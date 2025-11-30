Advertisement
OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार रश्मिका मंदाना की धांसू फिल्म 'द गर्लफ्रेंड', जानें कब और कहां देख पाएंगे मूवी

The Girlfriend OTT Release Date: एक्ट्रेस रश्मिाक मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को सिनेमाघरो में रिलीज किया गया था. अब ये फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है, जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था. चलिए आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब देख सकते हैं.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 30, 2025, 04:11 PM IST
फिल्म 'द गर्लफ्रेंड'
The Girlfriend OTT Release Date: फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था. इस फिल्म को राहुल रविंद्रन ने लिखा और डायरेक्ट किया था. अब ये फिल्म थिएटर में रिलीज के बाद ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. जो दर्शक फिल्म का ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है. अब वो घर बैठे जल्द ही इस फिल्म को देख पाएंगे. 

इस दिन ओटीटी पर दस्तक देगी फिल्म 
रविवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'द गर्लफ्रेंड' का पोस्टर शेयर किया और बताया कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर 5 दिसंबर को दस्तक देने वाली है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा 'मिलिए भूमा देवी से, द गर्लफ्रेंड देखें नेटफ्लिक्स पर 5 दिसंबर से तेलुगू, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में.' नेटफ्लिक्स के इस पोस्ट ने फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है. लोग फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अगर आप फिल्म को थिएटर्स में नहीं देख पाए है तो आप अब इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

काफी अच्छी है फिल्म की कहानी
द गर्लफ्रेंड फिल्म में लीड कास्ट के अलावा अनू इमैनुएल, राव रमेश और रोहिणी भी नजर आई हैं. फिल्म की कहानी एक परी-कथा जैसे प्यार की है, जो धीक्षित के आक्रामक स्वभाव की वजह से जहरीला बन जाता है. रिलीज के समय फिल्म को दर्शकों से अच्छे रिव्यू मिले और थिएटर्स में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म में रश्मिका मंदाना की एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. 

रश्मिका ने शेयर किया था पोस्ट
वहीं रश्मिका मंदाना ने फिल्म में अपनी जर्नी के एक्सपीरियंर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'जब राहुल ने मुझे पहला बार यह स्क्रिप्ट सुनाई, तो मुझे याद है कि मेरी आंखें नम हो गई थीं. इतने सारे पल थे जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया था. मैं बार-बार सोच रही थी कि यह भावना मुझे कहीं पहले भी महसूस हुई है और जो चीज मुझे और ज्यादा छू गई, वह यह थी कि ये भावनाएं एक पुरुष की ओस से आ रही थीं. ऐसी चीजें जो ज्यादातर लोग समझ भी नहीं पाते, लेकिन उन्होंने इसे समझा.' इस पोस्ट को फैंस ने काफी पसंद किया था.  

Kajol Gupta

Rashmika Mandanna

