29 साल की हसीना को हुआ डेंगू, पोस्ट शेयर कर बताई खुद की हालत, तेज बुखार-शरीर में दर्द से परेशान, फैंस को हुई टेंशन

Nikki Tamboli Tested Dengue Positive: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 14' कंटेस्टैंट निक्की तंबोली से जुड़ी एक खबर फैंस के सामने आई है, जिसके वजह से हर कई चिंता में आ गया हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट शेयर किया है. निक्की तंबोली ने बताया कि लगातार बुखार होने के वजह से उन्होंने डेंगू टेस्ट कराया था. जिसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव आया और उन्हें डेंगू हो गया है.

हेल्थ को लेकर फैंस चिंतित

निक्की तंबोली का हेल्थ अपडेट सामने आने के बाद फैंस को उनकी हेल्थ की चिंता होने लगी है. हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा हैं. बीते दिनों निक्की तंबोली ने फोटो शेयर करते हुए बताया था कि उन्हें 103.6 डिग्री बुखार है. जिसके वजह से वह गणेश चतुर्थी में शामिल नहीं हो पाई.

उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि 'गणपति बप्पा मुझे जल्दी ठीक कर दो. मुझे आपके दर्शन करने आना है.' एक्ट्रेस की ये स्टोरी काफी वायरल हुई थी.