'मैं कुछ नहीं कहूंगी.....', विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना का बड़ा बयान, कहा- ‘मेरी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रहे’

Rashmika Mandanna Talks About Marriage Date: फेमस एक्टर विजय देवरकोंडा से शादी की बात पर रश्मिका मंदाना ने ऐसी बात कह दी है, जो फैंस को हैरान कर सकती है. एक्ट्रेस रश्मिका कहना है कि वह अपनी शादी की बात कंफर्म नहीं कर सकती हैं और न ही इसे मना कर सकती हैं. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 04, 2025, 06:36 PM IST
विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना
विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना

Rashmika Mandanna Talks About Marriage Date: साउथ इंडस्ट्री के बाद बॉलीवुड में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं. ऐसा दावा किया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना ने खुस से 7 साल बड़े एक्टर विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली है और कपल फरवरी 2026 में शादी करने वाला है. हालांकि, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने सगाई के चर्चे पर चुप्पी साधी हुई है. लेकिन, हालिया इंटरव्यू में विजय संग शादी की बात पर रश्मिका ने ऐसी बात कही जो हर किसी को हैरान कर सकती है.

विजय देवरकोंडा संग शादी पर रश्मिका ने किया रिएक्ट
हाल ही में रश्मिका मंदाना ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को दिए इंटरव्यू में विजय देवरकोंडा संग शादी की बात पर रिएक्ट किया. रश्मिका ने कहा 'मैं अपनी शादी की बात को न कंफर्म करना चाहती हूं और न ही इसे मना करना चाहती हूं. रश्मिका ने कहा इस बारे में बात करनी होगी, तब करेंगे.' इतना ही नहीं, रश्मिका ने आगे कहा वह विजय देवरकोंडा के साथ अपने काम को लेकर भी बात नहीं करती हैं. रश्मिका ने कहा कि वह अपने फैंस या मीडिया के साथ कुछ भी शेयर करने से पहले थोड़ा समय लेना चाहती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शादी की अफवाहों की नहीं की पुष्टि
जब रश्मिका से पूछा गया कि क्या वह विजय से अपनी शादी की अफवाहों की पुष्टि या खंडन करना चाहती हैं. इस पर उन्होंने कहा 'मैं शादी की पुष्टि या खंडन नहीं करना चाहती है. मैं बस इतना कहूंगी कि जब इस बारे में बात करनी होगी, तब करेंगे.' उन्होंने कहा कि 'मैं अपनी शादी को लेकर न तो कंफर्म करना चाहती हूं और न ही इसे मना करना चाहती हैं.' एक्ट्रेस ने कहा 'मैं अपनी शादी की बात को न कंफर्म करना चाहती है और न ही इसे मना करनी चाहती.' वहीं रश्मिका ने विजय देवरकोंडा के साथ अपने काम को लेकर भी बात नहीं करती हैं. एक्ट्रेस कहती हैं कि कलाकार होने के नाते कम से कम मेरे लिए, मैं घर पर वापस जाने के बाद काम से दूर रहना चाहती हूं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती हैं रश्मिका?
रश्मिका मंदाना ने अपने इंटरव्यू में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि वह घर पर काम का डिस्कशन नहीं करती हैं, कम से कम 80 प्रतिशत समय. अगर काम को लेकर कोई परेशान करता है तो बेशक वह सलाह या मदद मांगने जाती हैं. लेकिन घर पर वह इससे दूर रहती हैं. रश्मिका ने बताया कि उन्हें लगता है कि 24 घंटे आप काम पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात करना भी काम ही है. वह उन लोगों में से हैं जो काम पर अपना 100 प्रतिशत देते हैं और घर पर जब होती हैं तो घर पर ही होती हैं. अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखती हैं. 

