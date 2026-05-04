क्या इस साल सितंबर-अक्टूबर में शादी करेंगे जाह्नवी कपूर-शिखर पहाड़िया? एक्ट्रेस के पिता बोनी कपूर ने तोड़ी चुप्पी

Janhvi Kapoor Wedding Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और शिखर पहारिया की शादी की अफवाह तब शुरू हुई, जब खबरों में इस साल के अंत में एक समारोह आयोजित करने की बात कही गई. कई सालों से साथ रह रही इस जोड़ी का रिश्ता आज भी मजबूत है और वे अक्सर पब्लिक प्लेस में एक साथ नजर आते हैं. क्या इस साल जाह्नवी शिखर पहारिया संग शादी के बंधन में बंधेंगी? इस पर पिता बोनी कपूर ने सच्चाई बताई है.
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Janhvi Kapoor Wedding Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, खासकर शिखर पहाड़िया के साथ उनके रिश्ते को लेकर कई खबरें होती रहती हैं. दोनों कई साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हाल ही में ऐसी खबरें सामने आईं कि दोनों इसी साल जामनगर में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं. अब इन खबरों पर एक्ट्रेस के पिता बोनी कपूर ने रिएक्ट किया है.
दरअसल, वायरल हो रही खबरों के मुताबिक, कपल इस साल के आखिर तक या फिर सितंबर और अक्टूबर के बीच पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी करने के बारे में सोच रहा है. शादी जामनगर में होगी, ऐसी बातें हो रही हैं. हालांकि, इस बारे में जाह्नवी कपूर और शिखर पहारिया में से किसी ने भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, बल्कि ये अफवाहें एंटरटेनमेंट पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है.
इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के पिता बोनी कपूर ने साफ कहा कि फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है. शिखर और जाह्नवी की शादी महज अफवाह है. ईटाइम्स से बात करते हुए बोनी कपूर ने कहा, 'नहीं, ये सच नहीं है.' इस बयान के बाद बोनी कपूर ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है.
बता दें कि जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया के रिश्ते की शुरुआत साल 2016 में हुई थी. उस समय न तो जाह्नवी और न ही शिखर ने रिश्ते की बात को पब्लिक किया था. बाद में यह भी कहा गया कि साल 2018 में जाह्नवी के बॉलीवुड डेब्यू के बाद दोनों के बीच दूरी आ गई थी. इस बात का इशारा एक्ट्रेस ने कॉफी विद करण में दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2022 में दोनों फिर से करीब आए और तब से लगातार साथ नजर आ रहे हैं. शिखर का जाह्नवी के परिवार के साथ काफी अच्छा रिश्ता है और वह कई फैमिली फंक्शन में भी शामिल होते नजर आए हैं.
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म 'पेड्डी' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ राम चरण नजर आएंगे. यह फिल्म कई बार अपनी रिलीज डेट बदल चुकी है और अब इसे 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है. जाह्नवी को आखिरी बार साल 2025 में आई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में देखा गया था. फिल्म में उनके साथ वरुण धवन नजर आए थे.
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