29 साल की हसीना को हुआ डेंगू, पोस्ट शेयर कर बताई खुद की हालत, तेज बुखार-शरीर में दर्द से परेशान, फैंस को हुई टेंशन
29 साल की हसीना को हुआ डेंगू, पोस्ट शेयर कर बताई खुद की हालत, तेज बुखार-शरीर में दर्द से परेशान, फैंस को हुई टेंशन

Bigg Boss Fame Actress: टीवी की पॉपुलर और 'बिग बॉस 14' की रनरअप एक्ट्रेस इन दिनों काफी परेशान है. उनकी हेल्थ के वजह से फैंस चिंता में आ गए हैं हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है. 

Aug 31, 2025, 10:08 PM IST
निक्की तंबोली
निक्की तंबोली

Nikki Tamboli Tested Dengue Positive: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 14' कंटेस्टैंट निक्की तंबोली से जुड़ी एक खबर फैंस के सामने आई है, जिसके वजह से हर कई चिंता में आ गया हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट शेयर किया है. निक्की तंबोली ने बताया कि लगातार बुखार होने के वजह से उन्होंने डेंगू टेस्ट कराया था. जिसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव आया और उन्हें डेंगू हो गया है.      

हेल्थ को लेकर फैंस चिंतित
निक्की तंबोली का हेल्थ अपडेट सामने आने के बाद फैंस को उनकी हेल्थ की चिंता होने लगी है. हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा हैं. बीते दिनों निक्की तंबोली ने फोटो शेयर करते हुए बताया था कि उन्हें 103.6 डिग्री बुखार है. जिसके वजह से वह गणेश चतुर्थी में शामिल नहीं हो पाई. 

उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि 'गणपति बप्पा मुझे जल्दी ठीक कर दो. मुझे आपके दर्शन करने आना है.' एक्ट्रेस की ये स्टोरी काफी वायरल हुई थी. 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

Nikki Tamboli

