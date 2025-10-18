29 साल की हसीना ने धनतेरस पर इस खास शख्स को दिया था गिफ्ट, शेयर किया खास किस्सा, कहा- 'अपने कमाए पैसों से...'

Rashmika Mandanna Dhanteras: बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने हाल ही में धनतेरस के त्योहार से जुड़ा खास और इमोशनल किस्सा शेयर किया है, जिसे सुनाते वक्त हसीना काफी इमोशनल हो गई.
Rashmika Mandanna Dhanteras: फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपने अपकमिंग फिल्म 'थामा' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है और हसीना फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रही है. इस फिल्म में रश्मिका के संग एक्टर आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आने वाले हैं. कुछ वक्त पहले रश्मिका की सगाई की खबरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. वहीं अब रश्मिका ने हाल ही में एक किस्से को शेयर किया, उनका ये किस्सा धनतेरस के त्योहार से जुड़ा हुआ है. जिसे सुनाते हुए हसीना काफी भावुक हो गईं. चलिए आपको बताते हैं पूरा किस्सा-
धनतेरस पर रश्मिका ने सुनाया किस्सा
आज पूरे भारत में धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर रश्मिका मंदाना ने अपनी पहली धनतेरस खरीदारी के बारे में बताया. रश्मिका मंदाना ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अपने धनतेरस की बात करते हुए बताया कि जब उनकी पहली और दूसरे फिल्म के तुरंत बाद वे अच्छा पैसा कमाने लगी थीं. उस दौरान धनतेरस पर उन्होंने पहली बार अपने पैसों से कुछ बड़ा खरीदा था. ये रश्मिका और उनके माता-पिता दोनों के लिए काफी गर्व का पल था.
अपने पैसों से मां को दिया ये गिफ्ट
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने अपने पहले धनतेरस पर अपने पैसों से अपनी मां के लिए एक चेन और पेंडेंट खरीदा था. यह खरीद पैसों को लेकर नहीं थी, बल्कि अपनी मां अपने कमाए पैसों से कुछ खास देने और यादगार गिफ्ट देने की बात थी. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी मां के साथ अपने बॉन्ड के बारे में भी बात की. हसीना ने बताया कि उनके दिल में अपनी मां के लिए एक खास जगह है, इसी के साथ रश्मिका ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें झुमके गिफ्ट किए थे, जो उन्हें काफी पसंद आए हैं.
इस दिन रिलीज होगी फिल्म
बता दें कि रश्मिका मंदाना जल्द ही एक्टर आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म 'थामा' में नजर आने वाली है. हाल ही में तीनों स्टार्स मूवी के प्रमोशन के लिए 'बिग बॉस 19' के सेट पर पहुंचे थे. उन्होंने सलमान खान और बाकी घरवालों के साथ खूब मस्ती की. फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
