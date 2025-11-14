‘मर्दों को होने चाहिए पीरियड्स’, रश्मिका मंदाना के बयान पर भड़के फैंस तो दी सफाई, कहा- 'इसे तोड़-मरोड़ कर पेश...'

Rashmika Mandanna: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बीते दिनों विजय देवरकोंडा संग अपनी सगाई के चलते सुर्खियों में थीं. अब एक इंटरव्यू से रश्मिका का पीरियड्स और मर्दों वाला बयान वायरल हो रहा है. उनके महिलाओं के पीरियड्स के दर्द पर दिए गए बयान ने बहस छोड़ दी है. जगपति बाबू के टॉक शो 'जयम्मू निश्चयम्मू रा' में अपनी उपस्थिति के दौरान, एक्ट्रेस ने कहा कि पुरुषों को यह समझाने के लिए कि महिलाएं हर महीने किस दर्द से गुजरती हैं, पुरुषों को भी इसका अनुभव करना चाहिए. रश्मिका का यह बयान सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया, जिस पर नेटिजन्स के मिले-जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं. जहां कुछ लोगों ने उनकी राय का समर्थन किया, वहीं कुछ ने उन पर पुरुषों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया.

'पुरुषों को पीरियड्स होने चाहिए'

शो में होस्ट जगपति बाबू ने रश्मिका से पूछा कि क्या वह सचमुच मानती हैं कि पुरुषों को पीरियड्स होने चाहिए, तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, हां. मैं चाहती हूं कि उन्हें कम से कम एक बार पीरियड्स हो, ताकि वे उस दर्द और आघात को समझ सकें. हार्मोनल असंतुलन के कारण, हम ऐसी भावनाएं महसूस करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और आप पुरुषों पर यह दबाव नहीं दिखा सकते क्योंकि आप चाहे जितना भी समझाएं, वे उस एहसास को नहीं समझते. इसलिए, अगर पुरुषों को सिर्फ एक बार पीरियड्स होते हैं, तो उन्हें समझने दें कि पीरियड्स का दर्द कैसा होता है.'

रश्मिका मंदाना ने शेयर किया अपना पर्सनल अनुभव

रश्मिका मंदाना ने अपने पर्सनल अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि 'मुझे इतना भयानक पीरियड्स का दर्द होता है कि मैं एक बार बेहोश हो गई थी. मैंने कई टेस्ट करवाएं हैं और डॉक्टरों से राय लिया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है. हर महीने मैं सोचती हूं कि भगवान आप मुझे इतना क्यों सता रहे हैं?' रश्मिका ने कहा मुझे लगता है कि कोई भी इसे तभी समझ सकता है, जब वह इसे अनुभव करें. इसलिए मैं सोचती हूं कि मर्दों को कम से कम एक बार पीरियड्स का अनुभव करना चाहिए.

एक्ट्रेस के बयान पर एक फैन ने एक्स पर कहा कि उनकी बातों को संदर्भ से बाहर समझा गया. फैन बोला कि 'रश्मिका का नजरिया कि पुरुषों को पीरियड्स होना चाहिए. कभी-कभी हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा दर्द और भावनाएं समझी जाएं. यह कभी तुलना या पुरुषों की जिम्मेदारियों को कम करने के बारे में नहीं था, लेकिन अहंकार ने इसे उस दिशा में मोड़ दिया.'

इंटरव्यू में जाने का 'डर' मेरे लिए यही

इस पोस्ट पर रश्मिका ने जवाब दिया कि 'इस बारे में कोई बात नहीं करेगा. शो और इंटरव्यू में जाने का 'डर' मेरे लिए यही है. मैं कुछ कहती हूं और इसे कुछ और समझा जाता है.' कई फैंस ने रश्मिका के बयान की आलोचना की, दावा करते हुए कि यह पुरुषों के लिए अपमानजनक है और उनके अपने स्ट्रगल को छोटा दिखाता है. एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि 'उस केस में वह मर्दों के रोजाना के दर्द को समझने में भी दिलचस्पी नहीं रखती, जो पीरियड्स से तुलना योग्य नहीं है.'

बता दें कि रश्मिका मंदाना को आखिरी बार फिल्म 'थामा' में आयुष्मान खुराना के साथ देखा गया था. एक्ट्रेस ने तेलुगु फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' में भी अभिनय किया है. एक्ट्रेस बीते दिनों अपने दोस्त और एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ कथित सगाई के कारण भी खबरों में थीं.