम जोड़ देते हैं. यह बिल्कुल मेरी सहमति के बिना है.'
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