29 साल की वो हसीना, मुस्लिम होकर शिव भक्ति में लीन, डेब्यू फिल्म के लिए डायरेक्टर के आगे जोड़े हाथ, पहचाना?
Hindi Newsबॉलीवुड

29 साल की वो हसीना, मुस्लिम होकर शिव भक्ति में लीन, डेब्यू फिल्म के लिए डायरेक्टर के आगे जोड़े हाथ, पहचाना?

Sara Ali Khan Birthday Special: बॉलीवुड में कई स्टारकिड्स हैं, जिनमें एक नाम 29 साल की हसीना का नाम भी शामिल है, जिसने डेब्यू फिल्म के लिए डायरेक्टर रोहित शेट्टी के आगे हाथ जोड़े थे. ये हसीना मुस्लिम होने के बावजूद शिवभक्ति में लीन हैं. पहचाना?  

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Aug 11, 2025, 11:55 PM IST
सारा अली खान
सारा अली खान

Sara Ali Khan Birthday Special: केदारनाथ', 'लव आजकल 2', 'सिंबा', 'स्काईफोर्स' समेत कई चर्चित फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाने वाली पटौदी खानदान की लाडली का 12 अगस्त को जन्मदिन है. अभिनेत्री अमृता सिंह और अभिनेता सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान अपने एक्टिंग स्किल की वजह से इंडस्ट्री में खास जगह बनाने में सफल रही हैं. उनकी सादगी, मेहनत और बेबाक अंदाज ने उन्हें फैंस का चहेता बना दिया. सारा का करीना कपूर के साथ भी खूबसूरत रिश्ता है, जो अक्सर सुर्खियों में रहता है. कोलंबिया विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएट होने के बाद सारा ने साल 2018 में व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों रोमांटिक-ड्रामा 'केदारनाथ' और एक्शन कॉमेडी 'सिम्बा' के साथ अभिनय करियर की शुरुआत की.

साल 2018 में किया डेब्यू 
सारा ने साल 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद 'सिम्बा', 'अतरंगी रे', 'जरा हटके जरा बचके', 'गैसलाइट', 'स्काई फोर्स' के साथ ही हालिया रिलीज 'मेट्रो...इन दिनों' जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी. 'मेट्रो...इन दिनो' में सारा ने एक साधारण, जिंदगी की उलझनों से जूझती लड़की का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. एक इंटरव्यू में सारा ने बताया कि इस किरदार के लिए उन्होंने ग्लैमर से परे एक वास्तविक और सादगी भरा लुक अपनाया, जो निर्देशक अनुराग बसु की सोच थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सारा का आम जीवन में भी बेहद सिंपल 
सैफ अली खान की लाडली सारा का आम जीवन में भी बेहद सरल हैं. इस बात का जिक्र कपिल शर्मा के शो में रोहित शेट्टी ने खुद किया था. उन्होंने बताया था कि सारा उनके ऑफिस आईं और हाथ जोड़कर 'सिम्बा' में काम मांगा था. रोहित ने उनकी सादगी की तारीफ करते हुए कहा, "सारा बहुत मेहनती और जमीन से जुड़ी हैं." रोहित शेट्टी ने बताया, " अब सारा एक्ट्रेस बन चुकी है तो मैं वो किस्सा आप सबसे शेयर कर सकता हूं. जब वो मेरे ऑफिस आने वाली थीं तो मुझे लगा था कि सैफ-अमृता की बेटी और पटौदी खानदान की राजकुमारी है तो साथ में 4 या 5 बॉडीगार्ड तो होंगे ही. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो अकेले ही चली आई थीं और सिक्योरिटी के नाम पर एक भी इंसान नहीं था."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रोहित शेट्टी के सामने हाथ जोड़कर मांगा काम
रोहित ने बताया कि 'सिम्बा' में काम मांगने के लिए आई सारा ने उनके सामने हाथ जोड़ा था. रोहित ने बताया, "जब सारा मेरे पास पहुंची तो उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, सर, प्लीज मुझे काम दे दो. " सारा का पिता सैफ की दूसरी पत्नी करीना से दोस्ताना रिश्ता है. करीना-सैफ के बेटों तैमूर और जेह के साथ अक्सर दिख जाती हैं और हर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती हैं. दोनों कई बार एक साथ जश्न मनाती भी दिखती हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कई बार हुई ट्रोलिंग का शिकार 
बिंदास एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर कई दफा ट्रोलिंग की भी शिकार हुई हैं. उनकी आस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं. इसके बावजूद, सारा अपनी आस्था पर कायम रहती हैं. एक इंटरव्यू में सारा ने बताया था, "मैं जैसी हूं, वैसी ही रहती हूं. मेरा स्टाइल या व्यवहार बनावटी नहीं है." उन्होंने यह भी बताया कि वह महादेव की भक्त हैं, उनमें उनकी विशेष आस्था है. (एजेंसी)

आईएएनएस

Rohit shettySara Ali Khan

