प्रशांत तमांग से पहले इंडियन आइडल 2 के विनर की भी हो चुकी है मौत, 29 साल की उम्र में कहा था अलविदा; नहीं देख पाया था 20 दिन की बेटी का चेहरा

फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है. गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग का रविवार को 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनकी मौत की वजह स्ट्रोक बताई जा रही है. प्रशांत तमांग का नाम इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है. उनका जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग में हुआ था, वह मूल रूप से नेपाल में रहते थे. उन्हें प्रशंसक 'पहाड़ का गौरव' भी कहते थे. उनके परिवार में मां, दादी और एक बहन है. साल 2011 में उन्होंने गीता थापा से शादी रचाई थी.

जानकारी के अनुसार, वह पत्नी के साथ दिल्ली में रह रहे थे. शो में आने से पहले वह कोलकाता पुलिस में तैनात थे और पुलिस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा थे. वहां वह कार्यक्रमों में गाया करते थे. उनके सीनियर अधिकारियों ने ही उन्हें इंडियन आइडल में हिस्सा लेने की सलाह दी थी. लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन आइडल 2 के विनर की भी मौत हो चुकी है...

संदीप आचार्या की भी हो चुकी है मौत

Add Zee News as a Preferred Source

बीकानेर के रहने वाले संदीप आचार्या ने इंडियन आइडल सीजन 2 का खिताब अपने नाम किया था. संदीप इस शो के बाद पूरे देश में छा गए थे. उन्हें दर्शकों को प्यार मिला और सबके फेवरेट बने. उन्होंने राजस्थानी के साथ-साथ बॉलीवुड गाने भी गाए. आपको बता दें, सिंगर नेहा कक्कड़ भी इंडियन आइडल 2 का हिस्सा थीं और वो आज बहुत बड़ी सिंगर हैं लेकिन ट्रॉफी संदीप ने जीती थी. लेकिन संदीप जल्दी ही दुनिया छोड़ गए. 15 दिसंबर 2013 को इंडियन आइडल के इस विनर का निधन हो गया था.

संदीप आचार्य ने ‘इंडियन आइडल’ से पहले साल 2004 में रियलिटी शो ‘गोल्डन वॉयस ऑफ राजस्थान’ में हिस्सा लिया था. इसके वो रनर अप रहे थे. इसके बाद उन्होंने ‘इंडियन आइडल 2’ के लिए ऑडिशन दिया था. इस शो का पहला सीजन अभिजीत सावंत ने जीता था और दूसरा सीजन संदीप के नाम रहा था. अपनी मेहनत और लगन के बलबूते सिंगर ने ‘इंडियन आइडल 2’ का ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया था. यहां से वह सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के चहेते बन गए थे. लोग उनकी गायिकी के जादू के दीवाने थे. उन्होंने 22 साल की उम्र में शो की ट्रॉफी के साथ ही लग्जरी कार और एक करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता था. इस शो के बाद उन्होंने कई सोलो एल्बम गाए थे और फिर ‘जलवा फोर टू का वन’ में भी हिस्सा लिया था.

नहीं देख पाए थे 20 दिन की बेटी का चेहरा

संदीप आचार्य ने 29 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनका अंत इतना दर्दनाक रहा कि वह अपनी 20 दिन की बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाए थे. उनकी बेटी का जन्म उनके निधन से 20 दिन पहले ही हुआ था. अस्पताल में भर्ती होने की वजह से वह बेटी से मिल तक नहीं पाए थे. उनका इतनी कम उम्र में चले जाना पत्नी और परिवार के लिए बड़ा सदमा था. सभी को मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई.