Advertisement
trendingNow13070830
Hindi Newsबॉलीवुडप्रशांत तमांग से पहले इंडियन आइडल 2 के विनर की भी हो चुकी है मौत, 29 साल की उम्र में कहा था अलविदा; नहीं देख पाया था 20 दिन की बेटी का चेहरा

प्रशांत तमांग से पहले इंडियन आइडल 2 के विनर की भी हो चुकी है मौत, 29 साल की उम्र में कहा था अलविदा; नहीं देख पाया था 20 दिन की बेटी का चेहरा

फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है. गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग का रविवार को 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनकी मौत की वजह स्ट्रोक बताई जा रही है. प्रशांत तमांग का नाम इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रशांत तमांग से पहले इंडियन आइडल 2 के विनर की भी हो चुकी है मौत, 29 साल की उम्र में कहा था अलविदा; नहीं देख पाया था 20 दिन की बेटी का चेहरा

फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है. गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग का रविवार को 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनकी मौत की वजह स्ट्रोक बताई जा रही है. प्रशांत तमांग का नाम इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है. उनका जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग में हुआ था, वह मूल रूप से नेपाल में रहते थे. उन्हें प्रशंसक 'पहाड़ का गौरव' भी कहते थे. उनके परिवार में मां, दादी और एक बहन है. साल 2011 में उन्होंने गीता थापा से शादी रचाई थी.

जानकारी के अनुसार, वह पत्नी के साथ दिल्ली में रह रहे थे. शो में आने से पहले वह कोलकाता पुलिस में तैनात थे और पुलिस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा थे. वहां वह कार्यक्रमों में गाया करते थे. उनके सीनियर अधिकारियों ने ही उन्हें इंडियन आइडल में हिस्सा लेने की सलाह दी थी. लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन आइडल 2 के विनर की भी मौत हो चुकी है...

संदीप आचार्या की भी हो चुकी है मौत 

Add Zee News as a Preferred Source

बीकानेर के रहने वाले संदीप आचार्या ने इंडियन आइडल सीजन 2 का खिताब अपने नाम किया था. संदीप इस शो के बाद पूरे देश में छा गए थे. उन्हें दर्शकों को प्यार मिला और सबके फेवरेट बने. उन्होंने राजस्थानी के साथ-साथ बॉलीवुड गाने भी गाए. आपको बता दें, सिंगर नेहा कक्कड़ भी इंडियन आइडल 2 का हिस्सा थीं और वो आज बहुत बड़ी सिंगर हैं लेकिन ट्रॉफी संदीप ने जीती थी. लेकिन संदीप जल्दी ही दुनिया छोड़ गए. 15 दिसंबर 2013 को इंडियन आइडल के इस विनर का निधन हो गया था.

fallback

संदीप आचार्य ने ‘इंडियन आइडल’ से पहले साल 2004 में रियलिटी शो ‘गोल्डन वॉयस ऑफ राजस्थान’ में हिस्सा लिया था. इसके वो रनर अप रहे थे. इसके बाद उन्होंने ‘इंडियन आइडल 2’ के लिए ऑडिशन दिया था. इस शो का पहला सीजन अभिजीत सावंत ने जीता था और दूसरा सीजन संदीप के नाम रहा था. अपनी मेहनत और लगन के बलबूते सिंगर ने ‘इंडियन आइडल 2’ का ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया था. यहां से वह सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के चहेते बन गए थे. लोग उनकी गायिकी के जादू के दीवाने थे. उन्होंने 22 साल की उम्र में शो की ट्रॉफी के साथ ही लग्जरी कार और एक करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता था. इस शो के बाद उन्होंने कई सोलो एल्बम गाए थे और फिर ‘जलवा फोर टू का वन’ में भी हिस्सा लिया था.

नहीं देख पाए थे 20 दिन की बेटी का चेहरा

संदीप आचार्य ने 29 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनका अंत इतना दर्दनाक रहा कि वह अपनी 20 दिन की बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाए थे. उनकी बेटी का जन्म उनके निधन से 20 दिन पहले ही हुआ था. अस्पताल में भर्ती होने की वजह से वह बेटी से मिल तक नहीं पाए थे. उनका इतनी कम उम्र में चले जाना पत्नी और परिवार के लिए बड़ा सदमा था. सभी को मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Prashant TamangSandeep Archarya

Trending news

100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
fraud
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
kerala news in hindi
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
Telangana High Court
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
Maharashtra news
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
pocso act
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
Asaduddin Owaisi
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
I-PAC Raids
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
PM Modi
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन