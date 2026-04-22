'बैटलग्राउंड 2' में 29 साल की इस हसीना की एंट्री से मचा बवाल, बनीं मेंटर, फुकरा इंसान संग हुई जबरदस्त बहस

Nikki Tamboli in Battleground 2: एमएक्स प्लेयर का शो 'बैटलग्राउंड सीजन 2' इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. ओटीटी के इस शो से जुड़े एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं. 17 अप्रैल को शुरू हुए इस शो ने धमाल मचा रखा है. शो से जुड़े अपडेट फैंस को काफी उत्साहित कर रहे हैं. इन सबके बीच 'बैटलग्राउंड सीजन 2' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बिग बॉस में धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस अब इस शो का हिस्सा बनने जा रही हैं. तो आइए जानते हैं कौन है ये हसीना-

बैटलग्राउंड सीजन 2 में इस हसीना की एंट्री

'बैटलग्राउंड सीजन 2' एक बार फिर चर्चा में आ गया है. इस शो में अब एक नई हसीना की एंट्री हो गई है. 'बैटलग्राउंड सीजन 2' में बिग बॉस शो में धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस निक्की तंबोली की एंट्री हो गई है. निक्की तंबोली की एंट्री बतौर मेंटर हुई है. इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस काफी खुशी से झूम उठे हैं. निक्की तंबोली की एंट्री से अब शो का मजा दोगुना होने वाला है. चलिए आपको बताते हैं कि निक्की तंबोली पहले भी कई शोज में धमाल मचा चुकी हैं.

एक्ट्रेस के आते ही हलचल हुई तेज

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'निक्की तंबोली ने आते ही काफी हलचल और थोड़ा तनाव पैदा कर दिया है. हालात जल्दी ही बिगड़ गए, जब उनकी और अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान के बीच तीखी बहस हो गई. यह मामला यहीं नहीं रुका, गेम के दौरान भी दोनों के बीच फिर से टकराव हुआ. इस बार बात इतनी बढ़ गई कि फुकरा इंसान सेट छोड़कर चले गए, जिससे कुछ समय के लिए शूटिंग भी रुक गई. माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया और बाकी लोग बीच-बचाव करने के लिए आगे आ गए.'

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बॉयफ्रेंड के साथ होती एक्ट्रेस स्पॉट

एक्ट्रेस निक्की तंबोली अपने शोज के साथ-साथ लव लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में बनी रहती हैं. निक्की तंबोली अक्सर अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल के साथ स्पॉट होती रहती हैं. निक्की तंबोली की 'बैटलग्राउंड सीजन 2' में एंट्री होने पर फैंस काफी खुश हैं.