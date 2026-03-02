Advertisement
स्टेज पर गाना, नीचे घूंसे…सिंगर Karan Aujla के लाइव परफॉर्मेंस में भिड़े फैंस, मारपीट का क्लिप वायरल

Karan Aujla Delhi Concert: पंजाबी सिंगर करण औजला इस समय पी-पॉप कल्चर इंडिया 2026 के टूर पर हैं. इस दौरान उन्होंने हाल ही में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शो किया था, जहां फैंस के बीच हुई झड़प का वीडियो अब ऑनलाइन वायरल हो गया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:21 AM IST
सिंगर करण औजला इस समय अपने पी-पॉप कल्चर इंडिया 2026 के टूर के चलते पूरे देश में शो कर रहे हैं. उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्मेंस दी थी. इस कॉन्सर्ट के दौरान कुछ फैंस के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो अब ऑनलाइन वायरल हो गया है. सिंगर के दिल्ली शो में लगभग 75 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिससे ये सिंगिंग कॉन्टर्स किसी पंजाबी आर्टिस्ट का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट बन गया है.

वीडियो में दिखी मारपीट
करण औजला के शो में हुई मारपीट का वीडियो कॉन्सर्ट के दो दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.  इस वायरल क्लिप में लड़कों का ग्रुप बहस करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये मामला हाथापाई तक पहुंच गया. वहीं वीडियो में एक लड़का जमीन पर लेटा हुआ है जबकि दूसरा उसे बार-बार जोर से घूंसे मार रहा है, जिसके बाद झगड़ा बढ़ता चला गया. सिंगर के कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक यूजर ने कैप्शन में लिखा, ‘करण औजला के कॉन्सर्ट में वीवीआईपी लाउंज में जमकर लड़ाई’.

 

A post shared by @alter.enanthate

यूजर ने बताई मारपीट की वजह 
सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, जिसमें एक यूजर ने दावा करते हुए बताया कि ये झगड़ा उस समय शुरू हुआ जब एक आदमी ने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया. यूजर ने आगे बताया कि लड़की ने उससे हाथ हटाने को कहा तो वो माना नहीं, जिसके बाद आसपास खड़े लड़कों ने भी उस लड़के को हाथ छोड़ने को कहा मगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मारपीट शुरु हो गई. हालांकि ये बहस कैसे शुरू हुई अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है. 

इन शहरों में होगा सिंगर का शो
शो में मारपीट होने के बाद भी लोगों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ. वहीं बाद में करण औजला ने स्टेज पर एक पॉप-अप लिफ्ट से एंट्री की और स्टेडियम के ऊपर जिपलाइन भी की, जिससे फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए. दिल्ली शो के बाद, सिंगर के शो मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और लुधियाना समेत 11 और शहरों में होंगे.

